拥抱数字经济 商用终端成为企业“必需品”

【天极网企业频道】近年来，全球经济正向着产业结构重塑、数字化转型以及可持续发展的方向加速。同时，在云计算、人工智能、5G等技术推动下，越来越多企业都在结合自身技术创新和数字化路径，深入到发展过程中的每一个场景，为整个社会勾勒出数字未来的模样。

众所周知，“工欲善其事，必先利其器。”拥抱数字经济，离不开商用终端赋能，当下，数字经济快速发展，从服务器到商用PC等，商用终端市场呈现出蓬勃发展态势，成为各行业数字化转型重要基石。

4月21日，英特尔举办了商用客户端发布会。在会上，英特尔不仅更新了基于第13代酷睿处理器的英特尔vPro平台，还带来了全新至强W3400和W2400系列工作站处理器，旨在助力千行百业的数字化转型之路。

发布会伊始，英特尔市场营销集团副总裁、中国区云&行业解决方案部总经理梁雅莉女士感慨道：“中国千行百业数字化进程随着数字环境变革在向前推进，企业对商业终端需求更加多元化，这也促使英特尔携手生态合作伙伴一起推动商用客户端技术的持续创新。”

英特尔市场营销集团副总裁、中国区云&行业解决方案部总经理梁雅莉

梁雅莉的一席话不仅讲出商用终端在企业数字化变革中的重要性，也预示着在各行业“万象焕新”的基调下，英特尔在商用终端领域中带来革命性的更新。

商用客户端迎来焕“芯”扩局

当下，数字经济在千行百业的深度渗透方兴未艾，过去三年，居家、移动和协同等混合办公成为常态，商用终端作为生产力工具的价值已经被大众普遍认可，再加上我国在数字经济进程下，政府和大中小企业数字化、智慧化转型浪潮，助推着商用终端成为数字经济必备“基建”，将会拥有长远的生命力。

IDC中国副总裁王吉平在会上表示：“商用终端依然有很多重要的需求点，一方面客户既需要技术创新，更需要稳定性和安全性。同时，随着更多码农和设计师加入，也使得企业对于商用终端高性能、协同、跨界、融合等一系列要求变得更多。”

IDC中国副总裁王吉平

面对着企业用户对商用终端性能、稳定性和安全性等方面的需求，英特尔vPro平台凭借多年不断演进，在性能、可管理性、安全性和稳定性等方面的优势，成为企业用户关注的焦点。

而在今年，英特尔全新推出的基于第13代酷睿处理器的英特尔vPro，可以为用户提供更全面的安全保护、更强劲的性能、更可靠的稳定性和更现代化的可管理性。

全新vPro平台采用高性能混合架构(P核+E核)，在某些型号上具备新的性能核与更多能效核，而性能P核则可提升单线程性能，另一方面更多能效E核可以提高效率，再加之英特尔硬件线程调度器实现了更智能的任务分类，以及CPU与GPU动态调优，令商业办公领域体验更好。

对于企业来讲，安全一定是他们升级商用终端首要考量的因素，根据IDC最近的一份报告显示，搭载英特尔处理器可大大降低Windows PC发生重大PC相关安全事件的风险。

而全新英特尔vPro平台更是将安全防护进行了全面升级，首先vPro平台拥有内建于芯片的众多安全功能，提供针对关键威胁的防护。

其次，全新基于IT开启的内存加密，能够在Windows中将基于虚拟化的安全性能提升到英特尔威胁检测技术，让客户拥有更多端点检测和响应(EDR)的供应商选择，从而更高效地检测最新威胁。

最后，作为为数不多具备所有这些功能和内建硬件安全保护的商用平台，英特尔vPro可以检测勒索软件和软件供应链攻击，拥有更全面的安全防护。

英特尔客户端计算事业部中国区销售总经理傅彬表示：“新品与我们四年前产品相比，极大地降低了受攻击的概率，同时英特尔vPro平台也提供多种网络环境下灵活的可管理性。”

英特尔客户端计算事业部中国区销售总经理傅彬

此外，带外管理虽然不是英特尔vPro平台的新功能，但这一特性还是让企业受益匪浅，比如当员工的操作系统发生崩溃的时候，IT人员不论是在内网上或外网上均可以远程对操作系统进行恢复，而且这些操作并不需要操作系统启动，或者说只需要操作系统在正常使用状态下即可。

在PC生命周期结束的部分，不论何时何地，英特尔vPro都可以帮助IT人员远程重置这台电脑，远程对SSD上的内容进行擦除。这也意味着，借助vPro的设备管理功能，企业用户可以对一台设备的全生命周期实施精准管理。

而在企业加速创新发展过程中，商用终端如何稳定运行以及控制成本也是令人“头疼”的问题，全新vPro平台上SIPP特性的推出则消除了企业这方面的隐患，SIPP全称Stable IT Platform Program，即英特尔稳定IT平台，SIPP从硬件、BIOS，到Firmware，在整个主机生命周期过程当中确保了它的稳定性。

对于使用成本而言，SIPP对于拥有五年左右生命周期的商用PC来说，维护和运营费用大概降低14%，从生产力、安全和性能角度来说，它的整体的成本节省可以降低22%，在新机器的部署过程当中，采用vPro的SIPP之后，它可以使部署加快15%。

英特尔vPro平台还汇集了近20年的商用产品专业知识，为各类企业提供出色的计算基础或计算平台。并拥有包括了安全、协同、管理各个方面在内，整个商用领域有超过150家合作伙伴。同时可以看到，有越来越多来自中国的合作伙伴也加入到英特尔在vPro平台上打造的整体生态伙伴的版图之中。

在数字时代，企业面对着时代更替，纷纷走上转型之路，而作为支撑转型最重要的工具，商用终端设备也迎来新一轮焕新。此时，全新推出的英特尔vPro平台实现又一次突破，在性能、安全性、稳定性等方面进一步增强，成为企业应对数字化浪潮的更佳商用终端。

英特尔在传统“强项”持续发力

近段时间，以ChatGPT为代表的人工智能应用正在引发企业新一轮创新浪潮，随之而来的是算力需求持续增加，这就要求数据中心这一算力载体更加高效，而作为核心的处理器，亦需与时俱进。

人工智能技术逐步普及，以及应对当今和未来苛刻和专业的工作负载，促使兼具高性能计算和坚如磐石的稳定性的工作站产品有了更多用武之地。在此背景下，英特尔发布了全新至强W系列处理器，包含了W-3400和W-2400两个系列，其中，至强W-3400产品线包括W9、W7和W5三个子系列，而至强W-2400则包含W7、W5和W3三个子系列。

至强W-3400和至强W-2400系列的开发代号为Sapphire Rapids，在Sapphire Rapids中英特尔采用了全新的Golden Cove内核架构，同时也采用了Intel 7生产工艺，并加入了全新的嵌入式多芯片互连桥接(EMIB)封装技术，因此带来了出色的可扩展性和更强大的性能。

这一代至强处理器的性能有非常明显的提升，其中最高端、拥有56个核心、112个线程的W9-3495X处理器，还配备了105MB三级缓存，基础频率为1.9GHz，单核睿频最高4.6GHz，睿频Max 3.0最高可达4.8GHz。

而且，英特尔至强W系列处理器其实不仅是面向大企业、大客户，也考虑到了日常办公环境的一些需求，因此，在SKU上也尽可能地覆盖不同的用户群体，除了TDP更高的W-3400系列外，还提供了相对“亲民”的W-2400系列可选。

在规格上，W-2400系列处理器最多拥有24核心、48线程，45MB三级缓存，支持64条PCIe 5.0通道，支持4通道2TB内存。内存频率最高支持到DDR5-4800，W790芯片组也保留了完整的16条PCIe 4.0规格，周边配置还是比较完备的。

另外，英特尔全新至强处理器内含面向AI、科学计算(HPC)、安全、网络、数据分析和存储的英特尔加速器引擎。相比增加CPU内核数，内置加速器对于提高工作负载的性能来说是能效更高的方式。

而且，最新的英特尔加速器引擎、高带宽内存和软件优化可帮助提高目标工作负载的性能和能效。

在生态建设方面，英特尔联合整机、主板、散热器和内存厂商，打造出移动式、固定式以及机架式等各类工作站，更好地满足客户的不同需求。

当下，随着数字技术不断升级，促使金融计算、医疗仿真、数字内容创作、产品设计、油田勘探、AI应用开发等场景对商用终端算力、安全性、灵活性等需求增加，让越来越多行业用户都认识到工作站的价值。而基于英特尔至强W系列处理器的工作站产品，凭借着在性能、安全特性、可扩展性和售后支持等方面的极致表现，将成为不同行业用户在加速数字化发展的最佳生产力工具。

“绿色”成为商用终端必选项

一直以来，整个PC行业对低碳和绿色形成了很多积累和共识，在此基础上，英特尔提出了全生命周期低碳绿色PC理念，并关注到PC从设计、制造到使用再到回收全生命周期四大关键环节，提出从“摇篮”到“摇篮”的目标。

我们看到，在“定义和设计”环节，作为产业链上游企业，英特尔通过优化自身的产品设计实现“高能低碳”的目标，比如在全新一代酷睿处理器引入了混合架构，随着能耗表现的提升，也能帮助PC降低碳排放;由于CPU能耗的优化，电脑的供电系统也能进行优化，主板上板载电压调节效率提升6%、可用效率更高但更小型的供电电源，这些变化都能帮助电脑变得更加“绿色”。

而在“制造和交付”、“使用和维护”、“回收和循环”环节的把控中，英特尔也将自身先进的技术理念传输给合作伙伴，与他们共同推动绿色低碳电脑理念的实现。英特尔和合作伙伴也希望将“绿色电脑理念”打造成为一张行业名片，从而共同为产业链的可持续发展赋能。

助力政府机构构建一体化发展

随着各行业对于计算的需求逐步增加，因此，部署在不同场所的计算设备，通过顺畅高效地数据连接，构建了新的计算架构。以用户为基础的英特尔商用终端，充分发挥其在性能、安全、管理、稳定等方面的优势，持续推动各行业的数字化变革。

在政府采购领域，作为英特尔的合作伙伴，政采云有限公司基于网络交易、监管、服务于一体，将业务覆盖政府采购各个领域，全流程、多入库，解决传统政府采购慢、贵、差的问题。

为了满足数字时代下政府对于采购平台的严苛要求，政采云与英特尔在数字化采购等技术上展开深度的研讨，在云计算、大数据、人工智能、商用终端等领域，依托英特尔产品和解决方案，不断优化平台的技术架构，更好服务政采云的客户，为政企数字化采购探索打下了坚实稳定的技术基础。

众所周知，政府部门部门较多且设备分散各处，让本就匮乏的IT管理人员面临了繁重的工作压力，甚至常常只是为了解决一个“小问题”而“跑断腿”。但英特尔vPro平台基于硬件的远程管理功能，可以帮助IT运维人员实现高效的IT运维工作，甚至包括修复无法启动的操作系统，以及远程重启、远程开关机等。

另外，政务信息系统、政务服务信息系统涉及大量的机关用户信息、企事业单位信息、公众服务信息，其数据安全性不言而喻。针对这方面，英特尔vPro通过在硬件、BIOS/固件、虚拟机管理程序、虚拟机、操作系统和应用等各个层次结构进行深入防御，提供包括操作系统下(Below-the-OS)安全性、应用和数据安全、智能威胁检测三大层面，帮助抵御和防范现代威胁。

面对未来与英特尔的合作，政采云有限公司商家业务部总经理王锐敏表示：“政采云与英特尔将继续发挥各自的优势，一起探索在政府企业采购领域数字化转型带来的新变革、新发展。”

轻资产化成为中小企业发展破局之道

近年来，随着国家“双创”政策牵引、新冠肺炎疫情等综合因素影响，我国的中小企业对数字化、轻资产化、精细化运营的需求不断增加，目前，已经越来越多的企业从自身发展的角度开始认识到轻资产化运营模式的重要性，因此，IT设备租赁行业得到快速发展。

随着商业世界向大流行后模式过渡，混合办公室模式已成为许多人的新常态。然而，在接受新办公模式的过程中，IT设备的性能、安全性、维护、使用成本等问题不断困扰着企业发展。基于此，DaaS(设备即服务)模式也应运而生，该模式可使企业根据自身发展的实际需求灵活选择服务组合，自由搭配，即“按需定制，按使用付费”，从而实现企业办公资产配置最优化、成本开支最低化，以及运营效率最高化，有效解决企业数字化转型过程中存在的IT设备全生命周期管理痛点。

在IT设备租赁领域中，英特尔的合作伙伴凌雄科技逐渐崭露头角，该公司旗下品牌小熊U租于2004年在深圳成立，目前已经是中国最大的企业DaaS供应商。

其中，中国电子是小熊U租与英特尔共同服务的重点客户之一，他们在企业发展过程中需要大量的设备做支撑，但由于设备数量多，算力要求高，包括分布式办公运维难度比较大，中国电子一直在采购和管理方面有非常大的痛点。

面对中国电子的需求，小熊U租与英特尔共同为该公司提供包括笔记本、台式机等高性能商用办公设备，这些设备均搭载英特尔vPro平台。全新一代vPro平台，基于第13代酷睿处理器的强大性能，为vPro平台带来了性能的跃迁，而且，混合架构的设计让整机达到性能与能耗极致平衡。

另外，通过英特尔vPro带外管理功能，在保障安全的前提下，可以让商用客户在无需IT专业人员或服务商时，也可以对关机休眠的设备进行远程运维和资产管理，使得企业进一步节省人力、时间成本。

通过与小熊U租和英特尔的合作，中国电子成功地实现了设备租赁模式的转型，从而节省了大量设备采购和管理成本，提高设备的效率，帮助自身实现信息化、数字化的升级以及业务发展。

在谈到英特尔在合作过程中对小熊U租的赋能，凌雄技术联合创始人曹维军表示：“英特尔商用办公设备一直以来是以强大的算力和稳定的性能，在商用办公领域有着广泛的用户基础，在与英特尔合作中通过租赁模式为客户提供更加高效稳定的服务，更好地满足用户在职场办公、移动办公等场景的需求。”

凌雄技术联合创始人曹维军

写在最后

我们看到，随着英特尔新一代商用终端的发展，他们还将发挥自身在软硬件及平台业务的优势，与众多软硬件及集成商伙伴一起定制更具针对性的应用及平台解决方案，使算力更贴近边缘和场景，发挥更及时高效的作用。

随着各行业数字化转型进程的不断推进，英特尔作为商用终端领域的“领路人”，将继续联手生态伙伴推动商用领域生产工具的变革，赋能广大企业、机构用户最终实现业务创新和产业升级，助力中国经济高质量发展和数字中国建设。