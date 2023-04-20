技术创新商业落地一起抓，量旋科技“双轮”驱动量子计算普惠化

【天极网企业频道】2023年4月14日，是第三个世界量子日，同时也是量旋科技发布新品的日子。在这一天，量旋科技发布了超导量子芯片少微、超导芯片EDA软件天乙、超导量子测控系统织女星、量子软件编程框架SpinQit、量子计算云平台金牛座、核磁量子计算机双子座Mini pro和三角座Mini等一系列新品。从将新品发布日期定在“世界量子日”的举措，可以看出量旋科技致力于助推量子计算产业化、普惠化的决心。

致力于科技+商业，量子计算的双轮驱动

作为未来计算领域的革命性技术，量子计算在破解当前计算机的瓶颈，加速科学研究发展的进程方面有着巨大的潜力，能够极大提高科研的生产力和生产效率。“百余年来，量子力学的发展，革命性地改变了人类对微观世界的认识。今天随着核心技术的不断突破和发展，量子计算正在从实验室走向商业化阶段，成为未来科技创新和产业变革的重要基础。”量旋科技创始人、CEO项金根如是说。



量旋科技创始人、CEO项金根

在量子计算技术快速发展的当下，致力于推动量子计算产业化和普惠化的量旋科技，将“技术+商业”双轮驱动作为战略方针。在量旋科技看来，技术研发与商业落地是相辅相成的关系，技术研发创新可以推动业务的商业化落地，以应用场景的多样化拓展反哺技术和产品的迭代创新。正因为如此，量旋科技在加大研发的同时，也加速量子计算技术应用于各行各业，促使量子计算成为真正的生产力工具。

技术研发是量子计算场景落地的前提。成立以来，量旋科技持续专注量子计算的技术研发和产品布局：通过核磁共振系统的探索式创新，打造全球首款便携式量子计算机;打造了面向科研教育工作者及开发者的量子软件编程框架和量子计算云平台;布局具有更高算力潜力的超导量子计算机，提供更高性价比的模块单元、一体化整机和完整的解决方案。如今，量旋科技的芯片发布更是丰富了超导量子计算体系、量子软件编程、核磁量子计算机等产品体系。

在超导量子芯片方面，量旋科技已经完成了从芯片设计、制造、封装、测试到芯片产品交付的全流程覆盖，拥有了专用的量子芯片生产线，能够为用户提供全方位、一体化的量子芯片解决方案。项金根还透露将于年中发布20比特超导量子计算机，未来还将推出400量子比特的超导量子计算机等重磅新品。

在人工智能飞速发展的时代，算力对于推动科技与经济的高质量发展将起到举足轻重的 作用。其中，量子计算作为未来计算的重要趋势之一，其快速发展的同时也逐渐走向商业化，并在药物研发、金融科技、人工智能等领域取得初步成功，正展现出强大的市场潜力和巨大的发展空间。

项金根表示：“量旋科技也着眼于如何加速将量子计算技术应用到各行各业中去，使其成为真正的生产力工具。”他认为，量子计算在药物分子的特性研发、新材料分子研发、化工反应合成等方面有巨大的潜力，通过加速计算性能解决微观世界的计算问题。在人工智能领域，针对需要大算力的深度学习、神经网络等应用，量子计算也能够发挥价值。此外，量子计算能够作用于金融领域，优化风险控制模型等应用场景。

发力量子计算，量旋科技打造丰富产品家族

量旋科技发布丰富的产品及解决方案。深入量子芯片设计和仿真场景，发布会上，量旋科技发布超导芯片设计自动化软件――天乙，作为基于Web端的量子芯片EDA软件，天乙EDA为研究人员和工程师提供高效、智能、易用的量子芯片设计和仿真工具。依托天乙EDA，量旋科技发布了量旋少微高性能量子芯片，其具有高Qi 值、长比特寿命、稳定性高等特点，能够在更长时间保持其量子态，从而能进行更多的计算操作，提高量子计算的可靠性和准确性。

依托专用的量子芯片生产线，量旋科技不仅可以独立控制产品品质和工艺流程，保证产品的质量和稳定性，而且能更加精确地控制芯片生产过程中的各个环节，确保每一颗芯片都符合高品质标准。“基于量旋天乙EDA软件与专用的Fab生产线，量旋科技以更快的速度进行迭代升级，持续为用户提供性能更加强大的高质量芯片产品和计算服务，推进在人工智能、新能源材料、金融科技等领域的科研和应用。”量旋科技 CTO孟铁军如是说。

量旋科技还为超导量子计算量身打造了量子测控系统――织女星Vega，其由任意波形发生器、量子分析仪、触发分配、时钟分配、电源分配和混频器模块单元组成。其整体为一米八左右的银灰色标准机柜，内部紧密排列着1U的模块单元，方便系统的扩展、维护和拆装，而紧凑的布局让其在方便连线和移动的同时，能满足20比特测控的所有需求。量旋科技技术副总裁邹宏洋表示：“织女星Vega能够服务广大超导量子芯片测试人员、整机集成调试人员以及量子算法应用的终端客户，让量子比特测控更快、更准、更便捷。”

量旋科技一直在探索和研发先进的量子软件编程框架和量子云平台，量旋科技正式发布了量子软件编程框架 SpinQit。量旋科技软件算法技术总监郭聪表示：“SpinQit兼顾不同算法，以统一架构支持各种量子算法接口和经典量子混合算法，对接多个经典机器学习平台，用户不必安装学习多个不同的平台来完成不同的任务，支持线上线下多种执行平台。”目前，SpinQit已开源。

发布会上，量旋科技推出新一代便携式核磁量子计算机――双子座 Mini pro和三角座 Mini。相比前代产品，双子座 Mini pro在保持产品尺寸和重量不变的情况下，大幅提高了量子计算的性能，特别是量子门的保真度，将单比特门保真度从99%提升到了99.6%，双比特门保真度从98%提升到了99.3%。

为了进一步扩大小型量子计算机的应用范围，量旋科技此次还推出了三比特的便携式量子计算机三角座Mini，长宽与普通笔记本电脑相仿，重量只有16kg，能在室温下稳定运行。三角座Mini不仅将射频系统功率增益倍数，提升到了100亿倍，同时通过对磁体匀场技术进一步改进，让系统的量子退相干时间达到一个更长时间，从而能进行更多的量子门操作。作为教育仪器，三角座Mini还内置了完善的量子计算课程和习题。

项金根表示：“我们推出便携式核磁量子计算机的初衷，是让每个学生都能接触到量子计算教育，让量子计算机不再仅仅存在于科幻中，而是成为人人都能拥有的机器。”

写在最后

量子计算是划时代的硬核科技，有望成为构筑未来算力、重塑未来世界的重要前沿科学技术。在新事物不断壮大的时候，需要专注于技术、研发的前行者持续耕耘、加大投入。专注于量子计算领域的研发，量旋科技提供了技术创新和商业落地的“双轮驱动”策略，致力于推进超过传统计算的创新突破和应用场景实现。面向未来，笔者有理由相信，在越来越多专注于量子计算研发的企业的助力下，我国量子计算也将走出一条与众不同的发展之路。