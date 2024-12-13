不可忽视的AI能碳管理 让中国科技制造业越赚越多

【天极网企业频道】AI化就如当年的数字化一样如火如荼的对中国各行各业进行革新，中国企业也不例外。通过AI优化工作流程、处理大数据、生成各种素材、帮助员工提升效率甚至一定程度替代人力实现降本增效是不少中国企业最热门的选择。对于中国科技制造业，尤其是泛半导体行业，还有一项非常适用能直接降本增利的AI化选项，就是能碳管理。

格创东智 在TIC2024的分享

在双碳已经成为全球共识后，不仅各国对进口产品生产企业“碳排”有各种指标要求(俗称碳关税)，碳经济也逐渐火热起来，特斯拉财报显示2024年三季度卖“碳”收入7.39亿美元。据中国网财经频道报道，2024年中国半导体出口额奖突破万亿，对于半导体工厂，能源成本在日常运营成本必然排前三位，无论是生产制造还是出口甚至创收增利，能碳管理都是不能忽视一块。格创东智依托TCL近40年的制造经验以及多年在智能制造的实践经验，已经帮助大量头部制造业企业实现AI数字化转型，以成熟的能碳管理AI技术帮助泛半导体企业实现降本增利。

TCL实业副总裁、格创东智CEO何军先生

在2024年TCL全球技术创新大会(TIC2024)上，我们有幸采访了TCL实业副总裁、格创东智CEO何军先生，了解格创东智是如何帮助泛半导体企业通过优化能碳管理实现降本增利的。

优化工厂的高能耗设备实现能耗降本

半导体制造业是一个高能耗的行业，台湾新闻常有报道为保台积电的电力供应，甚至会导致半个县市停电，耗电如城是EUV光刻机的通俗说法，能源成本是半导体工厂日常运营成本中占比极大的一部分。何总认为，过去半导体工厂不太重视对能源成本的优化，现在是成本的压力，再叠加双碳指标压力就更大了。而格创东智将从厂务管理的智能化以及能碳数字化帮助半导体工厂降低成本。

格创东智 AI能力平台化

何总分享到：格创东智用AI针对半导体的暖通和厂务设备做算法，反向对暖通设备侧进行优化改造，可以直接节能能源成本，也包括场内各种高能耗的设备。所以工厂的能源改造需要有很深的专业知识和实际经验，和楼宇、公共设施的AI智控降本不一样。

助力工厂运维降本增效

科技制造业必然有大量的工厂运维，毕竟要保证机器和厂区的日常运作可不是简单的事情，而泛半导体作为智能制造行业对运维的要求就更高了，其中的成本也不低。格创东智依托多年在智能制造的实践经验，也有一套运维优化的成熟方案。

格创东智在智能工业软件领域的布局与落地案例

何总表示：，运维优化不仅是降本，还可以优化设备。传统的半导体企业有大量的运维人员需要进行常规的点检，而格创东智通过引入厂务管理系统和能源管理系统，可以用算法远程对设备进行预测性维护并及时做反向控制，能大幅减少运维人员，提升运维效率，助力企业建设绿色工厂。

通过碳资产运营创收数百万

全球的碳经济越来越火热，企业的双碳管理不仅能够满足生产出口要求，优化得好更能帮助企业创收，虽然对于很多企业来说是一个新概念，但特斯拉已经越赚越多。而对于中国的泛半导体企业来说，经验丰富的格创东智能够提供成熟的AI化碳资产运营解决方案。

何总分享到，格创东智AI工业软件通过对整个工厂用电负荷进行预测，帮助工厂做电费申购实现碳排优化管理，并通过碳资产运营，提升盈利水平。通过格创东智AI工业平台对碳足迹跟踪，进行碳资产积累管理，一个工厂可以做到数百万的碳资产的盈余，既是创收也是降本。

降本增利 从能碳管理开始

在全球竞争环境越来越复杂的当下，科技制造企业尤其是泛半导体制造企业生存发展面临更大的挑战，降本增效、降本增利已经成为不少泛半导体制造企业生的首要目标，而在AI化的大时代下结合AI转型也是各大制造业企业十分迫切的任务，毕竟落后就要被淘汰。能碳管理AI化，是目前能实现泛半导体行业既要又要的最好解决方案。而拥有丰富AI化落地经验的格创东智，通过提供智能制造技术产品体系以及整体解决方案，能够帮助泛半导体制造企业跨越周期，提升制造水平，转型升级。