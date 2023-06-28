华为发布5GigaGreen、F5.5G、5G智能核心网等领域创新实践

【天极网企业频道】在2023 MWC上海期间，华为发布了最新的产品解决方案创新实践，如5GigaGreen、5G智能核心网、智简全光网络、专线+X、数智化转型等，旨在通过持续创新，为客户创造新价值，激发数字经济新活力。

5GigaGreen绿色创新实践发布

华为面向无线通讯领域发布5GigaGreen绿色创新实践，与全球运营商一起促进网络极致性能和绿色节能。

“极致性能和绿色节能是华为无线创新的驱动力。秉持5GigaGreen创新理念，华为在超宽带、多天线、最大化无源能力、0 bit 0 watt设备和网络五大方向上持续创新实践，构筑成功到卓越的5G网络。”在发布会上，华为无线产品线副总裁、首席营销官甘斌如是说。



华为无线产品线副总裁、首席营销官甘斌

在超宽带方面，华为超宽带解决方案在全频段和全场景实现多频合一，降低能耗。频段上，华为率先提出的业界最低能耗FDD 4T4R RRU，通过超宽带射频、功放技术算法的创新，实现3频合一， 满足全频段、全制式极简部署的同时，能耗同比业界，降低20%以上。

在多天线方面，华为TDD M-MIMO通过多天线和大带宽技术，同比4T4R可提升20倍比特能效。在中东商用网络高流量区域，通过多流配对技术，TDD 64T64R M-MIMO已兑现10倍以上比特能效。随着未来话务流量提升，流数持续增强，可进一步提升20倍比特能效。

在无源方面，华为独有的先进天线技术SDIF(信号直通馈电技术)，实现“0线缆，0损耗”。结合Meta Lens技术，可最大化聚合波束能量，带来25%极致能效提升。目前，华为绿色天线已全球商用规模部署25万片以上。

此外，华为通过软硬件算法的联合创新，全面实现设备级的“0 bit 0 watt”。华为已实现业务首个99%关断深度的极致休眠，使设备运行功耗小于5W。在中国河北五一期间，开启iPowerStar后，全网能耗降低19%，同时话务量提升19%，整网能效提高45%。

F5.5G智简全光联接四大创新实践发布

华为面向F5.5G智简全光联接领域发布在智慧家庭、小微企业、智能制造与城域网四大场景的创新实践，加速推进全光万兆时代的到来。

据悉，在过去一年，华为的F5.5G创新解决方案，如FTTR、50G PON、Alps-WDM、400G等，已大范围在亚太、欧洲、中东、非洲、拉美应用。

在智慧家庭场景，全球已有460多万家庭用户使用华为FTTR构建全屋千兆接入能力，提升家庭Wi-Fi体验。

在小微企业场景，华为FTTR星光B30系列已覆盖全球数万家企业。基于星光B30超千兆Wi-Fi、300终端大并发、APP智简运维等优势，河南联通针对不同行业和类型的中小微企业，推出适配办公、商超、安防等不同场景的融合套餐。

在智能制造场景，中国电信研究院携手华为完成全球首个基于50G PON的工业互联网应用试点。目前，华为50G PON方案正在与全球30多个伙伴进行创新验证。

在城域网场景，重庆联通联合华为采用Alps架构打造最优TCO的全光城域网，实现综合接入站点的OTN单波速率由10G提升至100G，多区域共享带宽资源池随需随取。华为Alps架构在全球已有数十个商业应用，有效支撑了千行百业的数智化转型。

5G智能核心网创新实践发布

华为面向全球发布5G智能核心网创新实践，助力运营商打造智简柔性网络，激发业务创新，使能体验经营，加速5G商业成功。

华为实现从分钟运营到内容运营。华为新通话智能媒体引擎采用媒体插件化架构，帮助中国移动孵化出多种新通话业务，性能提升约20-30%，花屏卡顿率降低到0.5%以下，体验远优于业界平均水平。

从平面视频到空间视频。华为灵境3D解决方案凭借智能3D自动转制引擎，大幅降低3D视频成本。

从流量经营到体验经营。华为ITE解决方案基于智能化的网络管道，通过智能业务感知、智能体验分析和智能调度加速，帮助运营商通过差异化用户体验实现经营变现。该方案在浙江移动的成功试点证明，直播业务带宽可提升2倍以上，时延可减少25-45%。

从被动响应到主动预防。华为核心网ADN解决方案引入数字孪生、智能模型学习、智能浪涌仿真和智能流控参数寻优等技术，提前识别网络隐患，实现核心网运维向主动预防转型。