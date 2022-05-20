5G用来服务IoT，6G用来干什么？

作者：肖医

【天极网企业频道】“5G用来服务IoT(物联网)，那6G用来干什么？”这是一个非常有意思的话题。我们知道，5G的愿景是万物互联，诞生伊始，便与IoT绑在了一起。IoT也凭借5G能够提供的高带宽、高速率传输、低延时，来实现物与物之间关联。

然而，5G从概念走向商用，从“神坛”走向现实之后，人们对5G在IoT领域的期待仿佛并没有原来那么强烈，甚至将实现IoT的希望放在了6G身上。那么，之于5G，6G能有哪些提高？6G又将对通信网络有哪些助益？5G、6G、Wi-Fi 6谁将是IoT真正的“伴侣”？带着这些问题，我们从5G与IoT的机缘说起。

5G是IoT发展所必须的技术

早在2018年的时候，中国移动浙江公司在其举办的5G体验会上，展示了5G在远程医疗、工业互联网、AR/VR、全息通话等领域的应用，揭开了5G的神秘面纱。从发展看，此前5G标准定义了三大场景，eMBB、mMTC和URRLLC。

其中，eMBB对应的是3D/超高清视频等大量流移动业务宽带，mMTC对应的是大规模物联网业务，而URLLC对应的是如无人驾驶、工业自动化等需要低延时高可靠连接的业务。

在运营商看来，5G落地的应用是高清视频/AR/VR、大规模物联网、高可靠低延迟无人驾驶和工业自动化。因此，5G确实是IoT所必须的技术。当智能设备数量高速增加，需要有适应大规模物联网的5G作为基础，尤其是IPV6出来以后，每个设备都有了唯一标识码。

此外，高速低延迟的物联网应用，需要5G的技术支持，诸如无人驾驶、机器人群控、工业自动化。可以说，有了5G加持，IOT发展进入快车道。

然而，IoT无线通信技术有着丰富的种类，有授权频率通信技术，包括NB-IoT、GPRS，也有使用非授权频率通信技术，包括WIFI、BlueTooth、ZigBee、LoRa、NFC、两者各有优劣，互为补充。

换言之，5G是IoT发展所必需的技术，那么，6G很大程度上也是。

6G将完成万物互联的愿景

通信观察家项立刚曾指出：“5G的愿景是万物互联，但事实上5G可能完成不了这个目标，这个目标可能需要6G来完成。”也就是说，相比5G，6G有着更多的优势和实力，将5G所要追求的目标完成。

我们知道6G是用于数字蜂窝网络的第六代无线技术，其将利用无线电频谱的上限并支持1 Tbps(每秒兆兆字节)的速度，并将通信延迟降低1微秒，比5G延迟快1000倍。除了提供更高的吞吐量外，6G的更高频率还将实现更快的采样率。这将进一步提高5G应用的性能，释放无线成像和传感领域日益增长的数据需求应用的潜力。此外，6G网络还有望在低功耗的同时提供极端的覆盖扩展。

同时，作为5G网络的继承者，将超越个性化通信，完全实现物联网范式，不仅连接人，还连接自动驾驶汽车、机器人代理和计算资源。在虚拟现实方面，6G的低(微级)延迟将使用户能够在沉浸式环境中进行实时交互。在全息网真方面，6G网络将有足够的带宽以数字形式传输所有5种人类感官，以提供身临其境的远程体验。

在电子健康方面，6G有望通过远程手术和改进的医疗工作流程优化消除这些障碍。6G技术的超低延迟、高可靠性和精细智能将提供十倍的频谱效率增益。在IoT方面，6G将连接所有这些设备以及自动驾驶汽车和传感器。

在机器人和无人驾驶方面，连接大型自主交通系统需要低延迟和前所未有的可靠性水平，以保证乘客安全。6G技术可能会通过软件、硬件和新连接解决方案的进步为这些连接系统铺平道路。

一步一个脚印，做好6G布局

此前，IMT-2030(6G)推进组2021年发布的《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》描述，6G将在5G基础上从服务于人、人与物，进一步拓展到支撑智能体的高效互联，实现由万物互联到万物智联的跃迁，最终助力人类社会实现“万物智联、数字孪生”的美好愿景。6G从需求到标准，再到稳步前行，业界普遍预测，6G将在2030年左右商用。也就是说6G技术还有十年的时间。

据悉，芬兰奥卢大学是第一个专注6G研究的大学，创建了一个6G旗舰计划，以探索各种具有挑战性的研究领域。2019年，美国联邦通信委员会通过了新规则，以加快在95 GHz以上频谱中部署新服务。委员会的第一份报告和命令，标题为“频谱地平线”，开发了一个新的实验许可部分，用于95 GHz到3 THz的频率范围。

弗吉尼亚理工大学的研究人员以及LG和三星等公司已经开始研究6G技术。此外，据报道，日本正在计划到2030年推出6G网络的综合战略。

在国内，关于6G的研究并没有落下，甚至走在世界前列。华为从2017年，也就是5G商用的两年前，便开始着手进行6G的研发，中兴也在2018年成立了专门的6G研究团队。处在国内智能设备第一梯队的OPPO、VIVO、小米等公司先后对外公布6G的研发计划，OPPO更是在2020年宣布将在未来三年投入500亿元用于6G技术的研究。

此外，布局6G不全在于技术研发、标准制定。作为5G的延续，布局6G更应该先建设好5G广泛开展5G业务。据悉，目前中国的5G基站已经超过160万个，5G套餐用户2021年底已达7亿以上，凭借5G套餐用户带来的收入增长。

写在最后

IoT时代正在加速到来，作为IoT的通信技术之一，5G在扮演重要角色的同时，也将为世界带来更多的助力。然而，IoT的发展也离不开以5G为代表的通信技术，未来5.5G、6G都有可能助力IoT的发展。

5G用来服务IoT，6G用来干什么？想必这个问题的答案，大家了然于胸了吧？