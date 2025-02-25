2倍AI处理能力提升！ 英特尔推出全新至强6处理器

【天极网企业频道】去年英特尔先后发布了最高144核心的至强6能效核处理器，以及最高128核心的至强6性能核处理器，为广泛数据中心及更多行业提供灵活、高能效、高可靠的算力支持。

2月25日，英特尔进一步丰富至强6处理器产品组合，发布全新英特尔至强6性能和处理器――至强6700/6500，最高拥有86个性能核心，并支持MRDIMM(多重存取双列直插式内存模组)等一系列创新设计。英特尔表示，全新至强6性能核处理器具备2倍AI处理能力提升;与上一代产品相比，在广泛的企业工作负载中实现了平均1.4倍的性能提升。

前不久DeepSeek利用创新技术“四两拨千斤”，降低了AI大模型单位算力需求，加上开源政策让更多开发者可以利用“物美价廉”的AI大模型，推动行业发展的同时也助力商业应用拓展。值得关注的是，未来将会有更多用户、企业与AI深度融合，总体算力需求必然持续增加。而且在大模型前沿，科技巨头们已经证明“大力出奇迹”仍旧靠谱。

所以DeepSeek对于行业的重要贡献之一是加速AI普惠，千行百业都能够在更低门槛下迈入智能化。无论是数据中心、网络、边缘还是终端的PC，都需要更强劲的算力支持来保障AI体验。也可以说，算力基础仍旧是数据中心等业态创新的关键。

IDC预计到2027年，各组织在生成式AI(GenAI)方面的支出将高达1530亿美元，而机器学习和分析的总支出将达到3610亿美元。

为AI驱动相关产业将激发更庞大的市场，不仅是GPU，同样也将惠及CPU。可作为机头节点CPU，在传统机器学习、小型生成式AI模型和GPU加速工作负载中提供出色性能。

英特尔临时联合首席执行官兼英特尔产品首席执行官Michelle Johnston Holthaus表示：“我们正致力于将性能卓越的产品推向市场，助力客户应对关键挑战并推动其业务发展。至强6系列是满足AI应用需求的首选CPU，同时也能提供突破性的网络功能，并以高能效帮助企业降低总体拥有成本。”

至强6700/6500性能核处理器

不同于2024年9月发布的至强6900P系列，全新英特尔至强6700/6500性能核处理器是面向主流数据中心的产品系列，无论是AI应用、数据库、边缘、存储以及传统计算需求均可以高效满足。

此前英特尔介绍了至强6性能核处理器采用的模块化SoC架构，包括Intel 3工艺的计算芯片单元以及Intel 7工艺的I/O芯片单元，搭配全新封装技术带来更出色的可扩展性和灵活性，例如旗舰至强6980P拥有3个计算芯片单元(UCC)以及2个I/O芯片单元，核心数多达128个。

至强6700/6500系列最高拥有86个性能核，可支持单路、双路、四路与8路设计，TDP为150W到350W，最高支持8通道DDR5、支持MRDIMM。相比至强5内存的4800-5600MT/s，至强6已经提升至6400MT/s，并且MRDIMM可将传输速率提升至8800MT/s，对比已经在数据中心部署的产品提升达到50%以上，这对于AI产业的发展也能提供助力。

根据英特尔公布的数据，拥有86核心、TDP 350W的至强6787P对比64核心、TDP 350W的至强8592+在通用计算、高性能计算、AI、网络等众多业务中可提升超过50%。

对比竞品，在AI性能方面，双路至强6787P可领先双路AMD EPYC 9755最高达到50%以上。

不仅是算力，英特尔还与芯片、软件和解决方案提供商携手共建AI生态系统，进一步提升至强6在广泛AI系统中的支柱作用。

至强6处理器还具备出色的每瓦性能效率，在40%负载情况下，至强6760P对比至强8592+能效提升可以达到58%。以5年使用周期计，平均可以实现以一台新的服务器替代五台旧服务器，在某些用例中该比例可达10:1，从而节省高达68%的总体拥有成本(TCO)。

至强6系统级芯片(至强6 SoC)

一同发布的至强6系统级芯片面向网络和边缘应用，可提供高性能和能效。在AI驱动的时代，凭借其内置的面向虚拟化无线接入网(vRAN)、媒体、AI和网络安全的加速器，满足对网络和边缘解决方案日益增长的需求。

得益于英特尔vRAN Boost技术，与前几代产品相比，至强6系统级芯片可带来高达2.4倍的RAN容量提升，和70%的每瓦性能提升。此外，至强6是首款内置媒体加速器――英特尔媒体转码加速器――的服务器SoC，相较于英特尔至强6538N处理器，每瓦性能提升高达14倍。

至强6系统级芯片Webroot CSI上传模型的推理速度大幅提升，相比于英特尔至强D-2899NT处理器，提升最高可达4.3倍;得益于vRAN Boost技术，单核AI RAN性能比上一代提升3.2倍;在视频边缘服务器上，一个38核系统可同时支持多达38路摄像头视频流的int8推理。

英特尔表示，通过采用统一的英特尔至强平台，运营商可以动态优化工作负载、降低成本，同时构建可扩展的、灵活的网络，以实时适应不断变化的客户需求、流量模式和市场动态。

全新以太网解决方案

为满足企业、电信、云、科学计算、边缘和AI应用日益增长的需求，英特尔还推出了两款全新的以太网控制器――E830、E610，还有网络适配器产品线。首批产品包括双端口25GbE PCIe和符合OCP 3.0标准的适配器，更多配置版本将于年内陆续推出。

英特尔以太网控制器E830支持在PCIe 5.0总线上提供200GbE的速率，带宽达到上代的两倍;提供1x200GbE、2x100/50/25/10GbE和8x25/10GbE等灵活的端口配置;具备出色的时间同步能力，包括精确时间测量(PTM)、支持1588精确时间协议(PTP)、同步以太网(SyncE)及支持全球导航卫星系统(GNSS)等特性;此外还可以支持增强的安全性能。

针对控制平面操作优化，英特尔以太网控制器E610和网络适配器提供10GBASE-T连接，并具备出色的能效、可管理性和安全功能，从而简化网络管理，并为网络完整性提供重要保障。据英特尔介绍，E610功耗相比上代降低达到了50%。

英特尔至强6系列处理器已经在数据中心生态系统中得到广泛采用，截至目前，超过500款产品设计已经推出或正在开发中。这些服务器系统、软件解决方案和服务将通过全球合作伙伴提供给客户。

据英特尔透露，预计2026年上半年还将发布采用英特尔18A制程的下一代至强Clearwater Forest。