为千行百业转型升级筑牢算力基石，联想加速打造AI导向基础设施

【天极网企业频道】当前，以AIGC、大模型为代表的AI技术正在催生海量的智能算力需求。日前发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，预计2027年之前，中国智能算力规模年复合增长率将达33.9%，同期的通用算力规模年复合增长率为16.6%。由此可见，智能算力正在成为数字经济发展的新引擎。

在海量智能算力需求增长的趋势下，算力基础设施的高质量发展也引起国家、企业的广泛重视。从国家政策层面来看，六大国家部委联合发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确“算、运、存、用”四大关键发展目标，对算力基础设施在计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标，引导算力基础设施的高质量发展。

从企业层面来看，为了满足多元计算的需求，企业亟需更为强大的算力基础设施。《2023―2024年中国人工智能计算力发展评估报告》中指出，随着AIGC走入各行业，重构工作和生产方式，算力基础设施平台需从互联性、扩展性、灵活性等角度出发，以先进的系统性能力满足市场应用需求，使整体性能达到最优。

搭载全新平台，联想服务器迎来升级

既要面对不断增长的海量智能算力的需求，又要应对算力基础设施高质量发展带来的挑战。如何充分满足企业的这些需求，已经成为算力基础设施和服务提供商值得思考的问题。事实上，联想集团正在通过其自身在AI领域的探索与实践进行解答，近日，联想集团更是带来算力基础设施的新品迭代。

在智能算力需求增长的同时，我们也不得不承认一个现实，那就是我国智能算力资源稀缺。艾瑞咨询发布的《2023年中国智能计算中心行业发展白皮书》显示，2022年，中国智能算力规模占全部算力的比重为22%;从服务器结构来看，2022年，我国通用服务器占服务器总量比重为93.2%，而AI服务器仅占服务器总量的6.8%。

与此同时，有多位业内人士表示，未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态。

面对日益增长的AI算力需求，今年2月，联想面向中国本土市场的联想问天服务器品牌发布，形成联想问天+联想ThinkSystem的双品牌战略;在今年8月的2023中国算力大会上，联想又重磅发布了“AI赋智 绿色赋能” AI算力战略和两款联想问天AI服务器，加码算力筑基智能化转型。

12月份，联想集团宣布联想问天和联想ThinkSystem全面支持第五代英特尔至强可扩展处理器，并发布新品。可以说，此次系列新品的发布是联想在AI导向的基础设上的再次重磅布局。

本次发布新品分别为：率先搭载第五代英特尔至强可扩展处理器的联想问天G3和联想ThinkSystem V3系列产品，其中包括联想问天明星产品――联想问天WR5220 G3服务器、首次面向国内中小企业的联想问天WR3220 G2服务器，以及面向边缘场景的联想智能边缘云和边缘超融合一体机系列。



联想中国区基础设施业务群服务器产品部总经理周韬

在发布会上，联想中国区基础设施业务群服务器产品部总经理周韬表示：“此次系列新品的发布，进一步完善了联想‘全面覆盖、性能领先、绿色低碳’的算力设施产品组合，在助力夯实联想全栈智能完整能力的同时，也为千行百业智能化转型进一步筑牢了‘算力基石’。”

联想算力基础设施新品迎来哪些升级？

联想问天和联想ThinkSystem服务器全线升级，率先支持第五代英特尔至强可扩展处理器，也成为此次发布会重点之一。

据公开资料显示，新一代平台和第四代英特尔至强可扩展处理器相比，其性能得到进一步提升，相同TDP下平均性能提升21%;内存带宽提高多达16%，三级缓存容量提升2.7倍。此外，新一代平台还具有更出色的能效表现，其内置加速器时可将每瓦性能提升10倍。

英特尔中国可持续发展项目负责人彭振飞指出：“第五代英特尔至强可扩展处理器专为AI加速而生，能够针对工作负载优化的性能实现业务增长，还能以高效节能的计算助力降低成本与碳排放，为可持续发展赋能。”

支持第五代英特尔至强可扩展处理器将为服务器带来哪些变化？据介绍，升级后的联想问天WR5220 G3服务器，具备高性能、高可靠、高扩展和低能耗的特点，全面满足大中型企业和云服务提供商等不同行业客户的各种工作负载要求。



联想问天WR5220 G3服务器

在高可靠方面，联想问天WR5220 G3在出厂前做了百分百1000V DC Hipot测试，保证了联想服务器每一片板卡的超高耐压质量和超越业界的测试标准。

在高扩展方面，联想问天WR5220 G3服务器还具备更丰富的I/O扩展能力，最大可支持20个3.5寸硬盘或者40个2.5寸硬盘，以及至多32个NVMe SSD，并能够为企业客户带来更优的TCO和性价比。

在低能耗上，联想问天WR5220 G3服务器在内部采用了众多独家散热设计，可使散热效率提升50%，实现最优散热方案。

同时，WR5220 G3还从产品设计出发延续了一贯的可靠性，支持液冷和风冷两种方式，助力客户降低总拥有成本的同时，提供可持续发展的绿色化算力。

新发布的联想问天WR3220 G2服务器专为国内中小企业客户设计，具有灵活、可靠、安全的特性，能够满足客户绝大多数的工作负载，堪称性能强劲与经济性完美结合的可扩展服务器。

具体来看，该产品配备了丰富的扩展插槽，可提供灵活的存储、I/O和可靠性，以处理多种业务型工作负载，并能够通过多个子系统的预测性故障分析确保连续有序运行，拥有高可靠性和高稳定性。

覆盖边缘场景，联想如何做？

随着科技的不断进步和数字化时代的到来，边缘计算已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。边缘计算数据中心的兴起，也使超融合市场迎来更大的发展空间。

近日，IDC发布的《中国边缘云市场跟踪研究,2023H1》报告显示，2023上半年，中国边缘云市场逆势增长，走出独立行情，规模总计45亿元人民币，同比增长46.3%。

与此同时，IDC预计，2022-2027年中国边缘云市场年均复合增长率依然维持在35%以上。此外，Gartner预测，2023年35%以上的超融合产品将应用在边缘计算领域。

由此可见，中国边缘云市场正在焕发无穷的发展潜力，而发力边缘云市场也是联想的重点布局所在。而此次发布面向边缘场景的联想智能边缘云和边缘超融合一体机也进一步丰富了联想算力基础设施从云到边缘场景的覆盖。

其中，联想智能边缘云采用新一代横向扩展的软件定义的超融合架构，整合 CPU、内存、存储、网络和虚拟化软件平台的通用硬件单元，打破了传统服务器、网络和存储的孤立界线，实现一个统一的HCI形态。

智能边缘云可支持多网合一接入，集群本地多维可视维护、增强安全防护策略、增强虚拟机克隆、备份恢复性能、应用软件引导式快速部署等，并支持三节点和单节点部署形态。



联想边缘超融合一体机

新发布的联想边缘超融合一体机集深度融合计算、存储、网络和安全功能于一体，具备高可用、极简部署、便捷管理、安全可靠的特点，助力算力从通用到边缘的多元化发展。

这款超融合一体机旨在为各行业提供更易部署、更高可靠、更简单运维的边缘超融合算力引擎，具备组件模块化、交付一体化、场景多元化、运维简易化、体验一致化五大特色优势，能为用户带来前所未有的边缘计算体验，让人工智能惠及每一个企业。

“全新联想边缘超融合一体机将以‘开箱即用’的便捷体验和稳定可靠的特点，助力客户简化边缘云平台部署，实现业务快速上线，为制造、能源、交通、零售、医疗等行业智能化转型赋能。”联想中国区基础设施业务群、智能边缘中国事业部智能边缘云产品及方案总监党亚斌如是说。

写在最后

在笔者看来，当前算力发展有两大重要的发展趋势：一方面，全球算力规模进一步增长，算力作为数字信息基础设施核心资源的作用日益凸显;另一方面，AI大模型的出现和不断发展，促使智能算力需求持续提升。在这两大趋势下，联想正持续打造最全面的AI基础设施产品组合与解决方案，助力中国企业筑牢智能化转型的数字基石。