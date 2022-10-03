苹果最新任命，涉及地图、服务和芯片制造业务

作者：肖医

【天极网企业频道】有消息称，今年秋季，苹果将调整公司内部的副总裁名单。本次副总裁名单涉及的部门包括地图、服务和芯片制造团队等，新的主管任命已下达。

马克斯-穆勒(Max Muller)将负责地图业务的副总裁，该员工已经在苹果公司工作了20年，并且已经在Apple Maps团队中工作了相当长的一段时间，包括诸如“查找我的”功能以及其他涉及位置检测和导航的元素。

据悉，今年苹果宣布了随iOS 1 一同到来的地图服务更新，涵盖了跨苹果设备的多个途经点设置和高级同步等选项。

首先，多站路线(Multistop)允许用户最多规划15个途经点，甚至可在中途通过Siri语音命令来操作;其次，用户可现在Mac上规划好出行路线，然后通过云端账号同步到iPhone客户端;最后，苹果继续拓展了对公共交通的支持，比如查看预估通行费用、将交通卡添加到手机钱包App中、以及在地图应用里给交通卡方便地充值余额。

查理・翟(Charlie Zhai)和法比安・克拉斯(Fabian Klass)有在苹果芯片方面的工作经验，现在是芯片制造业务的副总裁级高管，他们接下来的业务向约翰尼-斯鲁吉(Johny Srouji)汇报。最后一位，Payam Mirrashidi已成为服务部门的工程副总裁，其业务向Eddy Cue汇报。

苹果手机的芯片是苹果公司自己根据ARM架构进行设计，然后请半导体生产商生产的，早期是三星代工生产，后来换做台湾的台积电生产，苹果本身没有芯片生产能力。

苹果在全球范围内共拥有16万名员，名副总裁的名额也在100名以上，以上四人或许是第一批人事调动名单，这也是公司内部员工可以达到的最高级别的职位之一。