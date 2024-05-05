工信部公布2024年第一季度软件业经济运行情况

【天极网企业频道】日前工信部公布2024年第一季度软件和信息技术服务业(以下简称“软件业”)的运行情况。报告显示，业务收入增长11.9%，利润总额增速提高至13.8%，软件业务出口同比下降3.3%。

具体来看，软件产品收入稳步增长，同比增长9.4%;信息技术服务收入保持较快增长，同比增长12.9%，其中云计算、大数据服务收入增长11.9%，集成电路设计收入增长16.3%，电子商务平台技术服务收入增长4.7%。信息安全收入同比增长11.6%，嵌入式系统软件收入同比增长11.3%。

按地区来看，中部和东北地区软件业务收入增速加快，东部地区同比增长12.8%，中部地区同比增长12.3%，西部地区同比增长4.9%，东北地区同比增长12.3%。

京津冀地区软件业务收入增势突出，同比增长18.9%。主要软件大省收入占比持续提升，北京、广东、江苏、山东、上海软件收入分别增长19.0%、12.5%、8.2%、12.5%和17.0%。

中心城市软件业务收入平稳增长，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入同比增长8.2%。