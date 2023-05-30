AIGC时代如何把握中国商机？Rambus苏雷：提供强大的产品与技术支持

【天极网企业频道】业界领先的芯片和半导体IP供应商Rambus Inc.在5月17日宣布推出最高可达24 Gb/s 的GDDR6 PHY，能够为每个GDDR6内存设备带来96 GB/s的带宽。在AIGC火爆的2023年，作为系统级解决方案的一部分，Rambus GDDR6能够为人工智能/机器学习(AI/ML)、图形和网络应用提供高成本效益、高带宽的内存性能。

天极网获邀参加了本次媒体沟通会， Rambus 大中华区总经理 苏雷先生与我们分享了ChatGPT爆发后的AI新时代，Rambus在中国的一些规划。

AI计算卡：Rambus能提供强大的HBM产品和技术支持

AI新时代对显卡的算力有着极大的需求，尤其对显卡的显存有明确的要求，HBM作为大部分AI计算卡选择的显存，Rambus又是如何顺势而为的？

苏雷先生表示：ChatGPT是一个非常热的话题。我们和多种类型的客户都在进行相关合作，Rambus如何去满足客户需求，或者怎么做好配合和支持。在和芯片厂商的沟通中，明显可以发现更多的厂商聚焦于训练，所以他们的方案还是更多聚焦于HBM，Rambus能够提供强大的HBM产品和技术支持。

如何助力云计算厂商？

在AIGC时代，PC的算力已经远不能满足AI训练的需求，很多时候都需要通过云端算力在反馈到本地，Rambus如何支持云端厂商？

苏雷先生分享到：在与云厂商的沟通中，他们更多是关注数据中心推出的一系列产品，即中国式ChatGPT产品(中国的大型自然语言模型)，他们需要更多的算力。在内存产品上，我们有最好的接口芯片的合作，向云厂商提供我们的服务和产品。

为OEM和ODM厂商提供CXL解决方案

随着ChatGPT等应用开启AI新时代，加上相关AI应用、技术演进，全球数据生成、储存、处理量爆发增长。在高容量、高运算能力的需求下，CXL存储技术备受关注。Rambus如何满足中国厂商的需求？

苏雷先生分享到：中国的OEM和ODM厂商把目光转向了最新的技术CXL。因为CXL可以带来更多内存带宽和内存容量，所以他们聚焦于一些方案并和我们紧密合作，以加大整个系统内存的带宽跟方案，帮助他们的产品推向市场。

Rambus全力服务中国市场

在GPT时代，AIGC等应用对算力要求极高，尤其对存储有着爆发性得需求，这一点非常契合Rambus的业务。中国作为全球第二大经济体，在互联网和AI行业有着大量的企业，他们的需求对于Rambus也是极大的商机。

最后苏雷先生也总结到：Rambus面对中国客户的需求，有最好的技术、最快的响应和最好的技术支持来服务中国市场。