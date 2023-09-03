英特尔参展2023服贸会：推动AI普及化，软硬一体创客项目引人关注

【天极网企业频道】先进制程与封装、神经拟态计算与量子计算、云边端产品软硬件组合、加速AI普及与丰富的AI落地应用、与咪咕共同探索智能化沉浸式服务体验、基于英特尔至强可扩展处理器的液冷整机柜服务器、携手合作伙伴发布解决方案白皮书和四代至强创新产品…

在以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会(简称“服贸会”)期间，英特尔围绕“芯生无限，助力数实融合”带来了丰富展出内容，并宣布多项合作进展。笔者现场打卡英特尔展台，看到了笔记本如何在AI加持下提供更高效创作体验，行业应用如何借助AI实现高效准确的商品识别及称重，还有高校的学生老师利用英特尔提供的计算平台设计的自动驾驶缩微车整车在环仿真控制系统等等。

据英特尔介绍，本次展台分为“推进摩尔定律”、“促进数字化转型”、“构建可持续美好未来”和“推动AI普及化”四大区域，展示了在人工智能、PC、数据中心和智能零售等领域的多项技术和解决方案，以及最新出炉的中美青年创客大赛的获奖成果。

作为英特尔的核心支柱之一，制程工艺方面尽管在过去几年中面临了诸多挑战，好在已经制定了清晰地发展路线――稳步推进四年五个制程节点路线，目标是在2025年重新获得晶体管的每瓦性能水平领先地位。目前基于Intel 7的处理器配合高性能混合架构、英特尔线程调度器在性能、能效等方面都有出色表现。例如，无论是高性能游戏本、专业级工作站，还是混合办公常态下重要的生产力工具轻薄本，均能保证更卓越的用户体验，结合不同应用场景、市场需求，加速千行百业数字化转型。

作为接下来英特尔最值得关注的新品之一，目前基于Intel 4的Meteor Lake产量开始提升，预计新一代处理器将在今年下半年推出，届时新品能效特别是AI性能或许让人眼前一亮。另外，英特尔表示代号为Emerald Rapids的第五代英特尔至强可扩展处理器已向客户提供样品，并计划于2023年第四季度发布。代号为Sierra Forest的能效核英特尔至强可扩展处理器，计划将于2024年上半年交付，而代号为Granite Rapids的性能核英特尔至强可扩展处理器也将紧随其后。

作为本次展出的重点之一，AI相关内容不要错过。不同于单独发力终端或云端的厂商，英特尔云边端产品+软硬件组合实现了全面的布局，能够从各个方面加速AI普及和落地。例如与消费者接近的终端侧AI，手边的轻薄本就可以高效完成AI创作体验。例如，13代酷睿与锐炬Xe核显组合能够帮助设计师快速完成设计元素的切换，快速输出效果图，提升工作效率。而对于有更高性能需求的用户则可以选择桌面级产品如酷睿i9+锐炫A770独显，帮助设计师、工作室更快输出对应渲染图，或者内容优化，进而提供更灵活高效地业务服务。

基于英特尔OpenVINO，爱奇艺优化了手势识别AI模型让视频播放实现“远程遥控”，如果你想在健身、运动时用电脑大屏追剧，那么英特尔酷睿再加上摄像头，就可以手势控制视频播放、快进等等。

现场展出的生鲜、零食AI识别方案也吸引了很多逛展观众的关注。据英特尔介绍，该方案搭载英特尔J6412平台提供算力支持，其AI智能识别方案可以快速识别并称重商品，适合卤味、生鲜、零食、社区生鲜店等多种业态，提升运营效率，降低人工、耗材等成本。对于零售行业而言，能够带来智慧赋能新体验，并且加速数字化转型进程。

除了终端侧更需要算力支持的大规模AI部署和创新方面，还有第四代英特尔至强可扩展处理器、Habana Gaudi 2等产品支持，进一步降低AI部署门槛。

如果说在英特尔展台中笔者印象最深的展区，那就是展出的获得“2023中美青年创客大赛” 总决赛一等奖及大赛英特尔特别奖奖项的“基于英特尔计算平台的自动驾驶缩微车整车在环仿真控制系统”。

该创客项目来自上海交通大学，依托英特尔“边端协同”技术路线、以英特尔开发套件为硬件基础，英特尔OpenVINO工具套件及相关技术平台为软件基础。现场，据相关同学及老师介绍，方案历时6个月的准备，来自本科、研究生的学生均有参与，能够解决自动驾驶培训领域的痛点，如学习成本高、门槛高、效率低等，并拓展到更多无人车和无人机之间的协同控制，在消防场景中得到初步验证。

展区也吸引很多观众甚至小朋友上手体验，了解展出作品优势和意义。在现场交流种，笔者发现参与项目的同学还有大一的同学，来自感知专业，他表示英特尔提供的平台及开发套件降低了开发门槛，加上人工智能算法相关支持与出色的扩展性让系统能够支持更丰富应用场景和用例。负载该项目的老师也提到，英特尔等企业提供的平台等产品为学生探索创新提供了很好的基础支持，降低了门槛，配合高校教育指导，给同学们发挥创作力提供了更大的空间。

承办中美青年创客大赛，已成为英特尔面向全球的教育项目“数字化能力培养计划”的重要组成部分。该赛事旨在以数字化技术为手段，探索联合国的17个可持续发展目标相关的创新机遇，打造兼具社会意义和产业价值的全新作品。本次展出的作品在优质教育，产业、创新和基础设施，减少不平等以及可持续城市和社区四个方面均有所覆盖。

除了丰富的展出内容，本次英特尔在服贸会现场还宣布多项合作，分别是：

英特尔与中国移动咪咕公司宣布签署技术商务合作备忘录。双方将共同投入资源，从事内容与科技的联合研究及相关的商业化部署。基于双方领先的软硬件产品以及开放的生态，英特尔与咪咕公司将深入探索并致力于为用户带来更加智能化的沉浸式服务体验。

英特尔与ZStack发布《第四代英特尔至强可扩展处理器赋能ZStack Cloud解决方案》白皮书，解析该解决方案如何通过网络服务能力提升，加速大规模数据传输与处理，并实现性能密度提升和TCO降低。

英特尔与星环科技共同推出的TxData 第四代产品，基于第四代英特尔至强可扩展处理器开发，可帮助企业便捷、高效地深入挖掘数据价值，为企业多元化业务应用场景提供助力。

英特尔公司副总裁、英特尔中国区公司事务总经理周兵表示：“服贸会是扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，一系列创新成果在此亮相。英特尔连续参加服贸会，今年不仅展示了在智能零售、加速人工智能落地等多个领域的成果和方案，还宣布了与产业伙伴的最新合作。我们将进一步发挥技术和生态的优势，更加贴近客户与合作伙伴的需求，推动更多满足本土需求的创新，助力数字经济和实体经济深度融合。”