以计算需求为驱动力 宝德为加速数字中国建设做好准备

【天极网企业频道】5G、AI、数字化、智能化…在新技术、新趋势的助推下，数字经济持续发展。有数据统计显示，近三年中国数字经济规模保持着两位数增长，2022年估摸达到45.5万亿元，超过排名第三的德国一倍有余。作为拉动经济发展的重要力量，我国仍在大力推进数字经济发展，加快数字中国建设。

2月27日发布的《数字中国建设整体布局规划》指出，(以下简称《规划》)，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。3月5日，《2023政府工作报告》也再次强调，要大力发展数字经济。政策频频加码，助推了中国数字经济的加速腾飞。

在数字经济时代，数据已经成为个人、企业最重要资产之一，而数据的开发、管理、传输、利用对于数字基础设施提出了更迫切的需求。其中就包括数字经济的核心生产力，算力。无论是数字化、智能化转型，还是5G、云计算、大数据、AI等技术的应用落地，均离不开庞大的算力支持，也带动了服务器产业发展，市场需求迎来爆发式增长。3月9日，以“焕新启航，加速共赢”为主题的2023宝德x86服务器新品全国巡展启动仪式在北京举行，在服务器市场深耕超过20年的宝德，携手英特尔等行业合作伙伴共同探讨算力发展新趋势和技术创新方向，并介绍了宝德多款服务器新品，以及宝德为数字经济发展新需求做出的充分准备。

“用数字技术激活传统产业，”宝德计算机系统股份有限公司副董事长李瑞杰提到，中国数字经济完成了顶层设计，数字中国建设进一步加速，宝德计算有备而来，以丰富的算力完成多样性的算力供给，并协同操作系统和中间件等生态伙伴加速算力释放，使能5G、云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用，全面赋能数字政府、智慧教育、智慧医疗、智能制造等行业的数实融合，以全域计算的布局投入到数字中国建设的大潮中。



宝德计算机系统股份有限公司副董事长李瑞杰

李瑞杰在分享宝德在数字经济时代布局的同时也提到宝德与英特尔的长期合作，双方共同努力夯实算力基础设施，同时还将携手更多SI/ISV伙伴的解决方案打造更多蓝海应用，实现商业共赢。

作为本次活动的重点，宝德也提到其x86服务器迎来焕“芯”升级，全面升级到第四代英特尔至强平台，带来更加高效可靠的算力释放。宝德计算IA BU通用计算产品部部长刘磊详细介绍了面向AI/HPC/云计算打造的高性能旗舰服务器PR2715E，面向企业/云的高扩展性、高性价比双路服务器PR2710E，面向高性能计算和人工智能的异构加速服务器PR4910E，面向海量数据打造的高扩展性存储服务器PR4036E等基于英特尔第四代至强可扩展处理器的宝德x86服务器新品。

今年1月11日，英特尔推出第四代至强可扩展处理器，带来7大加速神器，在实现数据中心性能、能效和安全性大幅跃升的同时，为AI、云、网络、边缘和全球领先的超级计算机带来全新功能。英特尔中国区数据中心渠道业务部总经理茅利宁表示，基于对数字化时代算力发展趋势的深度洞察，英特尔将与宝德等生态伙伴继续紧密协同和融合创新，深耕行业、健全生态，把握2023年的新趋势和新机遇，助力数字经济的加速发展。



英特尔中国区数据中心渠道业务部总经理茅利宁

另外，宝德还分享了融合液冷技术、AI&HPC应用的解决方案等方面的进展，包括宝德冷板式液冷服务器PR2715WL/PR2715EL、报的液冷系统Poseidon机柜等。

宝德对于服务器产业的深耕细作，在数字经济时代取得了不俗的成绩。在会议上，宝德计算IA BU总经理邓克武分享了来自IDC的数据。他提到，得益于x86架构在性能、生态、价格方面的优势，以及能够应对数字化进程中繁杂应用场景的多样化算力输出，目前x86服务器仍是算力经济的重要支柱。而宝德凭借从level 0-level10算力产业链的自主研发和按需定制能力，以及对于市场需求的洞察、敏捷反应，在中国x86服务器市场激烈竞争中占据一席之地。



宝德计算IA BU总经理邓克武

数据显示，2022年尽管宝德在中国x86服务器市场中出货量、销售额排名均处于第9位，并不算名列前茅，但同比2021年宝德服务器两项数据的增长率却均能排名第二，分别达到53.8%和59.3%。

在本次会议上，英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部总经理郭威博士也对宝德近年来取得的辉煌成绩表示认可、赞扬，尤其难能可贵是2022年仍保持稳健的增长。郭威提到，如今，行业数字化显著加速带来云-边-端到数据中心的算力需求激增，中国市场的活力和信心再现。根植中国38年，英特尔坚持立足长远的信心和对中国市场的坚定承诺，携手宝德等产业伙伴进一步深化创新，赋能中国产业数字化加速发展。



英特尔中国区物联网及渠道数据中心事业部总经理郭威

宝德计算机系统股份有限公司总经理马竹茂也在《宝德，计算驱动未来》主题演讲中，解释了宝德取得出色成果的秘诀――以客户和市场的计算需求为驱动力。马竹茂在主题演讲中提到，一路走来，宝德服务器参与和见证过中国IT和互联网的腾飞，被誉为机架王的宝德曾为千万互联网以及IT创业企业助力;云计算盛起之时，宝德完成了云服务器、云数据中心和云服务三位一体的云计算布局，为各行业云化和产业升级、乃至大众创新创业提供了坚实普惠的基础平台;数字经济时代，全社会的数字化和智能化转型升级进入快车道，智能化的计算平台成为技术底座，宝德发挥CPU+GPU异构设计优势，完成了人工智能训练和推理、高密度系列和大容量存储系列相关产品的扩展和升级，并且加大在自主研发、方案优化、专业服务和智能生产等方面的投入，以创新实干致力于行稳致远。



宝德计算机系统股份有限公司总经理马竹茂

除此之外，马竹茂还提到，宝德不仅聚焦客户需求，打造覆盖制造、交通、能源、政府、教育、医疗、金融、互联网、运营商的多元化解决方案，同时还拥有全国营销服务网络。凭借超过500个服务网点，上千名服务工程师，能够为全国31个省区提供最快2H极速服务，减轻企业的后顾之忧。

在本次活动上，启明星辰高级威胁检测产品线总监倪海洋也分享了基于宝德x86服务器计算平台打造的解决方案――算力网络环境下未知威胁检测方案及实践。网络安全重要性无需多言，倪海洋在分享时针对加密流量攻击检测场景提到，想要更快完成对更多流量的攻击检测就必须要有算力驱动，从而及时有效的保护数据安全。



启明星辰高级威胁检测产品线总监倪海洋

以客户和市场的计算需求为驱动力，加上全域计算布局、卓越研发创新能力、优质的OEM/ODM定制能力、专业的营销和服务、完善的产业链能力，宝德对于未来服务器行业发展持乐观态度，在数字经济时代抓住机遇。同时在2023年，宝德还将发力AI+、液冷等领域，筑基数字中国建设的同时，围绕定制化需求、绿色数据中心等发展趋势，加速自研、技术创新，提升产品化能力。



宝德计算IA BU通用计算产品部部长刘磊

写在最后

随着“宝德x86服务器新品亮相&全国巡展仪式”的正式启动，接下来宝德新产品将在杭州、上海、深圳等核心城市巡回展示，并联合ISV等合作伙伴为不同行业应用量身打造多元化的解决方案。

在数字经济发展、数字中国建设过程中，对于算力的需求将会与日俱增，包括传统行业数字化转型在内，更多领域都将需要算力赋能。从赛迪顾问分享的数据来看，在数字经济时代，传统行业数字化进程加速，企业数字化转型、智能化需求旺盛，以及5G、大数据、人工智能等新兴技术快速发展，持续赋能中国服务器行业。在2018年到2022年，中国服务器市场销售量规模复合年均增长率达到12.1%，是全球规模增长率的近两倍。销售额规模方面，中国市场的复合年均增长率仍旧领先全球，达到14.8%。

值得一提的是，宝德在会议期间也提到将携手国内客户共拓海外业务，其2022年首年出海已经超亿元。未来，宝德将如何深化全域计算布局，助力加速数字中国建设，赋能千行百业数字化转型值得关注。