最高144核心！首款配备能效核英特尔至强6处理器发布

【天极网企业频道】采用Intel 3制程工艺、最多144核心、高达2.6倍每瓦性能提升、4.2倍机架性能提升，可以3:1比例进行旧系统替换和机架整合…英特尔至强6来了!

在6月6日这个特别“6”的日子，英特尔推出首款配备能效核的英特尔至强6处理器产品(代号Sierra Forest)。同时，英特尔也介绍了在数据中心需求不断演进，不同应用场景需要更有针对性解决方案背景下，新的至强品牌主张――性能、能效、质量、安全。

首次启用的“至强6”命名方式也带来了一系列变化，比如至强首次推出两大路线，其中本次发布的Sierra Forest至强6000E系列采用能效核设计，为高密度、横向扩展工作负载带来性能与能效的双重提升。而将在今年第三季度亮相，代号Granite Rapids的至强6性能核处理器――至强6000P系列，将采用性能核，为计算密集型应用、AI工作负载等需求提供更高性能。

尽管英特尔早在第12代酷睿处理器便引入了性能核、能效核的混合架构设计，但在面向服务器、数据中心等领域的至强上，从使用场景出发并没有采用混合架构，而是“兵分两路”，不过两者架构兼容，共享软件栈和开放的软、硬件供应商生态。

回到本次推出的至强6能效核处理器，基于Intel 3制程工艺，最高拥有144核心144线程(能效核不支持超线程，性能核支持)，双路可达288核心。

根据英特尔公布的数据，在媒体转码工作负载上，与第二代至强相比，至强6能效核处理器可提供高达4.2倍的机架性能提升和高达2.6倍的每瓦性能提升。

至强6能效核处理器凭借高核心密度、每瓦性能优势，以往第二代至强需要200机架处理的任务，如今只需要66个机架，实现3:1的比例进行旧系统替换和机架整合，不仅能够节省空间、能耗使能AI等创新项目，同时也可以显著减少碳排放，实现打造绿色算力、可持续发展目标。

至强6处理器不仅对比第二代至强能够带来超过4倍的性能提升，同时与第五代至强可扩展处理器相比，在众多负载中也可以带来性能提升――综合性能提升18%，特别是能效方面全面升级，且在40%―60%利用率区间节能效果最佳，可降低功耗280W，进而助力降低数据中心电力消耗及散热开支。

性能与能效的升级，使至强6能效核处理器尤其适合云原生应用和微服务化网络功能、分布式数据分析、内容分发网络，以及消费者数字服务等需要高密度、横向扩展工作负载。

针对AI、科学计算、计算机服务、通用计算等业务场景，将在第三季度亮相的英特尔至强6性能核处理器值得期待。英特尔表示，最高支持128核心256线程、12内存通道、支持DDR5核MCR DIMMs等特性。在AI推理、通用计算方面对比第五代至强处理器可带来翻倍性能，科学计算方面性能可达五代至强的2.3倍。

在本次发布会上，英特尔众多合作伙伴也带来了搭载最新至强6能效核处理器的产品及解决方案，如金山云发布了搭载英特尔至强6能效核处理器的金山云第九代高效型云服务器SE9;南大通用分享了专门针对提高数据中心能效比所打造的分布式逻辑数据仓库解决方案等等。