以软件驱动存储创新，戴尔科技助力企业拥抱智能时代

【天极网企业频道】进入数字经济时代，数据作为一种新型生产要素，已成为驱动企业创新升级、优化决策、提升效率的核心动力。而随着数据应用场景的日益丰富与多元化，对数据存储也提出了更高的要求，如何高效地存储、管理和优化数据，成为当今亟待解决的新挑战。

在日前举办的戴尔科技软件驱动型存储及UDS新品介绍媒体沟通会上，戴尔科技集团大中华区存储产品相关负责人系统性回顾了2023年公司所取得的成就，并对未来的发展趋势进行了展望。同时，会上还正式对外发布了全新的非结构化存储产品。

数据激增带来IT挑战

近年来，随着科技的飞速发展和市场需求的不断升级，企业和个人都在无时无刻产生数据，数据的规模越来越大，种类也日渐增多，除了我们熟知的块数据、文件数据、对象数据，生成式AI等人工智能技术的快速演进，机器生成的数据比例大幅度增加，甚至出现了机器依据已有机器数据进行深度学习与再加工的现象。

戴尔科技集团大中华区信息基础架构解决方案事业部、存储业务总经理刘志洪指出，随着数据用途越来越多，新的应用方式层出不穷，存储自身简单易用和互联互通就变得至关重要。这不仅关系到汽车自动驾驶，还涉及互联网、娱乐设施等众多领域的互联互通需求，核心在于确保数据在不同平台间高效流动与处理。因此，如何保障数据存储与交换的简易性和连通性是戴尔科技亟待解决的关键问题。

与此同时，我们看到，在当前IT领域，多云已成为普遍认同的架构模式，而随着边缘计算的日益普及，从核心到边缘的数据规模不断扩大。值得注意的是，每个个体及其使用IT设备进行工作和娱乐的场景都构成了边缘的一部分，这些边缘在利用IT技术的同时，也在源源不断地生成大量数据。

刘志洪表示，“戴尔科技致力于在不断变化且注重安全的多云世界里，通过软件驱动型存储创新，帮助用户提升效率、强化安全、提供多云的灵活性，以应对不可预知的IT挑战。”

软件驱动存储创新

在过去一年，戴尔科技在ISG领域取得了显著的创新成果。以2023年5月为例，戴尔科技发布的产品和方案有2000多项的新功能都是基于软件方面的创新，涉及PowerStore、PowerMax、PowerFlex、PowerScale、PowerProtect、Unity XT 和 CloudIQ等，基本涵盖各个主要的存储细分市场。

戴尔科技集团大中华区存储产品部总监范圣俭表示，在2023年上半年，戴尔科技的发布重点主要聚焦于存储软件的更新，以及全新一代服务器的推出。而在下半年，AI无疑成为了市场热点，因此推出了一系列与AI相关的产品。

据介绍，戴尔科技的存储产品主要分为两大类：一类是专门定制的存储，这类存储将软件与硬件紧密结合，形成专业化的解决方案;另一类则是以通用计算平台为基础，通过持续地软件更新来优化性能，传统上被归类为分布式、软件定义的存储。目前，这两类存储的操作系统服务均已实现软件化。“戴尔科技工程师团队中高达85%为软件工程师，这充分凸显了软件在存储领域的重要性。”范圣俭说。

全方位拥抱人工智能

自2023年以来，随着生成式AI技术在全球范围内的迅速升温，对AI算力的追求呈现出了前所未有的强劲势头。在这样的背景下，如何有效提升存储资源的运营管理效率，从而支撑AI技术的深度应用与发展，成为了业界关注的重要课题。

据戴尔科技集团大中华区非结构化数据存储事业部产品经理李海介绍。过去一年里，PowerScale乃至整个UDS家族与AI结合进行创新。例如，PowerScale产品与英伟达保持紧密合作，涉及计算、网络、存储等领域，确保用户无须等待，立即将最先进的AI生产力投入生产中。

实际上，从更为宏观视角来看，戴尔科技拥抱AI并非仅限于产品层面，而是涵盖三个层次的全方位融合。

其中，顶层是开放的生态系统(Open Ecosystem)，戴尔科技拥有众多软件生态合作伙伴，涵盖了数据分析工具、AI流程化软件以及云生态的全面支持。

中间层是现代化数据湖仓层(Modern Data Lakehouse)，在当前的AI环境中显得尤为重要。随着企业越来越多地采用AI，AI正在从文本向多模态演进。许多用户的实际场景呈现出混合云的状态。戴尔科技能帮助用户构建现代化数据湖仓的理念，使用户能够通过统一接口访问云上云下、机房内及边缘端的数据，从而将所有数据转化为AI的驱动力，实现其应有的价值。

底层则是AI优化的基础设施(AI optimized infrastructure)，包括计算和存储，戴尔科技在存储底座方面拥有三款强大的产品：PowerScale、ECS和ObjectScale，分别代表着分布式文件定义系统、对象存储以及软件定义的对象和文件存储，能够满足不同用户在不同工作负载和场景下的AI需求。

除了有不同的产品、不同的平台、不同的方案带给用户外，戴尔科技还有一整套的方法论和服务，帮助没有经验的用户更好地搭建AI平台。

新一代全闪节点F210和F710

实际上，为实现AI愿景，2023年12月，戴尔科技宣布正在研发先进的存储技术，为客户提供AI优化的基础架构。并于今年3月推出适用于全闪存产品的两个新节点――Dell PowerScale F210和F710。

据戴尔科技集团大中华区存储产品部产品经理岑广海介绍，F210和F710全系列支持NVMe SSD盘和QLC硬盘，无论是性能和容量的密度上，都得到了巨幅提升。

在AI领域中，其生命周期管理不仅局限于使用GPU服务器进行运行，而是涵盖了数据元数据清洗、提取、预处理、训练优化以及后期推理等多个环节，这对数据的存储和读取有很大的要求。

在软件优化的加持下，流式读取性能相较上一代产品提升高达两倍，显著加快了向GPU馈送数据进行模型训练和微调的速度。同样，流式写入性能提高了一倍，可优化AI 工作流程的模型训练和推理阶段的检查点功能。此外，PowerScale的软件和硬件升级有助于加快周转时间，降低试产延迟的风险，并在高并发和延迟敏感型工作负载，如高频交易(HFT)和电子设计自动化(EDA)中，实现最高2.6 倍的性能提升。

在上一代节点的容量和密度基础上，F710在1U配置中最多可容纳 10 块硬盘，与F600相比，节点密度提高了25%。同样，通过引入15TB QLC硬盘，戴尔科技提高了F210紧凑型配置的存储利用率，容量比F200提升了一倍。

可以说，全新推出的全闪存节点F210和F710运用了更为先进的技术，满足了企业对新型工作负载日益增长的性能需求，同时在单位容量上提供更高的容量密度，以响应企业总体的降本增效诉求。

“尽管我们先前重点强调了对AI应用的有力支持，但这两款新品对于传统工作负载如EDA设计、媒体娱乐、高频交易、大数据分析等领域的性能提升也是显而易见的，可广泛应用于各类业务场景。”岑广海说道。

写在最后：

在数字经济蓬勃发展的当下，企业想要提升IT基础架构的敏捷性并优化运营效率，必须寻求现代化的智能存储解决方案。戴尔科技作为一家将“以科技创新推动人类进步”为宗旨的企业，始终坚持以软件驱动创新，致力于为客户提供持续升级的存储体验，从而充分释放数据的巨大潜能，不仅满足企业当前的需求，更为其未来发展提供坚实保障。