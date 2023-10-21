2023世界物联网博览会丨网联汽车、智能制造、AGI书写行业发展前沿

【天极网企业频道】“在各方共同努力下，中国物联网事业快速发展，不断创造出新业态、新模式、新市场，有力推动了各行各业数字化、智能化、绿色化、融合化发展。”工业和信息化部副部长徐晓兰如是说。10月20日，为期4天的2023世界物联网博览会正式拉开帷幕。博览会期间的无锡峰会、各企业的展台，以及车联网、智能制造、移动物联网等分论坛成为了解中国物联网发展的重要窗口。

物连接已超过人连接

博览会期间，在10月21日举办的世界物联网无锡峰会上，徐晓兰如还透露，目前，我国物联网产业规模突破3万亿元，移动物联网连接数达21.7亿户。可以说，物连接已经超过了人连接，而中国的算力规模已经位居全球第二。而这些数据也成为中国发展物联网产业的“成绩单”。

作为世界物联网博览会的举办地，无锡物联网产业的发展正是中国物联网行业发展的缩影。无锡自13年前便成为全国唯一的国家传感网创新示范区，如今又形成了物联网领域唯一的国家级先进制造业集群，无锡的物联网产业规模已超过4000亿元，成为中国物联网产业创新发展的前沿高地。

在本届物博会上，无锡又一次迎来重大利好。西班牙巴塞罗那物联网展览会组委会主席马克宣布启动物博会与巴塞罗那物联网展“双展联动”合作。相继揭牌“香港城市大学无锡产业技术创新中心”“中欧(无锡)物联网合作创新中心”“国家智能汽车交通运行安全质量检验检测中心”“无锡新型城市算力中心”等4个中心，集中签约53个重大项目，合作金额超过1000亿元。

AGI、智能制造勾勒行业发展前沿

世界物联网博览会聚力打造集高端论坛、展览展示、前沿对话、成果发布、生态链接、场景体验等于一体的行业盛会，这也使世界物联网博览会得到全方位展示。

在2023世界物联网博览会通用人工智能开启智能物联新时代论坛中，中国电子信息产业发展研究院发布并解读《制造业技术创新体系白皮书(物联网・2023 版)》白皮书。白皮书针对物联网架构体系的感知层、传输层、平台层及应用层选取典型产品，按照《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》的具体要求开展相关工作。

2023智能制造国际合作峰会也对无锡实施创新驱动核心战略和产业强市主导战略进行深入解读，据悉，“十四五”以来，无锡纵深推进产业强市主导战略，加速培育龙头骨干企业和专精特新“小巨人”企业，促进制造业集群做大做强。在数字经济时代，以智能制造为主攻方向，打造了一批国家级、省级工业互联网平台。

2023无锡智能网联生态大会也详细阐述了无锡在智能网联生态领域的发展，近年来，无锡经开区积极抢占智能网联汽车产业发展“新赛道”，聚焦物联网、人工智能等“333+5”现代产业集群，靶向发力智能网联汽车、车联网产业，成功发布智能网联汽车、储能和新能源、集成电路三年行动计划等一批产业规划，集聚了车联天下、科大讯飞、柯诺威等一批产业生态企业，打造了智能网联汽车生态产业园等一批产业载体，形成了一定的产业集聚效应。

2023无锡智能网联生态大会期间，中国汽车工程学会汽车传感器分会举办副主任委员及委员聘书颁发仪式，发布了传感器系列选型报告框架。车联天下发布携手吉利远程共同打造的远程星瀚H-X9智能座舱域控器，湖南大学无锡智能控制研究院发布矿山智能驾驶系统。

此外，无锡万华新能源汽车零部件项目签约无锡经开区，12个智能网联汽车生态项目正式入驻无锡智能网联汽车生态产业园，无锡智驾运营服务中心、智能网联汽车和车联网联合实验室正式投入启用，为无锡智能网联汽车生态产业注入新发展动能。

四大展馆体验前沿技术

本届物博会展览展示馆共计5万平方米，馆内设置智能传感器馆、车联网与数字生活馆、物联智造馆以及新基建与行业综合馆四大主题馆，共有522家展商参展，包括上汽、吉利、特斯拉等头部智能网联车整车企业，以及雪浪、浪潮、亨通、京东等国家级工业互联网“双跨”平台，发布新产品超50项。

其中，智能传感器主题馆吸引了超100家细分领域领军企业、专精特新企业等参展，除了ARM、TE、华润微、矽睿等企业外，还有美新、华景、芯感智、龙微、中科光电等本地新锐智能传感企业，展示传感器领域的创新成果。

同时，馆内特设物联网十大城市场景体验、物联网产业集群科普展、元宇宙数字艺术节等专题活动;馆外设置了1万平米的“体验区”，各类穿戴设备、无人驾驶车辆、科技文创等形式新颖、互动性强的科技创新产品悉数亮相，让参观者在物联网应用新场景内，“沉浸式”感知万物互联的奇妙世界。

写在最后

据悉，今年是无锡举办世界物联网大会的第14年。13年来物博会已累计参会参展国家和地区超过50个，人数突破110万人次，落地重大产业投资或合作项目近1000个。目前，无锡全市3000多家物联网企业聚群成势，从业人员超过20万人。面向未来，笔者有理由相信，将物联网打造成产业生态的无锡，也将孕育更多的物联网领域发展实力，助推物联网行业高质量发展。