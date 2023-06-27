华为曹明：华为将和产业一起加速创新，把5.5G带入现实

【天极网企业频道】6月27日，在2023 MWC上海期间，由IMT-2020(5G)推进组、5G应用产业方阵主办的5G发展创新论坛成功召开。华为无线网络产品线总裁曹明发表了题为“拥抱5G发展新机遇，激发5.5G跃升新动能” 的主题发言。

他表示：“5G已经改变了人们的生活和工作，成为数字经济发展重要引擎，使能运营商商业成功。联人、联物、联车、联行业、联家庭、通感 '五联一感' 业务持续升级，为移动产业带来向5.5G跃升的新动能。华为将和产业一起加速创新，把5.5G带入现实。”

5G的快速发展将移动产业带向了新高度，5G新体验、新应用带动用户消费升级，实现运营商与消费者双赢;5G加速FWA业务发展，使FWA成为主流业务;5G行业应用超50000个，成为产业增长新引擎。同时，新应用、新业态、新模式还在不断涌现，“联人、联物、联车、联行业、联家庭、通感”业务升级推动5G发展提速换挡，激发5.5G跃升动能。

沉浸交互式新业务，激发人联体验跃升。个人业务正在加速走向内容3D化、体验沉浸化、业务云化。在显示技术和AIGC的突破下，裸眼3D加速到来;XR高中低终端齐备，跨越体验和生态拐点;云手机、新通话等业务也在大力推进。全球运营商都在进行万兆商用验证，以满足新业务体验跃升需求。

全场景多样化物联，激发物联量质齐升。5.5G物联将覆盖从高、中、低速到无源全场景，持续做低联接成本。RedCap走向规模商用，满足工业、车载、穿戴等联接需求;Passive-IoT加速成熟，满足衣联网、食联网等消费者生活升级，同时使能全联接工厂生产、仓储、物流透明可视。

进入核心生产环节，激发行业效率跃升。随着智能制造、柔性制造技术的发展，5G走进核心生产流程成为行业刚需，满足更多需实时控制、高可靠要求场景的部署。5.5G低时延、高可靠、大上行等能力的全面完善，将使能工厂全面实现无线联接，降低产线调整成本，提高产线生产效率。

超高可靠智慧交通，激发车联能力跃升。从车云到车路、车车协同将海量车辆与道路的交通灯、传感器等联接起来，将大大提升交通效率、减少交通事故、提高管理能力。当前5G车联网验证，覆盖95%了交通场景，将事故率降低了25%，提升车流速度20%以上。

多样业务智慧家庭，激发家联应用跃升。家庭业务在快速扩展，由简单的大屏视频体验走向便捷的智能家居、即开即玩的云游戏、深度沉浸的大屏3D。在中东等地，领先运营商开始提供万兆家宽体验，满足家庭新兴需求、丰富家庭娱乐生活。

通感一体超越联接，激发全域感知新空间。基于通感一体技术创新，5.5G将把业务由通信扩展到感知，使能道路盲区感知、事故预警，海洋船只检测、无人船舶等，助力智慧交通和智慧海洋的建设。通感一体已经在智慧交通等领域广泛验证，感知建网成本低于传统方式。

本次论坛期间，IMT-2020(5G)推进组携手通信产业链伙伴共同发布“共创共享，共筑5G生态繁荣”倡议，共同推进亚太5G发展创新，加速5G-A迈向商用，助力亚太数字经济腾飞。

5G发展将进入产业升级、融合演进的新阶段，未来3~5年是中国乃至全球5G应用规模化的关键时期，5G发展面临新的战略机遇和战略任务，需要产业各方共创共享，助推全球应用创新探索以及新产业、新生态的加速成熟，共筑5G生态繁荣。

IMT-2020(5G)推进组组长、中国信通院副院长王志勤表示中国5G发展迎来规模化发展关键期，需要通过适度超前部署，夯实基础设施底座。分业分类施策，加快应用规模扩散;建强产业体系，推动生态融通创新;增强主体能力，畅通生态融通渠道。