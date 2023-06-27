开启弹性应用开发之旅，VMware Spring是如何炼成的？

【天极网企业频道】当前，编程语言在计算机科技领域中具有极为关键的作用，不断地更新和改进。对于人类来讲，编程语言是构建计算机程序的重要工具，同时也是创造力、想象力和逻辑思考的体现。包括Java、Python、C++在内的编程语言，被市场广泛使用，并在业界形成生态系统。

因此，任何新的编程语言都必须能够提供足够的竞争优势，才能吸引开发人员和用户。而在竞争日益激烈的编程语言江湖，Java脱颖而出并成为广泛应用于企业和移动应用开发的编程语言。

事实上，Java的火热并非空穴来风。在接受天极网采访时，VMware Spring开发者布道师Josh Long透露：“Java是最受大家喜爱的、最常用的程序语言。” TIOBE Software BV调查数据显示，Java是世界上第三大广泛使用的编程语言，在组织型开发中，Java的流行程度是世界第一。



VMware Spring开发者布道师 Josh Long

同时，作为Java非常重要的框架，Spring的持续发展、常年不衰也从侧面印证了Java的火热。自2004年Spring Framework 1.0 Final Released发布至今，Spring已经拥有19年的历史。Josh Long表示：“Java每6个月便会更新一个新版本，Spring同样保持该进度和频次。”据悉，Java实在每年的3月和9月更新版本，目前已经更新至Java 20。

Spring的进阶之路

我们知道，一个成熟、高效、开箱即用的微服务开发框架对于软件开发来说尤为重要，在Java的世界里，Spring已成为最广泛的开发框架。其实，Spring是作为EJB的“替代者”横空出世的，它是一个开放源代码的J2EE应用程序框架，由Rod Johnson发起，是针对bean的生命周期进行管理的轻量级容器(lightweight container)。

自诞生以来，Spring解决了开发者在J2EE开发中遇到的许多常见的问题，提供了功能强大的IOC、AOP及Web MVC等功能。不仅如此，Spring还可以单独应用于构筑应用程序，也可以和Struts、Webwork、Tapestry等众多Web框架组合使用，并且可以与Swing等桌面应用程序AP组合。

就应用场景而言，Spring不仅仅能应用于J2EE应用程序之中，也可以应用于桌面应用程序以及小应用程序之中。Spring框架主要由七部分组成，分别是 Spring Core、 Spring AOP、 Spring ORM、 Spring DAO、Spring Context、 Spring Web和 Spring Web MVC。

近年来，Spring也在持续进化。2004年3月，Spring Framework 1.0 Final Released正式发布;2009年8月，负责开发和维护SpringSource被VMware收购;2013年4月，VMware和EMC创建了Pivotal，同时，Spring项目转移到Pivotal。

2014年4月，Spring Boot 1.0 GA Released，成为业内最广泛使用的Java开发框架;2015年3月，Spring Cloud 1.0.0 Available，提供了开箱即用的微服务架构服务解决方案;2019年Pivotal回归VMware。

Spring不断发展的同时，也不断获得新的成绩，在2021年JVM生态的一份统计报告中，Spring Boot已成为Java微服务开发框架的首选Josh Long也对Spring给予了很高的评价：“在服务器端，Java Spring在热门程序语言排行榜中，与Python并列为第二受欢迎的语言。”

技术演进及社区成长

目前，Spring推出了AOT的引擎，可以直接在机器上做本机编译的动作，从而凭借着在Java上直接去占用，获得更快的启动速度，节省效能。Josh Long表示：“新的AOT引擎因为可以直接在JVM上面执行，由此产生的变化，就是JVM启动之后的机体减小了4%-17%，同时启动时间节省了3%到24%之多。”

在技术演进的过程中，VMware为Spring不断前进的速度提供了长期的支援：2022年11月，VMware发布了Spring Framework 6、Spring Boot 3，分别基于Java 17和Java 19进行优化，改进AOT引擎、原生镜像编译技术。今年5月份，VMware推出了Spring Boot 3.1。

Josh Long表示，VMware接下来的重点将放到Java 21版本上，因为非阻断式的I/O上线能够加速虚拟执行，跑起来效率更快。另外，它能够支持Loom，让一个应用同时处理数万个需求，即一个应用可以处理到上百万个执行区。

VMware现代化应用事业部技术总监俊刚表示：“VMware一方面通过提供VMware Spring服务，解决了企业针对Spring支持的问题，并通过提供专业的技术团队，帮助用户获得专业技术，为客户提供商业上的支持。另一方面，针对企业用户在使用Spring中面临JDK问题，VMware与其它大厂合作，在OpenJDK方面为企业客户提供强有力的支持。”

俊刚强调：“我们提供了Spring的商业支持框架，针对Spring社区的子项目提供商业级的7×24小时服务，很多相关联的专家甚至进入用户的现场解决他们面临的技术难题。”据悉，VMware也加强与培训服务商的合作，成立Spring教育管理中心，针对企业开发人员，提供有效的Spring战略、技术培训，通过各种形式帮助客户加速弹性应用的开发。

同时，Java Spring得到了众多IT行业巨头的支持，从微软、AWS、谷歌、Facebook，再到VMware，都在为Java Spring的成长助力。在推动技术演进的同时，VMware台湾副总经理兼首席技术官吴子强也强调了Spring社群的作用。

他表示：“VMware不断支持Spring社群，进行协助开发。”据了解，不管是Twitter，还是YouTube上，Spring Framework、Spring Boot各自的账号都拥有超过十万名关注者。在Spring社区，Spring Boot Maven的下载量也每年都在增长，2022年较前一年更是猛增了62%。

同时，Spring也是Tanzu开发套件中重要的组件之一，VMware也创新性地将Spring等开源项目，与包括VMware Tanzu这样的产品线结合起来，提升开发者的体验和效率。

俊刚表示：“从VMware Tanzu的角度来讲，我们与美国伯克利大学合作开发了面向开发者的机器学习的算法库，将常见的分类算法、关联算法、常见算法嵌入到算法库，利用算法库结合Spring框架，支持社区用户、企业用户，快速地构建大数据的模型，这其中包括面向与机器学习和人工智能的场景。”

写在最后

科技发展日新月异，应用开发领域更是如此。对于企业而言，在面对弹性应用开发浪潮的时候，采用一款高效的开发框架尤为重要。VMware Spring在经历近20年的发展之后，仍然是最受欢迎的开发框架之一，这与其持续进化与开放的社区脱不开联系。面对未来，可以预见的是，保持“变则通，通则达”的创新精神，势必能推动弹性应用开发技术的不断演进。