基于LoRa和AI技术实现物联网改造 让楼宇管理降本增效达20-30%

【天极网企业频道】在全球经济承压之下，降本增效的各类解决方案已经成为目前大部分企业关注的重点。而碳排放限制与环保要求也在日益提升，因此通过IoT(物联网)改造部署能源、智能化方面的解决方案实现高效、可持续的运营管理成为企业首要任务。

Semtech LoRa十周年媒体交流会 Semtech全球销售高级副总裁Mike Rodensky分享LoRa全球部署进展

天极网有幸获邀参加Semtech LoRa十周年媒体交流会，作为发展前景极佳的低功耗广域网通信技术之一，LoRa在不少企业的物联网改造方案中是比较受欢迎的。因此我们就相关的落地案例以及实际效果与Semtech中国区LoRa市场战略总监甘泉以及Semtech合作伙伴星纵物联副总经理郑渊瑞进行交流。

Semtech 中国区 LoRa 市场战略总监 甘泉先生

一线、二线城市以及省会城市由于产业链相关原因，大部分都有一些大型的科技园、大型写字楼集群等。这些区域不仅公司人流密集，常态化的加班也让楼宇的能耗持续处于较高水平。对于这些园区、楼宇集群来说，一来是园区面积较大，需要在建筑物内部署数百个或者更多的传感器以达到智能化的水平，除了单个设备成本外也需要考虑到部署成本、维护频率、维护人员相关情况等。目前中国物管企业的毛利率一般在20%-30%左右，设备维护主要依靠传统的电工支持，传统盈利模式增长乏力且经营成本持续上涨，亟需寻找新的增长点并优化原有模式。那么他们的物联网改造方案该如何选择？

星纵物联副总经理 郑渊瑞

LoRa和NB-IoT是目前比较热门的物联网技术，LoRa具有超低功耗、抗干扰能力、低成本、穿墙能力强、部署灵活以及广覆盖距离的特点，相对更适合园区、楼宇集群等场景。低功耗能让设备根据用途持续工作多年(理论使用寿命可长达10年)，大幅减低运维成本;穿墙能力、抗干扰能力能够保证数据的准确度与传输稳定性。对于需要部署数百上千个设备的园区及楼宇集群来说，LoRa设备成本低、单个网关的覆盖距离更广、组网灵活，容易部署且管理简单，物管企业不需要使用昂贵的建筑工人去部署，且无需高技能技术人员去管理，能很好的满足物管企业对预算和运维的要求。

近年来，Semtech与国内的LoRa生态圈伙伴保持积极的合作，支持他们开发了多个智慧楼宇应用案例，基于LoRa和LoRaWAN的传感器、控制器和网关根据实际需求安装在产业园区、校园、养老院和办公楼的相应位置，从而对人员、环境、设备和设施等进行实时化、可视化管理和控制。

实际部署LoRa后能带来哪些变化？我们来看看一些落地的案例。

深圳科兴科学园(图片源自网络 侵删)

“每年整个系统可以节省的电费可达千万人民币。”Semtech 中国区LoRa市场战略总监甘泉先生分享了智慧楼宇应用场景中的深圳科兴科学园的案例。据记者了解，深圳科兴科学园位于深圳南山新产业园核心位置，建筑面积23万m²，超过50家上市公司入驻，办公人数50000人+，空调24小时运转。通过在科兴科技园的大楼中制冷管理系统部署了LoRa技术，能够判断不同区域中有没有人以及会根据天气和人流情况，如明天下不下雨、气温情况、明天上不上班等，再以自动AI技术对空调温度、开关等情况进行调整。

深圳科兴科学园是一个不错的案例，作为通讯技术的LoRa结合AI技术能带来显著的降本增效效果。虽然部署LoRa技术相对成本更低，但我们想进一步了解更具体的数据和成本降低比例。Semtech的合作伙伴星纵物联副总经理郑渊瑞先生和我们分享了更具体的部署案例。

郑渊瑞先生分享了一个加拿大的智慧楼宇案例。由于加拿大处于亚寒带，楼宇的环境里面功耗最大的是暖通部分，而制暖相对制冷能耗更高。采用LoRa技术的物联网经过优化后，不仅仅是到点才自动开关空调，也可以通过智能算法在夜间进行整栋大楼的气温调控，并且做到提前储热，错开用电高峰(加拿大电费采用峰谷分时电价);实行夜间换气，因为夜间的空气洁净度是最高的。通过一系列的部署和智能化，在能耗和运维人员方面可节省20-30%。星纵物联在加拿大有一个项目部署了几十栋楼，客户反馈一年可以节省的电费是100万加币，折合成人民币500万左右，降本增效非常明显。

在国内，星纵物联基于LoRa技术的物联网产品方案也持续为智慧楼宇降本增效。例如，深圳飞亚达大厦和先健科技大厦运用星纵物联基于LoRaWAN的传感器、基站网关和智能终端等产品，实现办公空间设备与能源管理、环境管理、空间管理等智能化改造升级。具体而言，方案实现了照明智能化控制和电器用电监测，有效节约了电力能源;通过远程批量管理窗帘、照明等设备，降低人员逐一开关的劳动成本;实时监测环境参数，营造了更为舒适的办公环境;并通过实时监测会议室的占用情况，有效提升会议室利用率，实现会议室的高效管理。





星纵物联基于LoRaWAN的智能楼宇解决方案拓扑图(来源：星纵物联)

在降本增效和碳中和的大方向下，AIoT化将成为一个趋势，对于众多物管企业来说，低成本、灵活部署且成熟稳定的LoRa技术是一个不错的解决方案，不仅能带来显著的降本增效成果，随着数字化的物联网改造，也能为物管企业带来新的增长模式和更好的管理效率，为用户带来更好的使用体验。

2022年，星纵物联推出了一款5G AIoT高清网络摄像机，其中内置5G模块和一个采用LoRaWAN连接的网关模块，无需部署复杂的电缆和光纤，即可通过5G网络无线传输视频数据，并且快速对接终端设备。它可以结合室内环境传感器、智能开关、一键报警器、以及消防安全类传感器，为人们提供安全舒适的场所，减少运营成本，提高管理效率。据了解，自推出以来，该解决方案在市场上也获得了积极的反响。

作为全球制造中心并拥有大量研发企业的中国来说，大量的园区亟待物联网改造，而物管企业也需要寻找新的增长点。中国物业管理协会预计2030年行业规模有望突破3.2万亿元，这将是一个巨大的市场，对于Semtech以及LoRa产业链企业来说也是巨大的商机。