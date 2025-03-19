构建繁荣AI应用生态 英特尔为开发者提供全阶段、全栈式支持

【天极网企业频道】微信用了1年2个月达成1亿用户数，ChatGPT在2个月内就完成了这项突破…到2025年，DeepSeek增长1亿用户只用了7天。相比最初大模型爆火，DeepSeek让AI进一步“飞入寻常百姓家”，加速AI普惠，使千行百业、终端用户都与AI建立了更紧密的联系。

与此同时，DeepSeek凭借蒸馏等创新技术以及开源策略，在缩减模型参数规模的同时，提供媲美此前云端大模型的性能，加速了大模型在终端侧及边缘的部署应用，推动AI终端规模增长，有效扩展了AI应用场景和生态边界。根据英特尔公布的数据，在过去一年中，英特尔AI PC芯片出货量已经达到4000万片，预计2025年AIPC芯片出货将超过1亿片。

不仅是硬件“Ready”，目前AI终端迫切需要的软件生态也有快速发展，包括AI智能助手、AI本地知识库、AI内容创作及AI安全防护等功能均在端侧部署应用，围绕办公、生产、创作、安全等领域为行业提供解决方案、为用户带来效率提升。英特尔表示，已经与超过200家ISV开展合作，优化超过400个AI PC应用以及500多个不同模型。

构建繁荣AI应用生态

尽管AI生态持续向前演进，但对于更庞大的终端、边缘市场而言，无论是硬件和软件，还有更多潜力有待挖掘。作为行业引领者之一，英特尔不仅在硬件层面提供了覆盖云端、边缘、终端等各个维度的产品及解决方案，更凭借多年行业深耕，为AI软件及应用开发提供软件栈、框架等全方面支持。包括此前提出的AI PC Open Gateway(AOG)开源项目以及“AI PC加速计划”“AI PC开发者计划”等一系列举措，均成为合作伙伴落地解决方案和实现商业化的重要助力。

在2024年，英特尔举办首届人工智能创新应用大赛，也是英特尔推动AI PC生态发展的重要一步。5个月赛程中，英特尔与近10万名开发者共同谈到AI，有2120支团队提交了超过1000件作品，覆盖互联网、教育、医疗、农业、建筑、法律、零售、文旅、工业、能源、游戏、影视、广告等多个领域，最终有30个作品成为大赛获奖作品。值得关注的是，英特尔举办人工智能创新应用大赛不仅为开发者提供了学习进步、展示自我的平台，更赋能众多创新应用向着商业落地迈进，并且已经取得多项成果。



英特尔公司副总裁、英特尔中国软件技术事业部总经理李映博士

因此，在回顾首届英特尔人工智能创新应用大赛成果时，英特尔公司副总裁、英特尔中国软件技术事业部总经理李映博士用“大大超出预期”来形容。

3月14日，在开发者的期待中2025英特尔人工智能创新应用大赛正式启动，并围绕赛制、规模、奖项及赛事支持实现多重提升。

体系升级：大赛延续个人、企业双赛道，各赛道分别新设“面向消费和商用领域”和“面向垂直行业及应用领域”的赛题。

规模升级：大赛首次覆盖青少年群体，特别设立“未来之星奖”，为年轻开发者提供AI实践平台。

支持升级：大赛为开发者提供升级的平台算力、全栈软件优化、实时答疑的AI赛事助手、Quick Start技术指南以及线上线下培训等坚实支撑。英特尔还将为进入半决赛的优秀团队提供端侧设备及云服务，助力他们勇闯决赛舞台。

奖项设置升级：大赛设立百万奖金池，并在初赛与决赛阶段分设“英特尔平台实践奖”“创业奖”“组织奖”“特别奖”“商业价值奖”及六大专项奖等各类奖项，鼓励创意实践。

李映博士在大赛启动仪式上表示：英特尔的愿景是通过技术能力与软件能力，构建一个开放、可触达的AIGC软件生态。他指出这个软件生态具备以下几项重要特点：

首先，软件生态是开放的、人工智能的生态系统。英特尔将全面开源，和业内各种主流深度学习框架、AI 模型平台及开源大模型研究团队(如PyTorch、Hugging Face乃至 DeepSeek)快速实现深度适配。

第二，英特尔将核心技术及硬软件优化方案开放出来，以促进开放平台软硬件互联互通。其中包括OneAPI，以及英特尔最近和合作伙伴共同推出的OPEA等。

第三，英特尔积极落实在硬件之间保证开放的硬件协议，以满足未来AI PC或AIGC发展需求。

全阶段、全栈式AI赋能

基于英特尔构建AI开放软件生态愿景，以及此前人工智能创新应用大赛的经验，本届大赛在支持方面带来了更具体、有针对性的提升，做到了“AI赋能，赋能AI”。例如，大赛覆盖了广泛的开发者，既有青少年群体，也有资深AI开发者，能力水平各不相同。为了做到与开发者更加行之有效的联系沟通，英特尔在面向不同水平开发者提供各类工具加速创意落地的基础上，还专门打造了基于开源OPEA项目开发的AI赛事助手。该助手依据大赛培训资料构建了内容充实的专有RAG知识库，可针对大赛具体问题，从知识库中智能定位解答，并提供可溯源资料链接。

所以在通过大赛等方式构建繁荣AI生态的进程中，英特尔不仅是推动者，更是实践者，结合自身对于AI大模型、AIGC、终端侧AI的灵活开发及利用，普惠行业上下游开发者及用户，让生态更具活力与多样性。

相比首届，本次大赛英特尔还携手合作伙伴提供了更丰富的硬件算力平台、软件工具等支持，让开发者能够快速将创意转变为可发布、可展示的作品，并在大赛中优化和应用。一方面开发者可以根据自身定位、目标，选择合适平台实践自身AI创意，发挥英特尔差异化硬件算力的优势;另一方面，多元化算力平台与终端、边缘市场相对应，为开发者创意落地、商业化实践做好准备。

就AI PC而言，英特尔提供的计算平台拥有CPU、GPU、NPU组成的XPU异构算力，配合API、软件栈等工具，让开发者基于自身场景、需求，灵活高效利用和实践创新。长远来看，开发者在大赛期间完成的创意构想后，借助丰富软硬件工具，可以综合考量落地终端平台的差异化进一步调整，如优化移动平台的能效，或者企业本地化的数据安全、部署成本等。

在软件应用的生命周期中，从创意到作品，开发者完成了应用落地的关键一步，但想要实现商业化部署，还需要英特尔及生态合作伙伴的支持，这也是本届大赛的一项重要升级。

随着联想、HP、腾讯应用宝、腾讯应用宝移动应用跨端引擎、火山引擎、扣子等企业加入，开发者的AI成果能够进一步验证，并且打开通往市场的快速通道。李映博士表示，开发者在大赛期间将创意实现，完成了从0到1的过程，但从创意到应用，达成商业化成功，是从1到100或者是到10000的过程，大赛或许无法帮助开发者跨越这一阶段，但英特尔与合作伙伴有相应的团队进行后续支持。比如，联想与惠普的AI PC应用生态、英特尔大湾区创新中心等都能在创意具备商业化场景或者用户基础时，提供助力，加速落地。

因此从大赛期间提供技术、软硬件平台、AI服务、奖励激励，到更广泛的生态伙伴体系助力商业实践，英特尔为开发者提供了开发、孵化、落地等全阶段、全栈式支持，充分释放创意价值并可进行商业化落地、验证。

写在最后

2025英特尔人工智能创新应用大赛正式启动，只是英特尔推进AI PC生态繁荣的又一个里程碑。无论是酷睿还是英特尔提供其他的算力平台，能够决定AI PC这条路的宽度，但AI PC能够走多远、通向哪里，却是由应用生态决定的，而且随着应用生态在市场端、用户端释放价值，AI PC的道路也将越来越宽。

经过不到两年的发展，AI PC算力底座已经可以支持几十亿参数大模型的本地部署、本地知识库、AI智能体等多类应用，但是面对复杂、多样的用户需求，应用生态还要百尺竿头更进一步。就此而言，英特尔人工智能创新应用大赛是一个重要的“助推器”，而英特尔长期构建的软件生态，特别是开放、可触达的AI生态，可以称之为由多个“助推器”组成的AI PC生态发展“加速器”，未来在释放AI PC潜力、提升新质生产力进程中的表现，值得期待。