华为孟晚舟：长风万里鹏正举，勇立潮头智为先

【天极网企业频道】6月7日，在华为全球智慧金融峰会2023上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟发表了以“长风万里鹏正举，勇立潮头智为先”为题的主题演讲。

孟晚舟提到，在数字化转型浪潮中，以“作业数字化，数字平台化，平台智能化，智能实战化”的四化方向为引领，华为将不断尝试新的技术、尝试新的应用，提升生产力。

作为企业的核心竞争力，孟晚舟表示华为将围绕根技术持续投入、压强投入，保证解决方案持续为客户创造价值。

针对金融行业，华为已经洞悉了数字化转型下业务场景，以及该领域应用的特殊性。凭借基于根技术研究带来的多云一致体验、云网联接升级以及数据中心极致互联、光感知和存储协同等等这些技术和应用，沿着云、网、边、端协同发力，铸造高性能、高可靠、高安全的数字基础设施，为金融行业提供具备高可用、高安全等优势的解决方案。

以下为主题演讲全文实录

女士们、先生们，大家好!

荷香时与好风来。欢迎各位新老朋友莅临上海，一同相聚在2023数字金融峰会的现场。

毋庸置疑，数字化和智能化转型是经济发展的新动力。唯有凝聚共识，才能拨云见日;唯有洞察未来，才能赢得先机。

在这场数字经济的浪潮中，各行各业都将锚定新的航向，跑出我们的加速度。

在历史进程中，我们看到人类不断地认识和改造世界。从农业经济到工业经济，再到当前的数字经济和智能经济阶段，科技的发展速度，远远超越了我们的想象。尤其是近200年，人类在科学技术领域的“开挂”，甚至超越数千年的成果与积累。层出不穷的新技术、新应用在历史的天空下熠熠生辉。

首先，我们看到万物走向可感知，尤其是我们日常所接触的生产型作业，从符号，模拟信号，走向全流程数字化，更全面、更翔实的数字孪生世界正在构建。

其次，万物走向互联，通过对数据的科学治理，数据像水流一样在企业内部流动，不同维度的数据正通过汇聚，正在通过分享来创造新的价值。

同时，我们可以看到，万物也正在走向智能。结合行业数据和经验和我们的先进经验，依托智能化技术，人类的生产力和创造力，正在实现跨越式的发展。

这就是我们身处的数字世界。万物感知，万物互联，以及万物智能。

时不至，不可强生;时已至，方能得势。今天，技术的奇点正在临近，生成式AI、云、物联网等技术，正在快速融入金融的业务。

在这场数字化变革中，越来越多的管理者开始制定数字化转型的蓝图，并且围绕这个蓝图开展组织的建设、匹配相应的人才以及塑造企业内部的文化。

与此同时，数据分析、AI模型、云服务、多维数据等技术，正不断向前发展。对华为来说，我们自身也正在沿着数字化转型这条道路，不断提升我们的生产力。“作业数字化，数字平台化，平台智能化，智能实战化”，这是我们在华为数字化转型中定下来的“四化方向”。在这个四化方向的引领下，我们不断尝试新的技术，尝试新的应用。

在金融行业的数字化应用上，我们看到了比较典型的一些业务场景：比如说，依托数字技术识别客户需求，形成与之相匹配的数字化资产与产品，打造数字化的应用;或者是辅以数字化技术来提升金融企业在内部运营、风控、合规管理上的效率与质量。

树高叶茂，是因为系于根深。大家通常看到的、体验到的都是产品和应用，但是在这些产品和应用的背后的基础技术和根技术的研究，这才是企业的一个核心竞争力，也是我们得以持续竞争的一个基石，当然更是客户体验能够得到保障的基础。在过去的数十年来，华为深入通信与计算理论的本质研究，对数学与算法、化学与材料科学、物理与工程技术、标准与专利等领域，持续投入，不断探索。在此基础上，使我们可以在计算和联接这两大产业上构建出根技术优势。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”我们相信，唯有围绕着根技术的持续投入和压强投入，才能让我们的解决方案，持续为客户创造不可估量的价值。

伴随全行业、全社会数字化的深入，我们看到应用系统正在逐步走向开放，通过各种应用接口，开发接口，正在成为企业和个人以及数字社会不可分割的一部分。那么，处理海量信息，我们不得不保持永远在线。

对金融行业来说，我们常常听到一句话是“无安全，不金融”。在刚才我谈到的应用背景下，使我们不得不沿着数据的生产、流动、处理的主脉络，从全景视角提升数字基础设施的韧性。

对华为而言，我们在根技术研究的基础上，通过多云一致体验、云网联接升级以及数据中心极致互联、光感知和存储协同等等这些技术和应用，沿着云、网、边、端协同发力，铸造高性能、高可靠、高安全的数字基础设施。

立本方能生道，笃行方能致远。数字化的广阔未来，需要我们心怀热爱的每一次奔赴，也需要我们孜孜求索的每一个脚步。

技术的每一次蝶变，横向拓展、纵向延伸，筑造了坚实的数字化基础设施;创新的每一次探索，跨越边界、打破束缚，这样才能勾勒出生动的数字化蓝图。

“树木相依偎而生长，星辰因辉映而璀璨。”与其踽踽独行，不如结伴而行，集众智、采众长。

在这条数字化转型的道路上，华为将持续深化与合作伙伴的合作，让更多的伙伴和开发者能够参与到数字化产品和解决方案的创新中，给我们的客户持续提供值得期待的服务。

谢谢大家!