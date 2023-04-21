希捷郑万成：发挥技术及生态优势释放数据价值，驱动数字经济向前迈进

【天极网企业频道】数据在不断地增长，每个人都非常地喜欢数据。因为，每个人都是“数据”的创作者。尽管市场中存在很多挑战，但是希捷处于非常有利的位置，在克服挑战时，希捷将在存储领域变得越来越强。

前不久，希捷科技全球执行副总裁暨首席商务官郑万成接受天极网采访时分享了上面的观点。



希捷科技全球执行副总裁暨首席商务官郑万成

作为消费者，也能清晰地感知数据正在“爆炸”――150GB的照片视频、70GB的微信…手机中本不富裕的存储空间，就消耗殆尽了。至于电脑，即使“标配”1TB，在游戏玩家、内容创作者看来，也是捉襟见肘。

对于企业而言，数据是数字化转型的基础。对全球经济发展的主引擎――数字经济而言，数据更是关键驱动力。中国信息研究通信院公布的数据显示，2022年数字经济规模或超50万亿元，占国内生产总值的比重提升至41%左右，预计到2025年我国数字经济规模或将超过60万亿。“数据新20条”发布、国家数据局组建都预示了数字经济进入发展快车道，数据的价值、重要性也毋庸置疑。

想要打通数字经济发展的高速公路，需要数据更高效地采集、传输、计算、存储和分析。IDC预测，到2025年全球数据圈将达到182ZB，但仅10%左右的数据被存储，且超过60%的数据存储在HDD上。由此可见，数据存储市场大有可为。

尽管过去几年，受到疫情、对于经济衰退担忧等因素影响，存储市场面临着需求突然放缓引起行业的结构性、永久性变化等各种挑战。但郑万成表示，今年存储市场已经有所恢复，且非常具有前景。对于希捷而言，凭借产品、技术等方面的优势，将克服挑战，更好地利用增长趋势与机会。

未来，希捷将着力打造可持续性发展的数据圈，其中面向成熟市场继续全力支持HDD和SSD;面向大容量市场，利用处于技术领先的HAMR满足高容量HDD和系统需求;针对新兴市场，提供管理数据移动和存储的解决方案与服务。

HAMR技术至关重要，使单位存储容量翻倍

海量数据时代，企业需要存储更高效、安全且低成本，让处于“瓶颈”的存储容量受到了关注。而希捷则带来了一个让人振奋的消息，未来四年通过HAMR等技术将磁盘容量从当前的20TB跃升至40TB，翻倍!

什么是HAMR？

HAMR(热辅助磁记录)技术可以增加磁盘的面密度，解决增加磁盘容量过程中稳定性以及高效写入难题。HAMR 在每块磁盘上使用一种新型的介质磁技术，可使数据位变得比过去更小且密度更高，同时保持磁稳定和热稳定。然后，连接到每个记录磁头的小型激光二极管会瞬间加热磁盘上的一个小点，从而使记录磁头每次翻转单个位的磁极性，达到写入数据的目的。每个位会在一纳秒内完成加热并冷却，因此 HAMR 激光器对硬盘温度或整个介质的温度、稳定性或可靠性没有影响。

包括处在风口浪尖的AI、自动驾驶等应用，尽管目前行业更多关注算力，但长期来看，郑万成认为未来存储需求一定会有指数级增长，因此“HAMR技术是至关重要的。HAMR技术可以使存储容量翻倍，可以为市场提供更大的存储容量，同时降低存储成本。”

希捷分享，采用20TB大容量硬盘相较于8TB硬盘，TCO能够降低38%。

郑万成提到，目前单碟容量为2TB，需要10张碟片封装到一起提供顶尖的20TB磁盘容量，未来当单碟容量提升到4TB，同样的10张碟片则能够提供40TB磁盘容量，而对于需要20TB容量的客户而言，5张碟片的硬盘就能实现，有效降低总体拥有成本。

更好地满足客户多样性需求

不仅是领先的产品、技术让希捷在竞争中处于领先地位。郑万成提到，希捷将能够为客户带来高达40TB的大容量硬盘，同时针对不同的客户需求，提供12TB、20TB等多种规格的产品，在兼顾更低成本的同时，有更灵活的选择。

对于消费级市场，同样如此。郑万成提到两个细分领域：游戏、NAS。

针对游戏市场，希捷充分考虑了PC与主机两类产品用户不同的需求，在PC端希捷能够为玩家提供高速、大容量的SSD或硬盘;面向主机玩家，希捷提供外置存储、获得主机厂官方授权的扩展卡等产品。对于注重性能的玩家而言，可选项丰富。

至于NAS，这也是近年来存储市场中增长明显的细分市场之一。内容创作、娱乐、安防等场景，让个人、家庭用户产生的数据持续快速增加，同样提出了大容量存储需求，相比云端，选用NAS更为方便且更有性价比。希捷同样从用户需求出发，能够提供不同规格的产品，让用户在预算范围内有更好的选择。

除此之外，希捷也带来了面向内容创作者的高性能、高可靠外置存储等产品。在移动互联时代，每人都是创作者，从照片到视频，从1080P到4K，更多、更高质量的内容产生了海量数据。尽管终端设备也在提升“标配”存储容量，但对于部分内容创作者，特别是3D设计、特效制作等领域的用户，外置存储、NAS等产品，还是不可或缺的生产力工具。

全链路数据安全

对于企业客户、消费者重视的数据安全，郑万成表示希捷从三方面着手，带来了“全链路”数据安全保障。

第一，安全的供应链。希捷有非常严格的流程控制与把控，以确保从生产端到出货给客户的流程中的产品没有受到任何的篡改与污染。

第二，硬盘产品具备安全认证及相应特性。

第三，希捷关注数据擦除业务，致力于与客户合作保证硬盘退役后，数据被安全清除。希捷推出整盘回收计划，通过与大型OEM服务商合作，进行磁盘回收，并由希捷官方提供国际认可的安全擦除技术来避免用户的数据泄露。另外，希捷也希望与不同组织合作沟通，建立相关标准，进一步保证数据安全。

希捷也分享了在硬盘生产、测试等环节，提升产品可靠性以及支持客户快速解决方案，包括利用AI完成缺陷检测、与合作伙伴携手在研发阶段完成更快的产品转换、缩短解决问题的时间等等。

发力中国市场，开启“WIN”战略

根据希捷公布的数据，中国市场营收占比达到了30%，预计在FY24-28年复合增长率超过22%。郑万成提到，中国市场不仅比全球市场增长更快，同时就数据而言，中国的增长速度也是全球最快的。IDC预测，到2025年中国数据圈增至48.6ZB，占全球27.8%，成为最大数据圈。

郑万成认为中国市场非常具有增长潜力，增长重点可以概括为四个方面：数据中心、视频图像应用和智慧城市、企业在细分市场领域的投资、消费级市场。海量数据将给希捷带来巨大的机会，布局中国市场，希捷将增加投资发展支持团队，战略布局数据中心、云服务、信创、监控等中国关键增长市场，在全球三大研发中心之一的新加坡设计研发中心成立一个聚焦中国的团队。

郑万成表示：对于新加坡聚焦中国的研发团队而言，主要关注固件、预生产，重点在希捷跟中国客户的紧密合作，满足中国客户需求的方面。

希捷科技全球高级副总裁暨中国区总裁孙丹也介绍了中国FY24成就客户的“WIN”策略。

“W”产品全面覆盖(Wide coverage)：发力全产品线，提供定制化产品满足不同需求，数据安全以及渠道下沉增加区域覆盖。

“I”聚焦重点(Intensive focus)：包括东数西算、数据中心、信创、 AI 、安防、物联网、自动驾驶、教育、电信、健康等重点行业;联合研发降低TCO;产品质量监控以及践行ESG。

“N”深化生态(Nourish alliances)，包括HAMR Think Tank，重点发力游戏类产品、NAS领域的合作，云联盟和视频图像应用产品领域的安放存储联盟等生态建设。

作为新型生产要素，释放数据价值可以加速数字化转型、驱动数字经济发展。包括AI、自动驾驶、数字孪生、元宇宙等行业，产生的数据将是PB甚至EB级别，对于存储也提出了更高的要求。

郑万成表示：“作为专注于数据存储解决方案的企业，希捷将继续携手合作伙伴，夯实数字经济发展基础，助力企业加快数字化转型，为更多用户提供更优质的数据存储体验。相信未来的数据会带来更强的驱动力，推动经济向前迈进，给全球带去更多新力量。”