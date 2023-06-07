华为：聚焦四大战略方向，构建全联接、全智能、全场景的数智金融

【天极网企业频道】6月7日，以“智领睿变，共建数智金融未来”为主题的华为全球智慧金融峰会2023上，华为携手金融行业领军人物、产业领袖、专家学者和创新践行者，针对未来金融行业发展趋势和挑战，深入探讨如何通过创新的数字技术，加速金融行业数智化转型，跃升数字生产力。

长风万里鹏正举，勇立潮头智为先

会上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟发表“长风万里鹏正举，勇立潮头智为先”的主题演讲。



华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟

孟晚舟表示：“数十年来，华为深入通信与计算理论的本质研究，对数学与算法、化学与材料科学、物理与工程技术、标准与专利等领域，持续投入，不断探索。在此基础上，使我们可以在计算和联接这两大产业上构建出根技术优势。我们相信，唯有围绕着根技术的持续投入和压强投入，才能让我们的解决方案，持续为客户创造不可估量的价值。华为将持续深化与合作伙伴的合作，让更多的伙伴和开发者能够参与到数字化产品和解决方案的创新中。”

一切皆服务，做好金融数字化云底座和使能器

华为常务董事、华为云CEO张平安正式发布新一代分布式数据库GaussDB。他表示，华为早在2001年就开始投入数据库研发，目前GaussDB已在华为内部IT系统和多个行业核心业务系统得到应用。



华为常务董事、华为云CEO张平安

据介绍，以华为内部IT系统为例，GaussDB已完成600多套数据库的全面替换;在华为终端云，已建设6000多个分布式数据库节点，目前已经承载高达6个PB数据。

通过20多年技术积累、行业实践，作为新一代分布式云数据库，GaussDB构筑了“五高两易”的技术优势和特性――高可用、高安全、高性能、高弹性、高智能，以及在数据库替换场景中的易部署、易迁移。

张平安提到，未来GaussDB将深耕金融场景，通过全面创新，成为金融客户数据库更优的选择;并从金融行业走向其他对数据库有高要求的行业，从中国的创新场景走向全球的客户，给世界一个更优的选择。

华为公布金融四大战略方向，助力行业智领睿变

在“智领睿变，共建数智金融未来”的主题演讲中，华为数字金融军团CEO曹冲介绍道，目前华为已经成为全球金融数字化转型可信赖的科技伙伴，服务超过60多个国家或地区的3300以上金融客户，包括了全球排名前100的银行，并与全球超过150家金融解决方案伙伴深度合作。在中国的金融云和基础设施领域，华为已经成为第一名。

曹冲还提到，金融行业解决方案需要重新思考数据能力、联接能力、应用能力以及基础设施，为即将到来的智能时代做好准备。因此，未来研发，需要积极拥抱数字技术，构建面向未来的数字生产力、核心竞争力。他认为主要有四个方向：“服务永远在线、业务开放敏捷、决策与运营跃升、体验与模式创新”。



华为数字金融军团CEO曹冲

相应的，华为战略投入根技术，深耕金融行业，提出“筑牢基础设施韧性、加速应用现代化、跃升决策数智化、助力业务场景创新”四大战略方向：

1.持续做好ICT产品和产品组合，筑牢数字基础设施的韧性;

2.助力客户加速应用现代化，使能客户的业务敏捷;

3.深耕数据智能，帮助客户提升用数能力和决策数智化;

4.发挥云管边端多技术的协同优势，助力客户业务场景创新。

曹冲表示，聚焦四大战略方向，华为构建了全联接、全智能、全场景的数字金融解决方案框架，将携手伙伴系统性打造解决方案，助力客户建立敏捷、体验、协同的全联接，实现实时、融合、共享的数据全智能，构建无所不在的全场景金融服务。

与此同时，曹冲还提到，华为将与客户、伙伴同行，携手金融客户、行业协会、行业伙伴、金融院校，围绕“数字化管理人才、数字化应用人才、数字化技术人才”三大数字化人才培养方向，在未来3年联合培养50000名金融数字化人才。值得一提的是，在过去3年，华为与客户、伙伴联合培养金融数字化人才数量已达到了15000名。

携手全球客户和伙伴，共建数智金融新未来

中国邮政储蓄银行首席信息官牛新庄，交通银行金融科技部总经理周彦倜，国际知名意见领袖、《Bank4.0》作者布莱特・金，招商银行信息技术部总经理、总监周天虹，海通证券副总经理毛宇星，中信银行信息技术管理部总经理兼科技运营中心总经理寇冠等分别发表了主题演讲，分享金融数字化转型的前沿实践，共话数智金融未来。

峰会期间，华为还与多家金融机构现场签署合作协议，升级多项ICT产品和产品组合方案的创新技术能力，发布分布式新核心解决方案3.0、金融数据智能解决方案3.0、产业金融动产金融仓方案等多个解决方案以及产融创享计划。

心怀理想，脚踏实地，华为在金融行业俯身深耕13年，笃行不怠。面向数智金融的星辰大海，华为深耕技术，深入场景，携手客户、伙伴一起，共建“全联接、全智能，全场景”的数智金融，智领睿变，跃升数字生产力;行稳致远，共赢金融新未来!