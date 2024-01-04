CES2024：六大科技热点值得关注

【天极网企业频道】尽管热度相比几年前有所下降，但CES消费电子展仍是每年重要的“科技风向标”。CES 2024将在1月9日-12日在美国拉斯维加斯举行，从目前公布的信息来看，AI、出行、5G、IoT、显示技术等熟面孔还是重要的热点趋势，同时也带来了一些新看点。

AI赋能

在2023年AI是当之无愧的“头条霸主”，不仅是AI技术、大模型、AIGC的迭代演进，几乎千行百业都在围绕AI完善布局，或者将AI融入到现有业务中，完成提质增效。在CES 2024期间，包括手机、PC、汽车、智能家居在内将进一步加速终端侧AI部署和体验升级，为消费者提供更全面的智慧生活、智慧办公及智慧出行体验。

另外，在行业应用方面，围绕AIGC将有更多新产品、新技术涌现，更好地应用在图像生成、自然语言处理、语音识别等领域。而且AI也将被应用到医疗、教育等更多行业，围绕医疗应用，AI可以参与辅助诊断、药物研发等场景。

电动汽车与智能出行

早在几年前，CES就被戏称为“车展”，几乎各大展馆中都能看到汽车展台。尽管海外市场的新能源汽车并不像国内这么卷，但电动汽车仍将继续成为CES 2024的热点话题。各大汽车制造商将展示其最新的电动汽车、充电设备和相关技术，同时还将探索智能出行和自动驾驶技术的未来发展。此外，随着电动摩托车和小型电动车市场的逐渐兴起，还可以期待看到更多针对这一市场的创新产品。

更先进的显示技术

随着消费者对视觉体验的需求不断提升，显示技术将在CES 2024上占据重要地位。除了传统的LCD和OLED显示技术，柔性显示、透明显示以及8K分辨率显示等新型显示技术将成为焦点。这些技术将进一步拓展显示设备的形态和应用场景，例如可折叠手机、透明电视以及更加沉浸式的虚拟现实和增强现实设备。

智能家居与家庭娱乐的深度融合

智能家居将继续在CES 2024上发挥重要作用。除了传统的智能音箱和智能照明等设备，还将看到更多智能家电和家庭娱乐设备的融合。例如，智能电视将与游戏、音响等设备无缝连接，提供更加沉浸式的家庭娱乐体验。此外，随着家庭安全和隐私问题的日益突出，智能家居设备的安全性和隐私保护技术也将成为关注焦点。

可穿戴设备与健康科技的进步

除了传统的智能手表和手环等设备，CES 2024期间还将看到更多针对健康监测和运动辅助等领域的创新产品。例如，智能眼镜将进一步拓展其应用场景，从简单的显示信息到提供虚拟现实和增强现实体验。此外，随着人们对健康问题的关注度不断提高，健康监测设备和健身器材也将成为热点话题。

5G技术的广泛应用与物联网的深度发展

5G可以说是近几年各大展会上的“常青树”，随着5G网络的普及和应用场景的拓展，物联网(IoT)设备和应用将更加丰富多样。从智能城市到智能交通，从工业自动化到远程医疗，5G技术将为这些领域的发展提供强大的支持。同时，随着物联网安全问题的日益突出，相关安全技术和解决方案也将成为关注焦点。

总而言之，CES 2024将继续引领科技产业的发展潮流。从AI、显示、出行到智能家居、可穿戴设备、健康科技的进步，再到5G技术的广泛应用与物联网的深度发展，CES 2024展会期间可以看到科技发展的新思路和方向。当然，作为一年中首个大型展会，一些头部厂商的参展、重磅嘉宾的分享也将是每年CES展会的不容错过的亮点。

CES2024期间天极网也将带来更多报道，敬请关注。