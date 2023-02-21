【天极网企业频道】近日，创维商用推出AirHub M1办公电视，从投屏、沟通、协同、会议四大维度为商用会议场景提供新解决方案。无需连接同一网络，实现全域无线极速投屏;可邀请手机、电脑等设备加入会议，最多支持100方实时共享通话;极速协同，记录批注、知识分享等;搭载MIITEE OS智能系统，1秒瞬时开机，无广告无弹窗。

国内商用显示领域，场景定制化需求逐渐加大，传统大屏简单的音视频传输互动不能够满足用户在会议场景的使用需求。真正做到远程协助、数据共享、实时互动的视频会议设备是整个会议显示行业迫切需要解决的问题。市场上很多品牌产品往往只能满足音频或视频的单一领域，传统会议中的文字记录、文档整理、知识分享等功能在目前会议显示设备中仍有所欠缺。各大商显企业进行了不同程度的改进与研发，但由于技术限制，使用体验仍不算好。

创维商用推出了办公电视新物种AirHub M1。创维AirHub M1办公电视，从投屏、沟通、协同、会议四大维度为商用会议场景提供新解决方案。

一、投屏技术升级。AirHub M1应用MRoute边缘计算智能路由和MRTC传输加速引擎技术，实现全域无线极速投屏，无需连接同一网络，微信扫码或输入链接码直连投屏。

二、沟通功能升级。AirHub M1外设麦克风进行语音交流，屏幕显示会议资料，可邀请手机、电脑等设备加入会议，最多支持100方实时共享通话，50方单房间实时开麦。

三、协同效率升级。AirHub M1的极速协同功能，连接大屏即可与传统线下会议同样实现记录批注、知识分享等作用，最大程度缩小远程会议带来的信息差问题。

四、会议系统升级。AirHub M1搭载MIITEE OS智能系统，1秒瞬时开机，无广告无弹窗，MIITEE云平台可集中管理企业中所有的会议设备软件升级，市场应用更预装主流办公应用，提供全网海量应用下载。

另外，据悉这款产品也符合企业用户的性价比需求。