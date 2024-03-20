数智化浪潮下，“伙伴+华为”如何共筑解决方案竞争力？

【天极网企业频道】近年来，数智化转型浪潮席卷全球，随着云、AI、大数据等技术的广泛应用，属于千行百业的新机遇与新价值正在不断被发现和创造。在某种程度上，数智化转型已经成为千行百业的“必选项”，并诞生了一批又一批行业数智化转型标杆案例。

在制造业，一汽蔚山智慧工厂通过重构智慧工厂总体架构，打造统一的数字底座，实现制造全场景的智能化水平升级;在电力行业，智慧电厂管控平台、输电线路智能巡检、数字换流站、配电物联网、发电功率预测大模型等方案，在国家电网、南方电网、国家能源集团、华能集团等客户成功实践......

这不仅是华为联合伙伴共同打造的八大行业解决方案的典型应用，更是数智化技术赋能千行百业的经典案例。随着技术的深入，行业数智化将迸发出新的价值。华为中国政企业务副总裁郭振兴表示：“抓住行业数字化、智能化、自主创新的三大机遇，以行业智能化架构为蓝图，以AI为核心，联合伙伴共筑八大行业的解决方案，充分释放行业数智化新生产力。”

伙伴+华为深入行业发展的时代机遇

郭振兴认为，行业数字化、智能化，以及自主创新是当前千行百业发展的历史新机遇。如今，行业转型升级大潮势不可当，每一个行业乃至每一个人都在认真思考如何拥抱数字化、智能化，行业数智化转型迈入到了“深水区”。而自主创新则是促进经济、社会发展的内在要求，核心技术、关键技术必须依靠自力更生、自主创新。

数字化是当今业界最为热门的话题之一，其目的在于通过数字技术的应用来改变商业运营和服务模式，以实现更高效、更灵活和更创新的商业目标。近年来，我们看到，数字化技术不断深入千行百业实践，并呈现新的趋势：政府的数字化加速;电力、汽车、化工、油气、矿业等行业数字化的投资力度也在加大;行业数字化已经成为行业企业的战略;数字化从支撑系统向OT深入。

智能化也是一大趋势，特别是生成式AI和大模型的爆发，人工智能在千行百业中的重要性也愈发突出，无数个行业的应用场景正在被人工智能改变，行业智能化升级也呈现出新趋势。“AI的应用从原有的to C应用逐步深入到更有价值的行业应用;AI从办公等支撑系统逐步深入到客户的核心生产业务系统;AI从NLP大模型逐步走向NLP+CV+预测+多模态并重。”郭振兴总结到。

自主创新是时代赋予的机遇，事实上，只有掌握关键核心技术，破除“卡脖子”技术难题，才能占领科学技术的主阵地、制高点、主动权。如今在国家的倡导下，各个行业的龙头客户已经把自主创新作为自己最主要的战略，同时在国家政策的牵引下，各行各业的头部客户，成为了自主创新的核心担当。

在郭振兴看来，当前科技变革的时代背景下，建立正确的行业智能化架构与紧抓以AI为核心的新机遇是很有必要的。为此，“华为希望与伙伴在智能应用上合作，由千行万业的伙伴，在金融、电力、矿业、制造、交通、互联网等各个领域发挥自己的优势，充分赢得未来软件以及业务带来的新变化的机遇。”郭振兴表示。

“伙伴+华为”如何共筑解决方案竞争力？

如何通过强化“伙伴+华为”体系，帮助客户抓住数智化转型的巨大机遇，加速迈向智能世界？在笔者看来，“共建能力，实现客户数智化增值”也是重要的议题之一。在接下来的演讲中，郭振兴回答了这一问题。

在方案边界上，华为将专注于提供数智化平台能力，并联合解决方案合作伙伴的智能化应用，为客户提供数智化增值的解决方案。

除了与合作伙伴一起为客户提供数智化增值方案外，华为还要与伙伴共建“看、建、创、拓、用、馈”六大能力：

首先是“看”：看清客户业务架构，帮助客户定义面向未来5年的技术架构;其次是“建”：要共建数字化、智能化、自主创新的能力;再次是“创”：要联合客户、伙伴共同打造创新的联合解决方案，创造更多的价值;第四是“拓”：联合拓展与合作伙伴共同打造的解决方案;第五是“用”：不仅要做好解决方案，同时要帮助客户用好解决方案，发挥更多的价值;最后是“馈”：希望客户、伙伴能够给华为持续反馈有价值的需求。

此外，华为还将培养千人专家团队，加大对合作伙伴的赋能，同时，为合作伙伴提供更多的技术支持。“我们还将做好伙伴的成长管理和为伙伴的发展提供专项激励基金。”郭振兴如是说。

深入千行百业，华为的技术实力

深入千行百业离不开来自金融、电力、矿业、制造、交通、互联网等领域合作伙伴的助力，同时也离不开华为在千行百业的技术深耕。

在过去三年，华为成立的行业军团与伙伴一起陆续打造一系列行业解决方案，比如政务一网通行业解决方案、公共事业解决方案、矿业行业智能化解决方案、制造与大企业智能化解决方案、数字金融行业、电力行业、交通行业、媒资以及互联网行业的一系列智能化解决方案：

在政务一网通场景，华为和伙伴紧紧围绕政务服务一网通办、政务办公一网通协、企业服务一网通服等8大场景提供了15大解决方案;在公共事业解决方案，华为联合伙伴在医疗、教育、数字政府等多个领域打造了超过20个解决方案;在矿业领域，华为联合伙伴聚焦井工矿、露天矿、油气、化工、冶炼等5大场景，打造了13大解决方案......

“华为不仅要打造行业解决方案，还要沿着行业做大商业市场。”郭振兴如是说。具体做法是，将各大军团打造的解决方案标准化、轻量化，应用到商业市场中。面向中小企业、制造、教育、医疗、县域政府、城商农信6大价值行业提供17大场景方案。

值得一提的是，华为还与伙伴发起“同舟共济”行动计划，发展行业数智化“联盟级伙伴”。

释放行业数智化新生产力

当前，在云计算、大数据、人工智能等数智化技术的促进下，数智化时代正在加速到来，从“企业上云”到“云上企业”，千行百业已经看到数智化的红利，构建以数字化、智能化为基础的技术、产品、管理和服务的创新体系。在政企、制造、能源等领域，越来越多的企业意识到身处数智化浪潮中并正在积极拥抱数智化。

然而，对于企业而言，数智化是一个发展方向，是一个发展目标，同时也是一个发展过程。在这一过程中，身处不同行业，身处同一行业的不同企业，身处同一企业的不同场景，都将面临差异化的数智化需求，这就需要行业数智化解决方案。我们看到，华为正以行业智能化架构为蓝图，联合伙伴共筑八大行业的解决方案，充分释放行业数智化新生产力。

面向未来，数智化转型需要久久为功，不断探索，持续精进。在行业数字化、智能化、自主创新的趋势下，也期待“伙伴+华为”能够为行业数智化转型带来更为丰富的解决方案，与合作伙伴共筑解决方案竞争力，共赢数智世界新机遇。