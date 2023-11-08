英特尔从“芯”出发：释放数字力量保障精彩体育竞赛

【天极网企业频道】超过12000名运动员、近5000名随队官员;设立40个大项、61个分项、481个小项，不仅涵盖奥运项目，还包含亚洲各地特色体育项目以及电子竞技等新兴体育项目;在1座主办城市和5座协办城市中共有56个竞赛场馆、31个独立训练馆、1个亚运村、5个亚运分村…坐拥这些数据的杭州第19届亚运会，创下了多项“历届之最”――报名规模创最大、项目最多、覆盖面最广。

拥有多项“历届之最”的杭州亚运会，赛事组织复杂程度同样远超往届。为保障赛事顺利进行，就需要各个团队、每台终端稳定高效运作，仿若庞大、复杂且精密的竞赛机器，有条不紊地执行着来自四面八方的指令。

其中有一支提供数字化、智能化力量的“亚运科技护卫队”，不仅影响着组织者、运动员、观众的赛事体验，也为亚运会赛事运作的稳定可靠、增效降本做出贡献。

在中国首位冬奥冠军杨扬，英特尔中国市场部总经理吕冬，联想智慧文体业务总经理王磊以及多位亚组委成员的引领下，我们有机会走近杭州亚运会的信息技术指挥中心、竞赛信息中心、主媒体中心，让亚运科技护卫队从幕后来到台前，并展示了英特尔酷睿处理器vPro平台如何助力杭州亚运会的数字力量。

成千上万颗大心脏遇上“大芯脏”

在赛场上闪耀光芒的顶级运动员不仅拥有超乎常人的爆发力、耐力、柔韧性、平衡感，更重要的是具备长期的稳定性，特别是运动员在比赛中还时刻承受着巨大压力。正因如此，在评价运动员表现时常会用到一个词――大心脏。这颗大心脏不仅为运动员泵发所需能量，更是保障其“零失误”的致胜利器。

在亚运会期间，与上万颗运动员大心脏共同跳动的，还有作为亚运科技护卫队数字力量源泉的“大芯脏”――搭载了英特尔酷睿处理器的英特尔vPro平台的电脑终端。身在幕后的英特尔vPro平台，也是在承受高压力、高负载的情况下，准确无误地执行每一条指令，支撑每一台终端设备。因此，在亚运赛场上，运动员的目标直指最高领奖台，英特尔vPro平台也有一个必须达成的“大满贯”。

架构繁复的亚运会能够高效运作离不开数字力量的支持。其中信息技术指挥中心是“最强大脑”，信息技术、终端设备则构成纵横交错“神经中枢”与执行单元，再加上各项运作制度、策略，共同保障亚运会井井有条，并给对应群体提供高效、准确的赛事服务。





ITCC-信息技术指挥中心

巅峰大赛背后的“最强大脑”

杭州亚运会信息技术指挥中心执行指挥长张鸽介绍到，在信息技术指挥中心通过数字技术，让来自合作伙伴、供应商等不同团队的专业人员制定出各类保障预案、风险预警，并及时高效地处置遇到的突发情况和各类问题。具体到每个个体维度，都是通过终端将基于技术的各类服务，提供给亚运会的不同客户群体，包括报名、注册、竞赛、指挥调度以及媒体运行等。因此，终端设备的高效、稳定、安全至关重要。

为了保障亚运会对数字化、智能化技术应用的需求，赛事期间有成千上万的终端PC投入使用。联想智慧文体业务总经理王磊介绍到，联想为了战胜挑战，给亚运会提供了超过6000台昭阳笔记本电脑、超过3000台ThinkCentre M大师台式机的亚运定制版电脑，支持亚运会总指挥部等18个团队在6大赛区、74个场馆的筹备及赛时办公。

重点来了，针对不同部门、环节的差异化需求，英特尔与联想提供了多款电脑终端进行适配，其中就包括搭载英特尔酷睿处理器英特尔vPro平台的PC。凭借英特尔vPro平台高性能、稳定性、安全性以及可管理性等多项优势，让数字力量为智能亚运保驾护航，落实“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。

高性能

在亚运会期间，各部门的执行力和协同能力决定了赛事运行的效率，某个环节成为效率瓶颈，将会引起连锁反应。特别是在信息技术指挥中心，面对突发需求更要做到及时响应、高效处理。搭载了英特尔酷睿处理器的英特尔vPro平台采用英特尔成熟的高性能混合架构，凭借性能核、能效核组合可以更灵活的根据负载需求释放生产力，兼顾高效率与低功耗。

在亚运会竞赛信息中心，冬奥冠军杨扬还展示了观众熟知的“子弹时间”。英特尔吕冬提到，子弹时间要求高速记录运动员动作，凭借搭载了英特尔酷睿处理器的vPro平台，赋能人工智能在商用客户端的应用，确保实时跟踪运动员动态，捕捉记录运动员夺冠时的“子弹时间”，实现顺畅精彩回放。除了在赛事中展现，也可以帮助教练、运动员进行赛后复盘。

SIC-竞赛信息中心

绝对速度，至关重要的0.001秒!

奖牌榜应该是在亚运会期间最受观众关注的数据之一，而奖牌榜信息的更新也离不开高效算力。杭州亚组委竞赛部竞赛技术处处长潘华群介绍到，在竞赛信息中心，还需要快速将赛事相关内容、成绩同步更新到系统平台，并通过更生动的展示帮助参会人员获取信息。他表示，相比以往的大型赛事，如今赛事信息公布更有实效性。为了保证赛事信息实时更新，同样需要英特尔vPro平台提供可靠高性能支持。

此外，亚运会的媒体中心也对性能有极高要求。竞技体育报道更重视时效性，需要第一时间传播赛况。在亚运会的媒体中心同样有搭载英特尔vPro平台的PC为各个国家和地区的媒体进行赛事报道提供支持。在媒体中心提供的PC包括笔记本和台式机，不仅能够满足媒体图文报道需求，中国首位冬奥冠军杨扬还在媒体中心通过搭载英特尔vPro平台的电脑体验了视频会议，并完成视频内容创作。远程视频会议时，可通过背景虚化、语音降噪来保障沟通质量，确保信息准确无误的传递。

MPC-主媒体中心

看工程师远程分秒搞定关键时刻

除此之外，联想王磊提到，在媒体中心提供的搭载了英特尔酷睿处理器的vPro平台的电脑终端还支持Thunderbolt 4等有线、无线连接，用户可以将自己的设备、外设快速连接，同步数据传输，用最短的时间开始内容的创作，保证报道的时效性。

稳定性与安全性

在亚运赛场中，每一刻都是独一无二的，无论是夺冠后喜悦的笑容，还是失误后懊悔的神态，所有的一切都需要被准确、安全的记录保存。所以亚运会中终端设备的稳定性以及安全性，需要做到万无一失。这也是英特尔vPro平台这颗“大芯脏”的优势所在，不仅可以有力的跳动，更重要的是可以持久稳定且安全无忧的跳动。搭载了英特尔酷睿处理器的vPro平台的电脑终端具备硬件盾技术，对系统、驱动、软件和进程进行实时保护，防止代码注入、病毒以及恶意挖矿行为;支持英特尔稳定IT平台(简称SIPP)，在整个生命周期过程中确保稳定性。

可管理性

杭州亚运会投入使用的终端设备成千上万，更何况作为覆盖面最广的一届亚运会，多城多地都有终端设备分布，让部署、管理、运维成为肉眼可见的挑战。如果没有高效解决方案，“设备出问题，运维跑断腿”，将不是一句调侃而已。

好在英特尔vPro平台具备出色的可管理性，让亚运会组织者松了一口气。首先，英特尔vPro平台具备“开箱即用”的优势，还可支持应用软件统一配置，减轻了设备部署及管理负担。其次，英特尔vPro平台支持远程管理功能，无论哪个场馆、哪台设备出现问题，运维人员都可以远程接入，第一时间解决问题、排除故障。

在本次探访亚运科技护卫队的行程中，冬奥冠军杨扬也在媒体中心演示了远程管理解决设备问题，从遇到设备故障到完美解决只有简单几步，用时只有几分钟。在工作人员收到问题报告后，会通过英特尔vPro平台远程管理功能发送验证码到用户电脑，当用户告知运维人员后，运维人员即可接入远程控制，根据用户反馈来解决故障，包括对设备重启等操作。

在体验后，冬奥冠军杨扬分享了感受，她表示：一切都交给专业人员解决，这就是一颗定心丸，可以让记者朋友们全身心更专注地投入到工作中去。

英特尔吕冬提到，验证码环节是保护用户隐私安全十分重要的一步，除此之外，当设备需要回收、再利用时英特尔vPro平台支持一键远程擦除，能够保障信息安全，杜绝关键数据泄露。而且，即使成百上千的设备，也能轻松管理。

得益于英特尔vPro平台可管理性优势，首先降低了亚运会运作过程中人力成本，减轻了运维负担;其次，减少了运维人员交通出行的时间成本，避免更多人员流动给亚运会增加通行压力，并间接减少出行碳排放;第三英特尔vPro平台远程管理，能够灵活控制场馆中IT设备的开关机，减少设备不必要的能耗。

体育竞技与科技创新的“双向奔赴”

在英特尔vPro平台这颗“大芯脏”的带领下，数字力量全面融汇到杭州亚运会的“大脑、中枢、执行单元”，成为“智能”亚运会的推动者之一。除了组织者，英特尔vPro以及英特尔带来的科技创新也提升了运动员，观赛人员的体验。

正如英特尔吕冬在分享中提到：英特尔的宗旨就是创造改变世界的科技，来造福地球上每一个人。所以英特尔希望利用科技，与所有科技公司共同努力，让本届亚运会不论是组织者，还是参赛的运动员，还是所有的观赛人员，能够有更加的精彩的体验。

运动员追求并突破体能极限，直接对竞技赛事的“硬件”提出了严苛要求，必须有更准确可靠的记录、判定、传播等相关技术来支持赛事运作。与此同时，在数字化技术支持下，运动员和教练可以建立更科学、高效的训练及赛事复盘体系，实现更快、更高、更强的目标。

在这场体育竞技与科技创新的双向奔赴中，英特尔vPro平台等产品及技术提供的数字力量堪称“催化剂”，加速正向循环。对于屏幕前的每一位观众而言，则能“坐享其成”，以更沉浸的方式，在第一时间观看精彩赛事。