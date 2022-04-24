　　低代码之火，何以燎原？

作者：肖医

【天极网企业频道】星星之火，可以燎原。意思是，一点点小火星可以烧掉大片原野，用来比喻开始时微小，但有远大发展前途的新事物。伴随着千行百业数字化转型的深入，低代码开发在近几年有着大幅度增长，渐成“星星之火，可以燎原”之势。Gartner预测，到2024年将有75%的企业使用低代码或零代码工具，来满足IT应用和企业开发的需求。

此前，Forrester咨询公司预测，2022年低代码开发平台市场将增长至212亿美元。艾瑞咨询2022年发布的《生态聚合-中国低代码行业生态发展洞察报告》显示，从当前行业渗透现状来看，制造业、泛互联网、教育等劳动力密集的行业渗透率相对较高，预计制造业中低代码应用渗透率在20%左右。

由此可以看出，低代码犹如星星之火，正在形成气势磅礴的燎原之势。带来前景十分可观的市场。然而，低代码甚至无代码究竟是什么？有着什么样的魅力？又将为千行百业、数字经济带来哪些助力？

拖、拉、拽，未来应用将这样生成

事实上，所谓的低代码开发，就是无需程序编码或只需编写少量代码，便可以快速生成应用程序。换言之，企业的应用开发通过“拖拉拽”的方式即可完成，这能降低IT技术门槛，让更多一线业务人员，参与甚至主导项目的开发。通过低代码开发平台可一站式搭建生产管理系统、项目管理系统、进销存管理系统、OA办公系统、人事财务等系统应用。

目前，基于零代码平台存在着各种工具类型，诸如：代码生成器、表单设计器、API连接器、数据库构建器、工作流自动化等。每种技术都需要应用不同级别的技术，有些是100%无需代码的基于UI的拖放模板，有些则需要开发人员来完善应用功能。

低代码开发平台甚至能够让没有系统学习过编程的员工，像“搭积木”一样快速编程。通过一个简单的案例，来详细理解一下低代码开发平台：为了拓展网上购买业务，崔先生夫妇的水果摊上多了一个二维码。光临的顾客扫码后就能进入小程序，轻松完成在线预约水果、外卖点水果等服务。

这样一个简单的数字化能力，让崔先生夫妇的生意越来越好。其实，崔先生并不懂代码程序和IT，但这丝毫不妨碍他拍照上传产品开设自己的小程序电商，把平台里的收入提现到银行卡。从这个案例可以看出，复杂的代码工作并没有凭空消失，只是由服务商的技术团队消化掉，将其融入一块块可视化的“积木”当中。

这就是低代码开发平台，简单到不懂代码的普通用户，都可以通过拖、拉、拽的方式，搭建属于自己的应用程序。

顺势而生，低代码有哪些优势？

当下，数字化转型已经进入“深水区”，数字化要求企业在现有服务的基础上，进行业务重塑，以用户体验为导向实现服务升级，利用数字化思维，搭建企业级架构。这个过程中，业务的实施需要企业级分布式架构提供支撑，涉及的技术体系越来越多，且技术整合难度越来越高。

而低代码平台通过在技术架构上更高程度的抽象和对技术细节的封装，以及“所见即所得”的开发体验，提供了更便捷的重构手段，以应对挑战。另外，低代码平台还通过集成企业内部的开发规范、管理流程和技术治理体系，基于企业内部沉淀的组件、服务、模型，提高了逻辑资产的复用范围，提升开发效率和质量。

在效率方面，低代码平台构建了一个生态圈，赋予各个部门不同的职能，通过数据共享，模型复用、接口整合，打通数据孤岛，实现各个系统互联互通。同时，平台通过共有的框架，维护统一的信息数据，减少需求传导不到位以及沟通隔阂而产生的问题，提升沟通效率，并形成工作合力。

因此，不论是以代码模板方式提供的规范化代码生成引擎，还是基于编译的脚本语言系统，低代码的首要目标是提高开发效率，优化开发体验，辅助技术人员快速实现业务逻辑。据悉，低代码成为助力企业研发和数字化转型的新工具，在我国的制造业、泛互联网、教育等劳动力密集的行业渗透率相对较高。

低代码赛道玩家齐聚，渐成燎原之势

相比早前，近年来低代码已渐渐形成赛道。伴随着入局选手的增多，该市场群雄涿鹿、暗潮汹涌。在涉及厂商方面，万应工场、宜搭、Mendix、星城顿表、氚云、Zoho Creator、简道云、搭搭云、轻流、kintone、Caspio等低代码平台不断发挥相应的价值，满足企业数字化转型的需要。

调查数据显示，截至2021年2月，国内低/无代码企业近70家。行业投融资近三年金额约15亿，赛道上的公司总估值近70亿。在涉及领域方面，低代码可赋能各种个性化应用场景，目前主要应用于银行、保险、零售、医疗、政府、制造、电信和建筑行业等领域。

同时，在提出互联网的下半场是产业互联网后，互联网大厂迸发出大量To B计划需求，加之后疫情时代激发的供需矛盾，让可以快速交付，快速搭建应用的低代码受关注程度与日俱增。

为什么低代码受到大厂们的欢迎和推崇？ Gartner分析认为，2023年全球超过50%的大中型企业将把低代码应用平台作为主要的占领应用平台之一。预计到2024年，低代码应用程序开发将占总应用开发的65%以上。

挑战依旧在，低代码还要走过寒冬

目前来看，低代码在技术、市场、资本等方面有着许多问题待解决。技术方面，低代码还做不到让每位普通操作者都可参与创作。市场应用方面，企业或员工还做不到愿意花费精力为员工培训、学习，这都是企业犹豫使用低代码平台的原因，这也是供应商难以开拓中小企业的原因。

同时，在资本层面，低代码供应商处于天使轮和A+轮居多，融资品牌不超过50家，大量腰部和中小供应商还处于孵化期。在相关应用上，大量组织企业对低代码认知不足，信息化程度还在初期阶段。

调查数据显示，在企业市场，有超71.5%的企业并没有听说过低代码相关技术，对低代码还处在较低认知水平。有认知的、尝试或者已经使用的企业还不足10%。

很显然，低代码之路仍处于漫漫征途的起步阶段，依旧面临巨大的挑战。但作为数字化转型的重要推动力和前沿技术，低代码无论是应用需求还是市场空间都是巨大的。

写在最后

作为“新事物”的低代码，正在以星星之火，展现着自己的优势，形成燎原之势。未来，笔者有理由相信，原来越多的企业将入局低代码开发平台，越来越多的企业愿意用低代码开发平台开发应用程序，让企业数字化办公更高效、更敏捷。

低代码之火，何以燎原？或许“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”便是答案。