中科曙光发布超融合一体机，以信、智、强推动变革

作者：肖医

【天极网企业频道】如今，企业进入以数字技术重塑核心业务价值链的“深水区”，新一代超融合的技术创新，在AI、边缘计算、大数据等驱动下正在迅速崛起，加速云市场格局的变革。IDC调查数据显示，到2025年超融合市场预计将增长到271亿美元，同时IDC预测，中国超融合市场将在未来5年保持18.5%的年复合增长率。超融合市场已经呈现蓬勃发展的趋势，以及新的发展机遇。

近日，中科曙光在京发布新一代StackCube-K超融合一体机。新一代超融合架构充分结合曙光领先的软硬件优势，由内到外打造极致可靠、安全可信、融合智简、全栈演进、芯云一体、性能不凡的新一代超融合一体机。

构筑融合开放基础上的“信、智、强”

随着“东数西算”这项划时代工程的推进，数字化变革奔涌向前，在此背景下，打造融合的“云”成为创造价值的关键要素之一，而百行百业也在面对数字化洪流中，纷纷开启转型之路。

近年来，数字化以及后疫情的社会环境推动下，超融合架构逐渐从最初的以迅捷部署、优化管理、提升IT业务的响应速度与扩展速度的“老三层”(计算、网络、存储)，向跨架构层、混合多云资源层和应用创新层的“新三层”进行不断地演变和升级，以满足数字化转型升级和工业互联网现代化应用交付效率的需求。

时至今日，超融合架构已经超过了传统架构，成为云化基础设施最主要的一种交付模式。超融合一体化的架构还解决了大量传统用户中面临的交付、运维和性能问题。同时，超融合所承载的应用不断延伸，从传统认知的中小企业，发展到大中型企业和数据中心，越来越多的行业基础应用的交付模式变成了超融合。



(从左至右依次为中科曙光云计算产品业务部经理曾宇航、中国科学院信息工程研究所研究员、博士生导师贾晓启、中科曙光总裁助理兼云计算产品事业部总经理何牧君、奇安信集团副总裁刘浩、英方软件副总裁兼战略合作部总经理赵丽荣)

在此基础上，中科曙光打造极致可靠、安全可信、融合智简、全栈演进、芯云一体、性能不凡的新一代超融合一体机，满足企业发展需求。中科曙光总裁助理何牧君博士表示：“新一代的超融合架构，通过'云边'协同及技术创新打造安全稳定底座，实现基础设施层更加开放及对底层硬件生态更细粒度的支持;联手生态合作伙伴，构筑融合开放基础上的‘信、智、强’。”

解读曙光超融合的“信、智、强”

快速变化的应用形态和数量，必然伴随着更复杂的互联互通需求和潜在的安全风险。因此，现代化应用体系中的网络和安全实现方式，也必然要跟上越来越快的用户应用数字化转型速度。在“信”方面，中科曙光云计算产品事业部业务部经理曾宇航表示：“安全是新型信息基础设施的重要保障因素。安全可信是目的，超融合是载体，安全可信的目标是逐步建立全面自主的基础设施架构和标准，支撑自有开放生态。”

据悉，新一代曙光超融合一体机通过多重高可靠架构设计保障上层用户业务无感知的故障接管，安全合规的技术体系提升整体架构和系统的安全稳定。在安全性上，曙光一直以来，与中科院信工所、奇安信等国内安全领域著名科研机构和头部厂商进行合作，运用内置式主动防御等先进安全技术来构建产品体系，提升安全防御能力。值得一提的是，本次发布的产品还通过了中国电子标准化研究院扩展级权威认证。

在“智”上，曙光超融合云架构实现多维度云能力的深度融合，提供可视化智能运维、向导式操作引导，智能化的端到端服务，降低了用户管理运维成本。同时打造可成长、可进化的超融合云平台，实现虚拟化、大数据、AI等上云、用数、赋智能力的融合，有效加速用户业务从虚拟化过渡到全栈云，以“智”重塑上云时的用户体验。

在“强”上，凭借曙光在云计算领域15年的技术积淀，全新一代超融合一体机通过升级缓存加速技术将存储访问及存储的处理逻辑全部下沉到智能加速卡上处理，大大提升了算力。在异构加速方面，支持GPU的虚拟化，GPU虚拟化支持AI加速场景。

此外，全新一体机还具备芯云一体的能力，延续了国产核心部件的广泛兼容性，上云快人一步。计算、存储灵活变化，适配多种业务，满足不同业务场景，完美支持数据库等关键业务应用。

携手合作伙伴，打造极致安全超融合

基于全新超融合一体机，曙光携手奇安信、英方打造超融合安全、灾备一体机解决方案，共同打造了极致可靠，安全可信的算力安全底座。奇安信集团副总裁刘浩表示，“超融合云安全解决方案通过深度融合奇安信在云安全领域的多年积累，基于内生安全与新一代网络安全框架，构建具备弹性扩容能力，满足弹性交付需求，同时安全可靠的新一代超融合一体机，全面推进安全超融合整体方案在政府、金融、企业的加速落地。”

英方软件副总裁赵丽荣也表示：“超融合容灾解决方案的落地，为用户带来简单敏捷、按需扩容、高效运维、多层次多策略的灾备等多维度业务价值。未来，我们会推出更多创新性、热门的产品方案，不管是定时备份、CDP备份、系统热迁移、数据库双活，还是异构数据库复制、大数据平台复制、副本数据管理、智能容灾平台等等的应用，我们可以为用户提供全栈的数据复制和灾备保护方案。”

截止目前，曙光超融合产品已经在泛政府、金融、企业、教育等多行业，服务超过1500个在网客户，赋能百行百业。

写在最后

超融合架构作为IT基础架构云化的最佳实践，通过服务器虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化、统一平台管理等核心技术，让用户的业务系统和数据得到了全面高可靠和高可用的保障，同时也最大限度地提升了业务的扩展性。面向未来，曾宇航表示：“曙光超融合一体机将不忘初心，努力成为用户最坚实的后盾，满足未来十年的技术架构变革。”