推动5.5G跃升，华为为何坚定不移？

“全球5G商用4年来，正持续引领价值创造，而5.5G是5G网络演进的必然之路。”在2023 MWC上海的开幕式上，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟在演讲中将“5.5G”放在了极其重要的位置，认为5G正在跨越量变到质变的拐点，5.5G是必然之路。从5G到5.5G，将更好地匹配人联、物联、感知、高端制造等场景，孵化更多的商业新机会。



华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟

事实上，5.5G也是华为在此次2023 MWCS上聚焦的重点所在。在6月27日举办的5G发展创新论坛上，华为无线网络产品线总裁曹明对于5.5G的发展充满信心，表示：“华为将和产业一起加速创新，将5.5G带入现实。”同时，IMT-2020(5G)推进组还携手通信产业链伙伴共同发布“共创共享，共筑5G生态繁荣”倡议，共同推进亚太5G发展创新，加速5G-A(5.5G)迈向商用。



华为无线网络产品线总裁曹明

5G发展进展如何？

今年是全球进入5G时代的第4个年头，全球有超过90个国家和地区的200余家运营商宣布提供5G业务，并且商用范围从主流发达地区向欠发达地区不断拓展。其中，欧洲、亚太、北美等主要国家和地区基本实现商用，南亚、东欧、中南美洲、非洲等地区陆续进行5G网络部署与预商用。

5G基础设施建设也在稳步推进，2022年全球5G基础设施市场规模接近300亿美元，累计总规模超900亿美元，2022年全球5G基站出货量超140万个，同比增长20%，累计出货超380万个。资料显示，我国2022年度新建基站88.7万个，累计开通5G基站超231万个，占全球总量的60%。

5G移动用户方面，截至2022年底，全球5G移动用户已突破10亿户，占移动用户整体的12.1%，网络覆盖全球近三成的人口。其中，我国已建成全球最大5G网络与独立组网网络，5G用户规模达到5.6亿户，占全球用户总数的一半以上，渗透率为33.3%，仅低于韩国与美国。

在行业应用方面，我国已进入5G规模应用关键期，打造5G应用案例累计超过5万个，创新成果融入一半以上的国民经济大类。中国信息通信研究院预计，2022年5G直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。

5G专网应用处于探索阶段。华为透露，5G已在全球17000多个专网项目中得到规模应用，5G专网收入和行业连接数实现3倍增长。同时，百亿的5GtoB专网收入带动了运营商在云、存储、平台等领域千亿规模的DICT收入增长，从中国走向全球，助力制造、港口、矿山、油田、医疗等数十个行业数智化转型。

华为为何要全面迈向5.5G时代？

在2020全球移动宽带论坛上，华为常务董事，ICT基础设施业务管理委员会主任代表华为首次提出5.5G概念至今，华为正在有序推进5.5G建设。在2022年7月，汪涛也代表华为宣布：“全面迈向5.5G时代，需要全行业携手前行、通力合作、促标准成熟、助产业繁荣。”现在华为宣布5.5G是5G网络演进的必然之路，5G正在跨越量变到质变的拐点。

坚定不移地推动5.5G发展已成为华为的“DNA”，在4G网络和5G网络落地过程中，华为作为亲历者参与其中，如今在迈向5.5G时代、6G时代，华为需要也必须走在行业前沿，参与标准制定，目标是2025年5G-Advanced网络商用。并且，ICT行业的高速发展正不断对信息网络提出更高要求，5G向5.5G动态演进是必然结果，停滞不前也将造成整个生态的发展瓶颈。

最为关键的在于技术。5G-Advanced是5G的升级版，以“泛在万兆”和千亿联接为标志，将支持下行10Gbps峰值速率、上行1Gbps峰值速率、毫秒级时延、低成本千亿物联，以及感知、高精定位等“超越联接”的能力。可以说，5.5G时代将带来十倍网络能力提升，并助力运营商带来百倍的商业机会。目前，华为助力全球多家运营商积极探索5.5G商用验证，5.5G标准首版本将在2024年H1冻结，相关技术已经得到广泛验证，产业加速推进。

具体来看，在全场景多样化物联场景，5.5G物联将覆盖从高、中、低速到无源全场景，持续做低联接成本：RedCap走向规模商用，满足工业、车载、穿戴等联接需求;Passive-IoT加速成熟，满足衣联网、食联网等消费者生活升级。在生产环节，5.5G低时延、高可靠、大上行等能力的全面完善，将使智能工厂全面实现无线联接，降低产线调整成本，提高产线生产效率。

在全域感知领域，基于通感一体技术创新，5.5G将把业务由通信扩展到感知，使能道路盲区感知、事故预警，海洋船只检测、无人船舶等，助力智慧交通和智慧海洋的建设。华为透露，通感一体已经在智慧交通等领域广泛验证，感知建网成本低于传统方式。此外，在沉浸式交互、智慧交通、智慧家庭等领域，“联人、联物、联车、联行业、联家庭、通感”业务升级推动5G发展提速换挡，激发5.5G跃升动能。

华为如何构筑5G持续商业成功？

事实上，5G商用之后，人们对突破性、跨越式创新的期待越来越强烈，如何构筑5G的持续成功，成为新的命题。

华为给到了相应的“方法论”：依据场景特征，匹配关键技术，实施系统工程;要深入场景，理解痛点，采用系统工程思维;联合客户、开发者、同行、合作伙伴等上下游，着眼于研发、采购、供应、营销的全周期;抓住建模、求解与优化、工具与方法，来构筑5G的商业成功。

孟晚舟认为，在构筑5G商业成功过程中，技术整合和管理变革的系统性能力尤为重要。通过全局、跨域的系统性设计和技术整合创新，实现云、管、边、端的协同，软、硬、芯、算的联合优化，应对因千行百业场景不同而带来的解决方案复杂性的挑战。而管理变革，能够重构一个组织的人、事、物、理，以前瞻和开放的管理思路应对未来挑战。

值得注意的是，华为已经将技术创新写在了企业的“DNA”里。华为面向全球发布5G智能核心网创新实践，助力运营商打造智简柔性网络，激发业务创新，使能体验经营，加速5G商业成功。

这些5G商业成功是肉眼可见的。据悉，华为新通话智能媒体引擎帮助中国移动孵化出多种新通话业务，性能提升约20-30%，花屏卡顿率降低到0.5%以下。华为ITE解决方案在浙江移动的成功试点证明，直播业务带宽可提升2倍以上，时延可减少25-45%。基于华为核心网ADN解决方案打造的容灾倒换场景仿真评估，已成功支撑中国移动10余次百万级用户跨DC容灾演练。

持续的创新还体现在华为新解决方案的发布上，其中，在可持续发展的时代主题下，华为面向无线通讯领域发布5GigaGreen绿色创新实践，全球运营商一起促进网络极致性能和绿色节能。为推进全光万兆时代，华为面向F5.5G智简全光联接领域发布在智慧家庭、小微企业、智能制造与城域网四大场景的创新实践，拥抱F5.5G时代。

写在最后

“科技的每一次突破，都终将为人类打开全新的世界，今天，我们对未来所有想象都是保守的。”孟晚舟如是说。科技在发展、时代在发展，“创新”在科技与时代之间扮演着重要的角色，也是实现从5G向5.5G、6G跃升的动力。在这个过程中，需要产业界在5.5G演进上达成共识，共同助推5.5G发展。