引领商用终端新潮流 联想如何赋能企业加速数字化进程

【天极网企业频道】当前，随着数字经济的高速发展，数字化转型已成为企业高质量发展的“必选项”。据IDC数据显示，2022年超一半的经济都建立在数字化的基础上，或受到数字化的影响。作为企业数字化“基石”，高效的商用终端将赋能企业以IT技术为基础实现高效协同办公，释放崭新的数字化生产力。

在此背景下，4月21日，英特尔在北京举办了以“焕‘芯’拓局 ‘绿’动未来”为主题的商用终端新品发布会。

在发布会上，有众多英特尔合作伙伴展示出自己的全新商用终端，其中，联想作为PC行业的老牌劲旅，也展示出ThinkStation PX工作站、ThinkCentre M950t台式机、联想昭阳X7-14 IRH笔记本和ThinkCentre M TIO Flex产品。

其中，全新一代联想ThinkStation PX工作站由联想与超级豪华跑车制造商阿斯顿马丁联手打造。阿斯顿马丁以标志性DBS豪华跑车为灵感，在前部设计了3D进气格栅，将高性能汽车领域设计理念融入在内。

同时，对工作站的空气导流罩和3D六角形前面板进行升级，再搭配上联想经典冷却系统，以提高CPU、GPU、内存、存储器和散热的性能。在外观方面，双方也将联想标志性的红色系设计语言融入机箱设计，使得新一代联想ThinkStation工作站兼具高性能与艺术感。

从配置来看，ThinkStation PX工作站采用双路第4代英特尔至强可扩展处理器，最高可达120核心，为用户提供了强劲的性能，以满足企业对于算力的追求。

英特尔全新至强处理器内含面向AI、科学计算(HPC)、安全、网络、数据分析和存储的英特尔加速器引擎。相比增加CPU内核数，内置加速器对于提高工作负载的性能来说是能效更高的方式。

而且，最新的英特尔加速器引擎、高带宽内存和软件优化可帮助提高目标工作负载的性能和能效。

另外，联想还在发布会上展示了ThinkCentre M950t台式电脑产品，从配置上来看，它搭载了英特尔第13代酷睿处理器，使其在性能及能耗方面得到大幅提升。

ThinkCentre M950t台式电脑最高支持128GB内存，后期在高负载下依旧可以流畅运行，并在大型应用程序间切换自如。

全新升级智能散热引擎ICE 4.0技术，可在BIOS中调节系统风扇的转速，实时监控散热系统，并可在性能及体验模式中随需切换。

另外，ThinkCentre M950t台式电脑即便有多设备连接，也可以保持高效网速，有效满足用户的高质量连接需求，在远程或者拥挤环境中可以提供更好的数据速率、更大的网络容量。

在本次发布会上，联想还带来了昭阳X7-14 IRH笔记本产品，听到昭阳这个名字相信很多人都不陌生，联想昭阳自1995年推出至今见证并参与了祖国的飞速发展。

此次，全新推出的昭阳X7-14 IRH笔记本作为专为政教及企业用户量身打造的商用笔记本，在便携、性能、服务等多个方面都有出色表现。

在配置方面，昭阳X7-14 IRH搭载了全新英特尔第13代酷睿处理器，与前代相比，第13代酷睿处理器还集成了额外的高效内核，增加了缓存容量，单线程性能提升高达15% ，多线程性能提升高达41%。

另外，昭阳X7-14 IRH笔记本还采用LPDDR5 5200MHz高速内存和支持最高2TB PCIe Gen4 SSD，将产品高性能体现的淋漓尽致，堪称轻薄笔记本领域的高端产品。

而且，购买联想昭阳系列产品，可以体验到7x24小时技术支持并快速携带备件上门服务，使企业用户没有售后烦恼，更加安心进行业务创新。

联想在发布会上还带来一款ThinkCentre TIO Flex产品，该产品继续采用TIO模块化的理念，将显示器与主机(Tiny)通过底座连接，具有极强的灵活性和扩展能力，以满足不同需求的用户。

在组合模式上，ThinkCentre TIO Flex通过支架卡槽的方式将显示器与Tiny主机相连接，显示器底座集成了一体式主机的连接端口，用户仅需将Tiny主机轻轻推进卡槽即可一步完成安装。

在购买ThinkCentre TIO Flex时，用户可以根据自身需要，单独购买TIO Flex支架来搭配现有Tiny主机和显示器设备，也可以一步到位，直接选择TIO Flex支架+显示器+Tiny主机的打包方案，实现成本和效益的平衡。

随着ThinkCentre TIO Flex的推出，它打破了传统分体台式机和一体机PC的界限，既有分体PC高性能，灵活扩展，易于维护的特点，又有一体机产品简洁美观，占用空间小的特点。

随着数字技术飞速发展、社会效益指数级提升、企业的业务模式不断创新，联想联手英特尔通过打造全场景商用产品方案和全栈全周期服务，为企业数字化全速提效、赋能专业领域并锻造强劲算力支持。