生成式AI风口下，办公软件如何升级与进化？

【天极网企业频道】从ChatGPT到文心一言，再到WPS AI、Copilot，生成式AI(GenAI)依托现有数据生成新内容的AI算法能力，正在深刻改变整个办公行业。根据iiMedia Research艾媒咨询数据显示，中国协同办公行业市场规模持续上升，尤其今年随着大语言模型和AIGC的规模化落地应用，AIGC+协同办公场景将有效带动行业增长，2023年协同办公市场规模预计达330.1亿元。

在生成式AI的影响下，越来越多扎根协同办公行业的企业开始涉足AI领域。在今年4月份，继微软宣布Microsoft 365接入AI功能后，金山办公也发布了具备大语言模型能力的生成式人工智能应用WPS AI，将新一代AI技术落地办公领域，并在开源底座的基础上，开始训练调优自研模型。也正是基于其在云计算与AI方面的创新投入和行业影响力，金山办公也成功入选“2023福布斯中国创新力企业50强”榜单。

在生成式AI的风口下，WPS AI作为金山办公在AI领域的一次尝试，其背后也有很多“故事”值得我们去探索，诸如：生成式AI为办公软件带来哪些改变;办公软件未来如何进化;除了应用层，办公软件的AI化还需要哪些底层能力;金山办公在选择合作伙伴方面有哪些思考;WPS AI有哪些经验值得借鉴与学习等。在采访中，金山办公AI研发总监刘强为我们揭晓了答案。



金山办公AI研发总监刘强

协同办公软件的进化，AI创新尤为重要

如今，以GenAI为代表的大模型应用场景正在加速发展，AI+行业/场景正在为我们带来新的想象空间。中金公司发布的“AI十年展望”系列报告显示，自2023年4月起，国内大模型应用层得到迅猛发展，办公、金融、教育等领域涌现诸多AI应用。与此同时，在大模型的普及下，AI融合应用软件将成为“标配”，换言之，所有的行业场景都要被AI重新做一遍。

协同办公领域也在这场“AI+垂直行业/场景”变革中迎来新的进化，深耕协同办公领域的金山办公也并不例外，其于今年年初宣布All in AI战略，将LLM能力全面引入产品，并发布基于大语言模型的智能办公助手WPS AI。据悉，WPS AI为每一位用户提供AIGC(内容创作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知识洞察)三方面全新的产品体验，并将AI技术开放赋能给企业客户。

“在WPS国内版推进WPS AI研发落地的同时，金山办公在稳固移动端优势的基础上，持续培养桌面大屏用户数，率先推出WPS Office AI产品，并在海外开启公测。”刘强如是说。在笔者看来，伴随AI全面增强海外产品能力和体验、提高用户使用频率和品牌影响力，海外业务有望形成新的长期商业化增长点。此外，WPS AI在短短50天里对多个核心办公场景进行了赋能。

在财报中，金山办公的订阅业务2023上半年总体收入16.70亿元，同比增长35%，收入占比77%，同比提升8个百分点。业绩的提升与其在AI、云等领域的投入有莫大的关系。据悉，金山办公2023上半年研发投入7.17亿元，占收入比约33%，其中研发人员占总员工数比例约66%。

办公软件的AI化还需要哪些底层能力？

我们注意到，WPS智能文档能帮助用户轻松创作平常办公所需的文本，无论是演讲稿、工作周报、产品需求、教学教案、视频脚本等，只需输入提示词，AI自动生成。在智慧助理界面，只需在对话框向AI提需求，AI就能自动计算表格里的细节数据。使用知识洞察，WPS AI能自行阅读、消化其内容，然后轻松解答关于这些资料的任何问题。

在AI的加持下，WPS AI正在迎来新的变化。然而除了应用层外，办公软件AI化还需要哪些底层能力支撑？事实上，基础模型只是在海面上的冰山一角，为了支持好这个冰山一角，冰川的底部有多个服务来支撑，比如说加速芯片、存储优化、数据库、大数据分析、安全服务等等。

以存储为例，在业务进化过程中，WPS Office 对数据的存储和管理有极为严苛的要求：PB级海量数据带来存储压力;归档存储数据提取时间有更高的要求;需要筛选出热、温、冷数据;降低研发、运维成本。以数据安全为例，金山办公在全球发展业务时，需要确保自身数据的安全，并满足各地区的合规要求。

如何做？金山办公在数据存储、现代化应用开发、AI/ML、亚马逊云科技自研芯片层面与亚马逊云科技都有深度合作。其作为Amazon Bedrock的第一批预览版的用户，通过与技术团队合作，金山办公对各种办公应用场景进行了全面测试，并将Amazon Bedrock服务集成到海外产品中进行生产测试。刘强表示：“一方面利用Amazon Bedrock提供的大模型能力丰富WPS的产品功能，另一方面与亚马逊云科技的技术专家团队，围绕如何为用户带来便捷高效的办公体验进行探索与合作。”

用服务支撑冰川的底部，强强联手共发力

金山办公正在通过Amazon Bedrock的各项优势加速生成式AI创新。作为来自AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Meta、Stability AI 和Amazon等领先人工智能公司的高性能基础模型，Amazon Bedrock可以轻松安全地自定义模型训练。为此，在构建应用程序时，金山办公可以基于Amazon Bedrock构建差异化模型，目前正在测试文本润色、文本重写、语法检查、语言翻译等功能。

在安全合规方面，金山软件正在通过Amazon Bedrock提升安全合规工作的效率。据悉，从服务设计层面亚马逊云科技确保客户的数据不会被用于Amazon Titan以及第三方模型的训练。并且亚马逊云科技的客户数据都是经过加密的，客户把控自己生成加密的相关密钥，能保证数据只有客户自己能够访问到。

在部署模型方面，Amazon SageMaker提供端到端的机器学习平台，避免算法科学家从头搭建模型，并且可以利用Amazon SageMaker Jumpstart功能帮助客户快速构建和部署模型(一键部署)。“可以看到Amazon SageMaker Jumpstart已经支持目前广为流行的开源和闭源的基础模型(如Llama2，Falcon，SDXL模型等)，可以让我们快速尝试多种开源模型。”刘强如是说。

在加速芯片方面，亚马逊云科技提供广泛的GPU选型和为生成式AI而打造的专门构建的加速芯片(Amazon Inferentia和Amazon Trainium)。金山办公也正在尝试利用亚马逊云科技提供的GPU机型为海外部署开源模型方案，并且尝试利用加速芯片来降低成本。

走出去，金山办公发力海外市场

在2023年上半年财报中，我们看出，海外业务有望成为金山办公的新的长期商业化增长点。由此可以看出，金山办公已经将海外业务作为重要布局。在海外业务上，金山办公也与亚马逊云科技加强合作。据悉，WPS Office海外移动端、WPS 海外官方网站、以及金山办公旗下桌面版 WPS 应用程序都稳定运行在亚马逊云科技上。

拓展海外业务，安全合规尤为重要，亚马逊云科技在全球获得140多个安全标准和合规认证，并通过安全责任共担模型更多地承担云中的安全责任，同时提供丰富的安全合规工具和服务，并与全球各地的APN合作伙伴网络一起，助力金山办公加速在全球各个地区市场实现业务合规。

在降本增效方面，WPS Office 通过使用Amazon S3高效低成本地实现了 PB 级海量数据存储。金山办公通过Amazon S3的智能分层功能，在存储方面获得了40%以上的成本优化效果;在使用亚马逊云科技全球加速网络方案后，金山办公印度孟买地区的响应延迟从日常大于1秒减少稳定至500毫秒以下。在运营方面，金山办公通过人工智能预测用户购买，增强用户转化率。金山办公基于Amazon SageMaker服务构建了从用户识别、用户转换到流失用户挽回的一整套用户精细化运营路径，并计划逐步延伸探索更多用户场景。刘强表示：“金山办公已成为亚马逊云科技合作伙伴网络(APN)中的一员，能够将自身在技术和行业经验与亚马逊云科技可靠的云服务优势结合在一起，为全球客户提供高效、稳定的办公服务。”

写在最后

在千行百业走向精细化发展过程中，企业仅依靠自身的力量拓展业务，是几乎不可能的。因此，借助合作伙伴、生态的力量已成为“术业有专攻”的企业的最佳选择。所谓众人拾柴火焰高，据悉，金山办公在研发WPS AI过程中，也尝试与文心一言、智谱AI、MiniMax、亚马逊云科技等企业合作，为金山办公的AI注入新的力量。

在与亚马逊云科技合作过程中，其AI创新实验室、数据创新实验室、全球产品团队，以及后端产品开发团队，都为金山办公提供了支持。而面向未来，“金山办公期待在文档翻译、OCR(Optical Character Recognition, 光学字符识别)及智能客服等方面与亚马逊云科技展开更多合作。”刘强如是说。