Omdia：预计到2029年，存储设备出货量将以12.5%的CAGR增长

【天极网企业频道】2月25日消息，市场调研机构Omdia指出，2023年，由于云服务提供商明显地将更大一部分数据中心设备预算转向了基于GPU的服务器，逐渐不再使用通用服务器和存储，存储支出增长有所放缓。2024年，存储增长出现强劲复苏，预计2025年依然如此，随后将趋于平稳，直至2029年。

预计到2029年，存储设备出货量将以12.5%的CAGR增长。然而，传统存储区域网络(SAN)和网络附加存储(NAS)次级细分市场已然成熟，预计这些领域将经历缓慢增长甚至负增长。

Omdia预计，下一波人工智能(AI)浪潮将重点聚焦在AI代理部署和私人数据增强训练方面，这将引发数据中心存储支出的增加。因为这些技术对于AI数据管道至关重要，所以对于主要存储供应商(云和企业)而言，数据基础设施领域的一个重大机遇正在显现。

其中，针对云存储服务提供商，Omdia建议从以下方面优化服务架构与能力：

一是将数据编织工具集成到其基础设施中，以简化跨混合云和多云环境的数据管理。这种能力对于管理分布式数据的组织至关重要，特别适用于实时分析和 AI/ML 工作负载(无论其位于何处)。

二是提供边缘设备和集中式云平台之间的无缝集成，以促进模型更新并管理AI代理应用的数据流。

三是将检索增强生成 (RAG) 模型训练无缝地集成到私有云环境中，从而使敏感数据得到本地化处理，同时允许安全的数据访问以进行训练。一种可能的实现方法是为数据编织添加私有远程访问能力。