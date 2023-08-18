AI赋能工业创新 Infor举办2023数字化峰会华南站

【天极网企业频道】2023年8月17日，行业云公司Infor在深圳举行主题为“AI赋能 工业创新”的2023 Infor 数字化峰会(华南站)。Infor高层与行业大咖、企业代表、专家学者探讨企业数字化转型，要如何提质增效，推动制造业的高质量发展。

作为中国经济增长的主要动能，中国制造业早在2010年就超越美国成为增加值最高的制造业，并在此后持续保持领先地位。但是，随着全球竞争日趋激烈，中国制造业面临巨大挑战，存在较大的创新和增长升级空间。

Infor高级副总裁兼亚太及日本地区总经理Terry Smagh在峰会致辞中指出：“面对激烈的市场竞争，世界各国都将制造业转型升级作为重要的国家战略。中国制造2025、德国工业4.0、美国工业互联网等战略都体现出各国对制造业的重视，工业制造业正在经历着全球趋势的数字化转型。”

Infor高级副总裁兼亚太及日本地区总经理Terry Smagh

Smagh表示，ERP作为企业信息化的核心，是制造企业实现转型升级和数智化发展的重要载体。全球ERP软件市场规模呈平稳增长态势，其中亚太地区的ERP市场有着较大的增长潜力。根据Grand View Research预测*，全球ERP软件市场在2023至2030年间的复合年增长率将达到11.0%，亚太区市场的增长动力主要来自制造业的蓬勃发展和中小企业的不断壮大。Infor致力于为提供行业专属的云解决方案，尤其在制造业拥有其他软件厂商所无法比拟的产品优势和行业应用经验，Infor希望能够携手更多的中国企业，助力中国制造迎接挑战、把握历史机遇。

Infor大中华区商业咨询高级总监鹿崇在题为“蓄势待发，AI 再掀数字工业革命”的演讲中指出，推动制造业信息化应用和数字化转型是中国建设制造强国的重要一环，而融合了人工智能(AI)和云技术的ERP将成为企业增长的强大引擎。智能技术的最大价值在于赋予数据相应的应用场景，助力精准预测，提高解决问题和战略决策的能力。

Infor 大中华区商业咨询高级总监鹿崇

作为Infor合作多年的客户代表，珠海格力电器股份有限公司(格力电器)、香港利奥纸品集团(利奥纸品)、德赛西威汽车电子股份有限公司(德赛西威)、农生企业股份有限公司(农生企业)等出席峰会并分享各自在智能化方面的成功经验。

香港利奥纸品集团OEM业务及运营董事、鹤山雅图仕印刷有限公司总经理黎博澧博士表示：“Infor 在 ERP 升级解决方案上，帮助我们逐步打通供应链端对端的流程，构筑数字化转型基础，我们期待 Infor 在 AI 领域协助我们挖掘及开拓新业务、新商机，同时提升优化生产运营，令我们在 VUCA 时代可得以持续发展。”

香港利奥纸品集团OEM业务及运营董事、鹤山雅图仕印刷有限公司总经理黎博澧博士

根据国家《中国制造2025》战略，中国将在新中国成立一百年2049年时进入世界制造强国前列。为此，国内制造企业需要继续提升创新能力，加快信息化建设和数字化转型进程。未来，Infor将继续深入挖掘中国制造行业的需求，联合客户和伙伴，不断创新，通过灵活部署、行业专属的产品和解决方案，为制造行业的数字化转型注入新的活力，共同推动制造科技的发展。

* https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/erp-software-market





# # #





关于 Infor

Infor 是为特定行业提供商业云软件的全球领先供应商。我们为重点行业提供完整的解决方案。Infor 的任务关键型企业级应用和服务旨在提供高安全性的可持续运营优势，帮助企业更快实现价值。Infor 旗下 17,000 名员工为超过 175 个国家和地区的 60,000 家客户提供服务，帮助客户达成业务目标。作为科氏工业集团的一员，Infor 的财务实力、股权结构和长期承诺将助力 Infor 与客户建立持久、共赢的关系。如需了解更多信息，请访问www.infor.cn。