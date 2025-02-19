诚迈科技举办北京信创兴动力研讨会 为新质生产力注入强劲动能

【天极网企业频道】2月18日，诚迈科技携手龙芯中科、统信软件及诚迈数智，在北京举办“2025北京信创兴动力――新质生产力高质量发展研讨会”。会上，众多业内专家、企业代表围绕信创产业、数字经济等前沿领域的趋势与成果展开探讨。

值得一提的是，诚迈科技宣布在北京大兴区投资建设的信创电脑生产基地正式投产。该生产基地由诚迈科技旗下北京诚迈数智科技有限公司负责运营管理，预计年产能10万台，最大产能30万台高性能信创电脑，可满足京津冀地区市场信创电脑国产替代的需求。

大兴区作为北京市重点发展的数字经济示范区始终坚持以科技创新为引领，以产业升级为动力，全力打造具有国际竞争力的信创产业集群。诚迈科技则在基础软件、信创、智能汽车等领域拥有丰富的技术实力与行业经验。双方合作，不仅填补大兴区在信创电脑生产领域的空白，也为区域信创产业发展提供了支撑。

本次诚迈科技还公布了诚迈信创电脑的两大新功能――兼容Windows应用和实现DeepSeek本地部署。

为了保障在现有业务稳定运行的基础上，逐步实现自主可控，避免“一刀切”，诚迈信创电脑通过自研的汉联技术方案，提供了一条从Windows生态到国产化系统的平滑过渡路径。该管理器能够在国产系统环境下无缝运行各类Windows应用，包括办公软件、开发工具、多媒体应用等，用户无需改变使用习惯即可高效完成日常工作。

至于AI，则是目前PC产业最热门的话题。得益于大模型横空出世，AI有了更具体的应用场景和功能，相比于此前集成在软件中的某些功能，大模型、AIGC等落地终端侧后可以在办公、学习、创作、生产中释放更多价值，并支持个性化、更安全、低时延的AI服务。特别是在DeepSeek爆火后，提供了单位算力需求更低、性能同样出色的大模型产品，且支持开源，加速了AI普惠。对于信创电脑而言，与DeepSeek的结合也是“双向奔赴”，能够带来持续智能化体验升级。不过对比一般PC产品，信创客户对于安全、稳定的要求更高，并且细分行业也需要定制化大模型应用。

为了满足信创客户的需求，诚迈信创电脑通过实现DeepSeek本地部署，为涉及敏感信息和个人隐私的场景提供了强有力的支持。用户可通过本地部署的DeepSeek高效完成文档处理、数据分析、内容创作及代码生成等多项任务，在显著提升工作效率的同时，有效防止数据外泄，确保信息安全。

诚迈科技董事长王继平表示，诚迈科技可在信创电脑中预装不同参数的DeepSeek大模型，平衡硬件算力与大模型体验，让用户做到开机即用。同时，诚迈科技正与行业客户展开合作，进行大模型的针对性训练、调优，进一步提升使用效率以及可用性。

王继平在主题演讲《深耕信创产业，共创美好未来》中提到，信创电脑作为信创产业的重要载体，拥有巨大的市场潜力。诚迈信创电脑主要面向民营企业、党 政及行业、个人用户三大市场。新一年，诚迈信创电脑实现了DeepSeek本地部署，兼容Windows应用和三屏显示功能。未来，诚迈科技将继续深耕信创领域，以技术创新为核心，推动信创电脑在更多场景中的应用，助力我国信创产业的高质量发展。



诚迈科技董事长王继平

随着诚迈科技等企业在信创电脑领域提供更多类型、更高性能的产品，不仅是行业客户会有新质生产力赋能，个人用户也能凭借信创电脑满足日常工作和创作需求。可以说信创电脑在个人用户市场的发展，将有助于市场规模、应用场景及生态的扩展，为信创电脑的发展持续注入新动能。

还有一点十分关键，作为信创电脑的重要“核芯”之一，龙芯的提升为信创电脑带来了更强性能，特别是AI能力的增强与DeepSeek“不谋而合”。龙芯中科董事长胡 伟武在分享DeepSeek爆火带给信创电脑以及龙芯的影响时表示“正当其时恰逢其势”，为信创电脑迈入新阶段提供支持。



龙芯中科董事长胡 伟武

胡 伟武在《解决卡脖子问题，构建新发展格局》主题演讲中指出，自主创新是打破技术封锁、引领产业升级的核心驱动力。经过不懈努力，龙芯中科已成功将自主研发优势转化为卓越性能和丰富生态，跃居国际领先行列。特别是龙芯3A6000，性能已媲美市场主流产品，标志着龙芯凭借成熟工艺与设计优化，开辟了一条性能提升的新路径。

不仅是信创电脑发展进入了新阶段，同时在软硬件、人才培养等方面，信创产业生态也加速繁荣，为更多行业提供安全可靠且高效的产品与解决方案。在本次研讨会上，中国工程院院士倪光南、中国科学院院士梅宏、中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会秘书长赵成志发表致辞。

中国工程院院士倪光南在致辞中指出，近年来信创不仅带动了我国信息技术的发展，也促进了一批优秀科技企业的崛起。希望这些企业能够抓住机遇，用好政策，打造出真正具有市场竞争力和国家竞争力的产品，引领我国科技创新和信息技术产业走向世界。当前，人工智能技术带来了新一轮的技术产业变革。信创行业也要积极探索新的技术变革、发展方向和趋势，用技术创新引领产业创新，来推动我国科技强国建设的伟大目标。



中国工程院院士倪光南

中国科学院院士梅宏在主题演讲《泛在操作系统―机遇与挑战》中指出，操作系统的发展有两条线：一是跟随CPU的升级而不断更新;二是由网络功能和应用场景以及交互方式的变革驱动。我们现在进入了万物互联、软件定义、自然交互以及AI普及的新时代，实体与虚拟的融合正在开辟一个泛在计算的新场景。泛在操作系统正是支持这一新型计算模式的核心系统，它是传统交互概念的泛化与衍生，遵循软件定义的思路，实现万物互联，推动计算模式的革新。



中国科学院院士梅宏

中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会秘书长赵成志在致辞中表示，信创产业的崛起，不仅关乎我国技术自主与产业的升级，更是新质生产力形成与壮大的重要标志。诚迈科技、龙芯中科、统信软件都是我国信息技术产业的代表企业，他们以卓越的领导力和深厚的实践积累，成为基础软硬件领域的佼佼者。三方联合推出的高性能信创电脑更是凭借核心技术自主研发的优势，成为市场上非常有竞争力的一款产品。



中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会秘书长赵成志

北京大学王选计算机研究所副所长、电子出版新技术国家工程研究中心主任郭宗明发表演讲《关键技术的自主可控――从汉字激光照排谈起》，他以汉字激光照排技术为例，深入阐述了自主可控的核心技术如何推动产业的发展和创新，并指出在全球化与信息化快速发展的背景下，合作共赢是推动科技创新的重要途径，而自主可控是保障国家安全、维护国家利益的关键。



北京大学王选计算机研究所副所长、电子出版新技术国家工程研究中心主任郭宗明

统信软件副总裁万彗星发表《诚信合力，共筑开放市场的推广之路》的主题演讲。他介绍，近年来国家政策陆续出台，牵引信创迅速发展，统信软件构建了“2+6+N”统信UOS产品与解决方案体系。诚迈科技与统信软件强强联手，打造信创创新联合体，将共同推动信创产品在开放市场中的普及与应用。



统信软件副总裁万彗星

中电科金仓高级副总裁宋瑞在主题演讲《数据库平替用金仓》中指出，随着国外数据库替代、资源池化、服务化以及多模、生成式AI等趋势的快速发展，国产数据库在信创领域的深度应用迎来了重要机遇。金仓数据库凭借卓越的性能和稳定性，已在多个关键领域实现了对国外数据库的替代。



中电科金仓高级副总裁宋瑞

北京大兴经开区招商部总监王海涛以《数字经开 共赢未来》为题进行了政策宣讲。大兴经开区致力于打造具有国际竞争力的千亿级数字创新示范区。未来，经开区将深化“八位一体”营商服务效能，打好“资本赋能+场景开放+平台支撑+专业服务”组合拳，为企业链接更多创新资源，并通过“一站式”服务生态，助力企业加快“走出去”“引进来”。



北京大兴经开区招商部总监王海涛

捐赠信创产品，助力高校培养信创人才

无论是国产化创新还是信创产业发展，都离不开持续拓展的人才资源，而教育就是其中关键一环。包括诚迈科技、龙芯中科，均在人才生态建设方面有持续投入，重视人才培养的社会责任，推动信创领域的产学研深度融合。

会上，诚迈科技向北京大学王选计算机研究所捐赠了一批国产研究验证计算机设备，并向北京理工大学、北京科技大学、北京工业大学、中央财经大学、民政职业大学等高校捐赠了教育信创实验室，助力高校培养更多具备创新能力和实践经验的复合型信创人才，助力国产信创生态的繁荣与进步。