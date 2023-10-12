“五联”连接未来，持续释放5G动能

【天极网企业频道】2016年首次试点5G技术时，华为就认为5G可以改变世界，如今已经看到这点成为了现实。

10月10日，于阿联酋迪拜举办2023全球移动宽带论坛(Mobile Broadband Forum，MBBF2023)上，华为轮值董事长胡厚提到。

MBBF 2023以“将5G-A带入现实”为主题，在胡厚与GSMA总干事Mats Granryd围绕“5G产业进程与发展”连线对话中，两人均提到5G在网络部署及用户发展、消费者业务和行业应用方面取得了显著的成果，并表示随着华为与行业合作伙伴持续推动5G技术发展、探索全新商业模式、拓展生态规模，将进一步释放5G动能，帮助5G在消费者以及行业数字化市场中取得更好的发展。

从2019年正式商用到今年6月份，全球已经部署了超过260张5G商用网络，拥有超过15亿5G用户，以及50000以上的行业应用。华为高级副总裁、运营商BG总裁李鹏在主题分享中指出，5G发展速度相比4G更快，4G用了6年发展了10亿用户，5G仅用了3年就达成了这个里程碑。

国内5G部署发展速度遥遥领先，根据工信部公布的数据显示，到2023年3月中国5G用户超过6.3亿，累计建成5G基站超过260万个，占全球60%以上。全球移动通信系统协会预计，作为世界上最大的5G市场，中国将于2025年成为全球首个5G连接数达到10亿的市场。

作为消费者，在过去几年中可以清晰的感受到5G带来的互联体验升级，一部手机就能覆盖生活消费、工作娱乐等多类需求。其中视频是最具代表性的5G应用场景之一，凭借更高速率、低时延的特性，用户不仅是视频等内容的消费者，也是创作者。在5G支持下用户可以轻松地将图片、视频内容及时发送给亲友，或者上传到平台与万千用户分享。更有5G+直播、5G+8K、5G+XR等解决方案，进一步提升了视频内容的沉浸式体验。

此外，5G相比于4G，最大的变化之一是帮助移动通信网络扩展到了行业市场。胡厚指出，全球5G行业应用已经达到5万多个，行业联接数已超千万。基于丰富的实践，产业界识别了5G在行业中的典型应用，如远程控制、视频回传、机器视觉、设备定位，这些应用满足了行业共性的刚需，目前已经在矿山、港口、制造等领域得到了规模化的应用。

无论是对于个人还是行业而言，不断释放的5G动能，将持续带来体验升级、产业应用拓展以及业务模式的创新。Mats Granryd表示，5G正在推动行业数字化转型，带来巨大商业机遇。到2030年，5G技术将为全球经济增加近1万亿美元价值，惠及所有行业。

5G-A+“五联”：构筑新能力、新模式、新生态

为了加速5G商用，释放5G更多价值，胡厚提到：面向消费者，持续完善网络覆盖、提升用户体验，设计灵活的定价模式，是运营商实现体验经营、持续商业成功的关键举措。面向行业，要聚焦5G的典型应用，加速5G在更多行业中的规模化复制。在这个过程中，运营商需要拓展云、行业应用开发及端到端集成能力，抓住千行百业数字化转型机遇。

胡厚表示，“技术发展日新月异，新的需求层出不穷，移动网络能力也需要不断升级。为此，我们正努力将5G-A带进现实。最大化发挥现有投资价值的同时，为未来做好准备。”

作为5G标准的第二阶段，5.5G(5G-Advanced/5G-A)相比5G将带来10倍网络能力的提升，具备下行万兆、上行千兆、千亿连接、内生智能等关键特性，5G-A将支持毫秒级时延、厘米级的定位精度为拓展5G应用场景，为兑现5G商业价值提供更快、更强、更可靠的“新能力”。

此前，华为基于5G-A的领先特性，在5G基础上扩展了5G-A的应用场景――即在eMBB、mMTC和URLLC三大标准场景的基础上扩展UCBC、RTBC和HCS三大新场景，把5G场景定义的三角形变成5G-A的六边形，从支撑万物互联到使能万物智联。

在探索5G应用新场景方面，华为还提出“联人、联家、联物、联车、联行业”五联，携手合作伙伴为消费者、行业提供更出色、有价值的5G应用方案。

联人

作为5G体验感知最明显的群体，人的体验需求智慧不断提升，这也是推动5G技术和应用发展的原动力之一。5G联人场景最关键的就在于提供沉浸式体验，不仅是高速率、低时延带来的顺畅感，更有体验模式的创新。比如XR是沉浸式体验最具代表性的终端之一，其中影响用户体验最关键的两个方面在于――线缆连接和显示效果。5G等连接技术发展带来的更快下行上行速度、更低时延，是XR头显真正摆脱线缆的关键技术。更高连接速率可以保证8K等超高分辨率素材在头显中的顺畅显示，减少卡顿、等待。

XR与5G、5G-A技术结合在提升用户体验的同时，也带来了创新的业务模式。例如，HKT个人业务行政总裁林国诚在MBFF 2023的主题演讲中介绍了结合5G-A与AR的解决方案，让用户、游客可以在香港的街头通过手机的AR应用来了解店铺信息、导航、获取线上优惠券等等。

除此之外，华为在分享中还提到了裸眼3D以及云手机等应用场景。其中裸眼3D也是当前快速发展的技术之一，在硬件显示端已经有更完善的技术方案和更多的产品支持，包括裸眼3D的笔记本、手机等等。与此同时，华为介绍到凭借5G-A+AI等新技术赋能，可以帮助开发者、创作者以2D内容生成3D内容，丰富裸眼3D内容及应用生态，完善应用场景。

这里也引出了5G另一个重要应用场景――联家。

联家

在MBBF 2023期间，华为携手合作伙伴du(阿拉伯联合酋长国第二大电信运营商)联合打造了首个基于5G-A的智慧家居――“未来之家”，借助华为FWA²解决方案，构建高速率家宽网络，满足裸眼3D、VR游戏、8K HDR等高速率业务需求。

不同于国内成熟的光纤入户方案，du发力FWA家庭宽带。据悉在5G带动下，过去一年半时间，du的家宽用户数翻倍，且持续快速增长。在2023年MWC上，du与华为签署了5.5G战略合作MOU，双方在未来发展中将围绕5.5G的技术创新、应用发掘、生态构建进行深入合作，开启新一阶段的战略合作。

FWA(固定无线接入，Fixed Wireless Access)是一种从业务节点到用户终端间部分或全部采用无线传输的接入方式，在家里放置一个CPE，就能直接通过无线网络连接到无线基站，以实现通过无线的技术来实现家庭的固定宽带接入。这种技术避免了线缆敷设、管道挖掘乃至路权获取、物业准入等繁琐施工步骤。市场研究公司ABI Research在报告中指出，基于5G的FWA可以提供与光纤相媲美的数据(传输)速率，使之成为有线宽带的一个有竞争力的替代方案。

进入5G时代后联接发展带动了智能物联，其中全屋智能也是重要发展方向之一。通过家庭网络消费者可以部署智能摄像头、智能家电等更多设备，解锁现代化、智能化、个性化家居体验。连接技术的升级，可以让裸眼3D等前沿技术走进用户家中，满足高价值用户对于顶级体验的诉求。据介绍，播放8K 3D内容是下行峰值速率可接近10Gbps，借助华为5G FWA等解决方案才能保证高速率、低时延的顺畅观看体验。

在华为的5G-A智慧家庭中展示的Demo显示，一般720P内容对于速率要求在10Mbps以内，而8K视频则达到了220Mbps左右，只有在高速率、高可靠连接下才能保证用户体验，同时也可以进行更多家用场景的探索实践。

华为FWA² 解决方案包括满足高速业务需求的FWA Pro、具有高性价比的FWA Lite，以及面向行业市场的高可靠性FWA Biz方案，能够针对不同应用场景、用户需求提供更具定制化的解决方案。

联物

在行业数字化、智慧城市建设等变革中，5G赋能物联网起到了关键作用，凭借网络速率、带宽容量、频谱效率提升，以及更高可靠性、低时延等特性，即使智能交通系统、自动驾驶汽车(V2X)、远程手术/医疗保健等关键任务型应用对连接的极高要求也能满足，推动了物联网、工业互联网等应用发展。在千亿物联网规模时代， RedCap、Passive-IoT(无源物联网)接下来将成为物联网发展的关键。

Redcap是Reduced Capability的缩写，是3GPP标准化组织定义的一种5G技术，也称为轻量化5G，通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，降低终端成本和功耗，更利于5G商用网络中大规模商业普及应用。Passive-IoT(无源物联网)指物联网终端通过采集网络侧发射过来的无线电波，捕捉和收集能量的物联网技术。

在MBBF 2023现场，华为携手合作伙伴演示了采用RedCap、Passive-IoT等技术的“5.5G咖啡”用例，可以带来智能化、自动化的供应链升级。例如，当系统识别库存不足时，将发送指令给咖啡豆和牛奶的供应方，供应商原料管理人员将物品放入无人车中。无人车可以通过自动驾驶、远程驾驶两种方式操控，其车山上配备了4颗摄像头，在远程驾驶时凭借5G-A大上行，可以保障操控的低时延。当无人车行驶至采用RedCap技术摄像头的区域时，系统会提示取货人员，在取货后经过5G-A基站会自动扫描货物上标签，并将信息入库，无需工作人员手动扫码等传统方式，更高效便捷。

2023年4月起，中国三大运营商携手华为等产业伙伴，在浙江、广东、上海、山东、福建、湖北、广西等多个省份打造了面向电力、安防、工业、车联场景的RedCap商用试点。海外运营商携手华为在科威特、沙特、阿联酋、韩国等国家或区域完成RedCap测试验证。Passive IoT当前已有5款无源标签，正加速发展，将满足广域无源联接，满足生产、仓储、物流需求。

联车

车联网技术又叫做Internet of Vehicles (IoV)，是一种车与车之间可以通信(V2V)，车与基础设施之间可以通信(V2I)，以及其他交通参与者之间(V2X)可以通信的技术。车联网近年来被广泛认为是未来智能交通领域发展的重要方向，例如可以更准确估计交通流量、佳通密度等交通状态参数;实现智能信号灯控制，缓解道路拥堵;具备车联网功能的汽车可以接受信号灯发出的信息，提前调整速度加速度。

目前，在5G技术支持下，中国的北京、上海、天津、郑州多个城市已经落地智慧交通系统，而5G-A将进一步推动智慧交通规模化应用。今年5月份，中国移动上海公司携手合作伙伴率先启动5G-A车联网试点示范路线建设，并完成了首站开通，为下一步实现车路协同网络全程全网的服务、运维、使用能力提供了最新的“上海样本”。

“5G-A车联网”具有独特的感知能力，可结合路侧摄像头等感知设备，综合感知全路网的交通信息，并通过5G-A的空口将信息实时传递给车辆端侧，实现对目标的检测、捕捉、跟踪、成像。相比当前独立的通信系统，可实现更高的速率、更可靠的信息传递。L4级别的自动驾驶汽车预计在2025年开始规模化应用，对于算力、网络都将提出更高要求。例如无人车运营每天将产生数百TB极数据，其中约1TB数据需要回传云端，用于AI模型的训练与算法，这都是5G-A发展之路上的“东风”。

上海移动副总经理李学成表示：车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。5G-A网络将助力车联网产业发展，有利于提升汽车网联化、智能化水平，对于上海早日实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费等具有重要意义。

联行业

如今数字化转型已经进入深水区，5G在数字化进程中也扮演了重要角色，5GtoB从中国走向全球，在亚太、欧洲、中东、非洲实现商用复制，帮助行业客户实现降本增效，推动制造、港口、矿山、油田、医疗等数十个行业数智化转型。

在医疗行业，香港医院与华为等伙伴合作，打造香港首家5G智慧医院。该医院采用了多项先进的5G技术，用于布草管理、第三方物流管理解决方案、信息娱乐和实时定位系统，以提高运营效率、医疗安全并改善患者体验。

在采矿业，5G技术的应用场景包括低延迟的自动或远程控制的无人驾驶车辆或设备，以及监控机器操作实时状态。煤矿厂安装了5G基站后，矿工可以通过视频通话与上方控制室的同事进行监督生产和定期维护。同时，地上控制室可以通过5G网络连接操作矿下挖掘机，现场视频和工作面的实时数据显示在多个屏幕上，包括温度和瓦斯水平等，这使得煤矿工人需要下矿的人数和次数大大下降，从而加强作业的安全性和提升工人需要的数字技能。

针对制造业，在柔性制造中，5G的大带宽、低时延、广联接以及电信级可靠性能够满足数以万计传感器、执行器的海量链接需求，实现高精度生产。同时5G可以更好地替代有线，解决现阶段有线联接带来的部署复杂、工期长、易腐蚀、更换困难、工程维护故障排除难度大、不利于产线调整等痛点难点。在智能制造应用中，5G的大带宽、低时延能力可以较好地满足智能制造中自动化AI检测的传输要求。

5G改变世界，加速拥抱5G-A

每一位用户都是5G改变世界的见证者，特别是随着5G技术深入行业应用，让万物互联、数智时代带来了全新体验渗透到工作、生活、娱乐的方方面面。而且，不仅是消费者对于体验的需求没有上限，行业对于效能的追求同样没有上限，这便驱使华为与合作伙伴，围绕5G新能力、新模式、新生态进行持续探索、完善，构成了5G商业快速发展的正向循环。

尽管未来充满挑战，但对于5G的发展，胡厚与Mats Granryd在MBBF论坛的连线对话中都给出了积极预期。胡厚表示，华为还有很多工作要做，进一步加速5G技术发展，最大化5G能力，满足消费者对于体验的需求，推动5G在行业的规模化应用并落地更丰富应用场景。同时，AI大模型、自动驾驶等需求持续增长，对于网络能力也提出了新要求，只有技术持续演进才能为未来的连接体验做好准备。

回到本次MBBF的主题――“将5G-A带入现实”，从中也可以看到5G-A进入了新阶段。在杭州亚运会期间5G-A大展身手，浙江移动在观澜路上建设了全球首条5G-A万兆网络示范路线，路上的无线网络的峰值速率超过10Gbps，移动状态下速率超过5Gbps…目前华为已经联合全球超过30家Top运营商完成5.5G创新技术验证。在2023MWC上海期间，中国移动、中国联通、中国电信、香港电讯(HKT)、中国移动香港、和记电讯、澳门电讯(CTM)、STC与科威特Zain等九大运营商宣布加入5G-Advanced先锋运营商(5G-Advanced First Adopters)计划，引领5G-Advanced产业快速发展，推进5G-Advanced在2024至2025年迈向商用。

今年9月11日，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术，展示了华为在5G-A技术上的领先性。

5G相比4G发展速度遥遥领先，这也让我们更加期待5G-A将带来哪些创新体验和巨大的商业价值。