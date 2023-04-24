以创新驱动数字化转型，微软助力京西重工跑出发展加速度

【天极网企业频道】众所周知，一辆汽车大概由上万个零部件构成，包括发动机、变速器、轮胎底盘等等。其中，制动系统作为关键组成部分，直接影响着车辆行驶安全性能及乘坐体验。

京西重工就是这样一家专门为运输工具市场设计并生产制动和悬架系统的高端底盘供应商。作为大型跨国企业，京西重工服务全球40多个品牌客户，其中既有保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等豪华品牌，也有吉利、长安、蔚来等国产家轿。

截至目前，京西重工已在中国、欧洲、北美等多个国家和地区设有工厂、科研中心及客户服务中心，员工数量超5000人，其中，70%的员工在海外工作。

面对数千名员工的日常办公、远程协作、IT安全运维的复杂需求，京西重工在世界各地的IT管理人员仅有30人，工作量较以前也减少了90%。

那么，京西重工是如何做到的呢？这就要从与微软的合作说起。

拥抱微软，实施数字化转型

作为一家拥有全球视野的大型企业，京西重工在2009年成立之初将数字化转型纳入到公司发展战略体系之中，并以五年为周期制定了转型计划。

据京西重工IT总监张勇介绍，在第一个五年，京西重工主要助力于打造必要的IT基础设施。2014年，京西重工成为了Office 365在中国的第一批企业用户，同年下半年，京西重工的整个邮件系统完成了向Office 365的迁移，仅邮件服务这一项，年运维成本节省了50%。

在第二个五年，京西重工从Office 365全面升级到了Microsoft 365，从应用、到操作系统，再到云，基本上所有基础IT应用使用的都是微软的服务。

“我们拥抱微软大概有十年了，微软的‘三朵云’Microsoft 365、Dynamics 365和Azure，京西重工都在用。Microsoft 365像是一个大宝库，满足了我们的所有需求。而且，Microsoft 365带来的最大的好处不用花太多的精力去维护系统，因为它有自维护、自运营的能力。”张勇说道。

2023年4月18日，微软宣布由世纪互联运营的Microsoft Teams推出一系列创新功能，围绕企业数字核心能力，赋能数字化协作空间、智能化协作体验、整合生产力工具和工作流、安全合规、构建团队文化等五大落地场景，提升企业个人和团队的智能体验和数字生产力。同时，面向中国市场提供服务的Office 365加上企业移动与安全(EMS)解决方案，也全面升级为由世纪互联运营的Microsoft 365产品。

为什么选择Microsoft Teams？

据悉，京西重工在2018年开始使用Microsoft Teams。张勇指出，选择Microsoft Teams主要有三个原因：

一是安全性。使用会议沟通工具，可能会讨论一些隐私性比较高的信息，比如研发、战略性的东西。Teams可以做到天然地与AD域集成。如果企业外部的人参会，就不会显示具体头像，那么员工马上就能够意识到，这个人不是内部的员工，在交流上就会比较注意。

二是合规性。因为京西重工是一家全球性企业，使用的所有工具平台、储存文件信息都要符合各个区域、各个国家的信息安全法规要求。微软的智能云服务，在各个区域的数据中心都符合当地的法律法规。

三是培训成本。Teams天生集成了微软很多基础产品和工具，如OneNote、SharePoint、Skype等。因此，员工上手更加容易，降低了培训成本。

据了解，京西重工围绕Teams开展了诸多数字化实践。例如，在疫情期间，国家化差旅大幅减少，跨国技术支持受到影响。由于研发中心需要高端人才聚集，而工厂则需要考虑劳动力成本，所以京西重工所有工厂和研发中心都不在一起。同时，研发中心的制造工程师需要定期到工厂去做指导、做技术支持。

京西重工的后端工程师借助Teams，前端一线工厂工人使用HoloLens，双方建立连接。这一方案将现实工业物理世界中的人、物、场、流程等关键要素数字化，在模拟仿真、预测性维护、自动化运行方面展现出了巨大潜力。

值得一提的是，近一段时间以来，ChatGPT、GPT4.0等大语言模型相继发布，在全球范围内掀起一股人工智能热潮。今年3月，微软宣布推出Microsoft 365 Copilot，这是一款结合了大语言模型和Microsoft Graph数据的工具，可以将用户的话语转化为最强大的生产力工具。

微软公司副总裁、微软大中华区首席运营官康容表示，Copilot的背后是企业级Azure OpenAI技术，所以也会用到GPT4.0技术，包含中文在内的92种语言。未来，GPT4.0支持多少语言，Copilot就有多少种语言，同时，微软也会周到、谨慎地让客户给出很多反馈，据此快速地调整。

进入2023年，京西重工迎来了第三个五年。面向未来，张勇表示，在人工智能热潮下，微软带来了划时代的、全新的、人工智能驱动的Copilot“智能副驾”。“这为我们带来了更多信心，期待与微软一同革新京西重工的工作模式，在云端创新发展，加速前进。”

写在最后：

纵观人类社会发展历程，从农业时代到工业时代，再到如今的数字时代，每一次时代变革都会给生产生活带来巨大影响。

近年来，以云计算、大数据、人工智能为代表的数字技术飞速发展，推动人类社会加速迈向数字时代，开展数字化转型已成为各行各业提升生产效率、重塑商业模式的重要手段。

作为全球性的生产力云平台，Microsoft Teams和Microsoft 365满足了跨国企业、大中型企业、创业团队对于现代化办公的需求，不仅为激发创新提供良好的基础，更为千行百业数字化转型提供强有力的支撑。