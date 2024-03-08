一触即达，华为让数智化转型如此简单

【天极网企业频道】“5G+智能港口”解决方案，赋能年货物吞吐量达到4.71亿吨的天津港将港口作业计划耗时由24小时缩短至10分钟，并将集装箱作业倒运环节减少50%;智慧场馆解决方案，助力可容纳超7万名观众的上海体育馆提供更加安全、有序的智慧观赛新体验;输电线路智能巡检解决方案，支持在线监测和无人机巡检两种方式，配合盘古大模型与先进AI算法实现智能高效，解决安全性低、管理难、效率低、响应慢、实时性差等难点痛点…

数智化转型为千行百业带来了新动能，但随之而来的挑战就像一只“拦路虎”，迫使部分企业处于“不敢转、不会转”的困境。特别是受限于“规模小、利润低、资源配置能力不强”等难题的中小微企业，当前数智化转型情况更加严峻，亟须解决“缺资金、缺人才、缺能力”等挑战。

针对数智化转型这条必由之路上的一系列挑战，华为中国政企业务发布了全新的形象口号――“数智世界 一触即达”。助力企业迈入数智世界是目标，“一触即达”则是华为给出的解题思路。

华为中国政企业务总裁吴辉在谈到新口号的初衷时表示，数智世界加速到来，越来越多的企业感受到转型升级过程的复杂。华为坚持“把复杂留给自己，把简单带给客户”，希望以“伙伴+华为”体系，助力更多的企业客户轻松、简单地迈入数智世界，即“选择华为，让您的企业轻松数智化”。

化繁为简：数智世界 一触即达

想要全面地理解“数智世界 一触即达”，需要看清三个关键问题：谁来“触”、“触”什么、怎样做。

谁来“触”？有数智化转型需求的企业――无论是政府、医院、学校，还是大企业、中型企业、小微企业都可以去“触”。

“触”什么？“伙伴+华为”体系――2023年5月份，华为伙伴合作政策及伙伴发展计划作出了重大转型，将主动适配市场，以伙伴为中心来进行业务设计，并构建了全新“伙伴+华为”开放合作体系。在“伙伴+华为”体系中，围绕NA、商业、分销三大市场，华为不断深化“研、营、供、销、服、管”六大核心能力，并以“规则、秩序、激励、平台”为纽带，围绕伙伴的“谋选用育留”进行管理，系统化构筑良好的合作氛围，持续加强竞争力。

“伙伴+华为”体系已经拥有“产业、销售、规划咨询、解决方案、投融资、人才联盟、业务运营、服务”8大类共计35000多家伙伴，能力覆盖数智化全生命周期。吴辉在分享中提到，在商业市场中获得超过50%的增长，伙伴数量增长达到37%;面向分销市场尽管遇到了挑战，但在调整后分销精英增长了300%，并且随着原有产品退出、销售网络完善、运作机制成熟，分销市场有望快速提升;专业化认证伙伴数量增长10%。

持续发展壮大的“伙伴+华为”体系，自上而下地覆盖了全国的地市区县乡镇，让华为的“伙伴遍天下”。站在企业客户的视角，直接找到华为合作或许还有一段距离，但“伙伴+华为”体系已经是触手可及，而“触”到伙伴就是找到华为，也等于找到了数智化转型的秘钥――“数智世界 一触即达”。吴辉也表示，对于“伙伴+华为”体系的期望之一，就是未来每个客户身边都有一个或几个华为的合作伙伴。

值得期待的是，华为已经官宣将在3月14日-15日召开“华为中国合作伙伴大会2024”，进一步探讨如何通过强化“伙伴+华为”体系，让客户的数智化更加简单、更为有效，让数智化更好地为客户创造价值，实现“数智世界 一触即达”。

究竟怎么做到“一触即达”？

华为提出了三大关键能力――第一，技术、方案和产品;第二，服务省心周到;第三，华为自身数智化转型成功实践经验，以及携手伙伴打造的行业标杆+广泛复制。

技术、方案和产品的多维赋能

华为的根技术深植在操作系统、数据库等在内的众多领域，持续高研发投入确保技术、产品的自主创新，进而有效解决数智时代更加严峻的算力、存力、运力挑战。同时，华为不仅为数智化提供软硬件基础设施，配合8大行业军团能够将技术带入行业应用场景，落地到数智化转型、生产效率提升的实践中。面向NA市场，华为携手伙伴在城市、金融、交通、制造等20多个行业打造了超过200个解决方案;面向商业市场，也有近70个创新解决方案。

为助力企业由“制造”向“智造”转型，华为打造的AI质检解决方案，可检测位移、漏件、侧立、假焊、连锡等10余种SMT缺陷，覆盖客户所有SMT缺陷检测。引人注目的是，该方案在不更换AOI设备、极少产线改造的前提下，实现人力降低80%;经过50天试运行和模型调优，模型缺陷检出率可稳定保持在99.9%以上、过滤率在85%左右。并且，得益于AI系统有工厂内部员工运维，还带来节省人工、提升准确率，AI系统自主运维等多重收益，进一步助力降本增效。

还有，华为携手山东能源集团深入合作实践，将人工智能新架构和盘古矿山大模型协同的矿山人工智能方案在山能集团商用落地，在煤矿生产场景中不断提升煤矿智能化和安全水平。

在产品层面，2023年华为中国政企业务还有一项重要转变，是加速中小微企业数智化进程的关键――面向分销市场推出“华为坤灵”子品牌。华为坤灵旨在构建易买易卖、易装易维、易学易用的数字化产品、方案、工具与服务，解决分销市场的产品不适销、周转率低、安装维护复杂、用工成本高等痛点。

吴辉表示，分销市场覆盖了最末端小微客户，如办公室、家庭等场景也有接入数智世界的诉求，而在这些场景中轻量化产品更为重要，华为今年面向分销市场上市的新品有89款。目前，华为坤灵有约380款产品，基于“6易”特性帮助中小微企业又快、又好、又省地迈入数智世界。

服务省心周到

仍以分销市场为例，华为让产品从交易到交付的所有环节都更加简单，保障最终用户也能轻松使用。做到这一点，除了坤灵产品自身优势外，还离不开“伙伴+华为”携手打造的周到服务体系。也就是说，覆盖细分领域、下沉市场的“伙伴+华为”体系不仅让每个客户身边都有华为的合作伙伴，也携手伙伴提供了客户所需的快速响应、优质高效、业务定制等多样化服务。

华为的工具平台、专业知识、高效协同服务，与伙伴提供的一站式、一致性、高品质的服务相辅相成，纵使面对分销市场复杂的千万量级数智化转型需求，也能让熟悉客户、了解客户场景的伙伴将华为坤灵标准化产品简单打造成产品组合，进而带来更卓越的适用性、灵活性，让客户更省心、更放心、更安心。例如在办公室、会议室场景中，华为可以提供标准化的IdeaHub系列会议平板等产品，组合伙伴音视频解决方案，可以解决客户提升远程会议音视频质量的痛点。

同时华为通过坤灵APP、坤灵网站等渠道赋能伙伴，让客户及用户更轻松地找到身边的华为伙伴，进一步降低迈向数字化转型的门槛。

经验沉淀+行业标杆的广泛复制让数智化更轻松

自己做的降落伞自己先跳，这是华为的传统。吴辉在解读“数智世界 一触即达”时提到，华为自身就在推进数智化，过去36年间不仅打造了丰富的ICT产品阵容，还积累众多根技术，具备端到端的走向数智世界的数字化、智能化技术，以及软硬件基础设施等能力。同时，将华为自身实践经验与携手合作伙伴打造的数智化转型典型案例融合、广泛复制，让华为面对大中小微企业复杂化、场景化的数智化转型需求具备了一系列能力。

以智慧园区为例，华为通过园区全感知、全联接、精细管理、精准服务、高效运营等解决方案实现自有园区智慧化，做到了1.5s内监测和通行、可节约40%巡逻人力、支持“0”沉睡、“0”流失秒级盘点的资产管理等。重点来了，华为将丰富的自身实践，融合技术、终端设备等优势，实现解决方案广泛复制，并满足客户园区智能化、数智办公的定制化诉求，而诺亚控股有限公司(下文简称“诺亚”)就是选择华为的企业之一。

诺亚始于2003年，是国内首个实现港股、美股两地上市的独立财富管理机构，服务超过43万名客户。诺亚新总部的办公园区建设的目标是“使能业务创新、提升办公效率、至简运维体验、企业文化推广”，携手华为从智慧园区日常应用场景出发，在园区数字平台中采取了统一接入、统一服务、统一运维的园区核心服务方案，实现无线办公、多端会议、一脸通行等高品质数智办公体验，并带来了业务效率50%的提升。

具体到诺亚财富中心的智慧园区运营场景。人员通行可以通过人脸识别与权限一站式管理，明确通行范围，还能与考勤系统打通，同时借助华为智能安防AI摄像头实现人员在园区内行动轨迹的定位以及人流量、人员聚集情况的热力追踪。值得一提的是，华为智慧园区安防解决方案，通过整合园内各类安全设备，将安全管控从被动事后处理，变成事前主动预防，更好地把控园区日常运营风险。

在办公区内，通过智慧信息发布系统可实时获悉当日环境、新闻资讯、大盘指数等信息，或者配合企业文化、员工关怀等需求进行动态调整。在会议室中，华为提供的IdeaHub以及HW LED会议一体机满足数字化办公需求，配合Wi-Fi 6组网部署，提供大容量、大连接、低时延的无线连接，保障投屏同步、远程高清会议、大型直播等业务需求的流畅推进。

为实现至简运维目标，诺亚携手华为打造的智慧园区内所有的网络、服务、存储最终依靠智能化模块机房统一承载，可以跟随业务、数智化转型深入灵活扩展规模。诺亚财富中心的IOC智慧运营管理中心帮助运维人员实时掌握园区的人流、车流、安防、设施、环能、办公等运营情况，保障园区状态可视、事件可控、业务可管。如视频巡检等功能可以大幅缩减人力成本，同时得益于园区数字化平台不仅减少运维人力需求，还可以做到运维的灵活、高效、安全、可控。

写在最后

中商产业研究院预计，2023年中国数字经济市场规模将增长至56.7万亿元，2024年市场规模将增至63.8万亿元。《中国中小微企业数字化转型状况分析报告》提到：85.24%以上的样本企业启动数字化转型后，生产或运营效率提升了5%以上;68.28%以上的样本企业同期收入增长了5%以上。

数智化转型不仅助推企业革新业务模式、提升竞争力，实现降本增效并探索全新商业机会，同时也是驱动数字经济发展的重要引擎。

在行业、大中小微企业的数智化转型必由之路上，华为提出的“数智世界 一触即达”就像ETC，企业选择这条“ETC通道”后，就能获得“伙伴+华为”体系、华为“三大关键能力”的加持，减少数智化转型等待及准备时间、化繁为简省去多余操作，畅行无阻地迈入数智世界。

企业在数值化道路上加速前行的同时，提出“数智世界 一触即达”的华为以及“伙伴+华为”体系也在快速成长。这一点在“华为中国合作伙伴大会2024”的主题中，也有剧透。

本届合作伙伴大会的主题由“众志有为”升级到“数智有为”，一方面指明了华为携手伙伴在数智化进程中取得了成绩;另一方面也意味着华为对数智化有了更丰富的经验和更全面的考量，有能力满足接下来企业在数智化深水区中的新诉求，与伙伴、企业客户一起大有可为。

从华为发布的邀请函来看，大会期间将有丰富内容，涵盖伙伴政策和激励计划、“伙伴+华为”体系端到端升级、面向三大市场全新的产品及方案等，并且本届大会也是促成合作、充满商机的平台，在展现成果、产品、方案的同时，助力体系伙伴、客户共赢数智时代，推进“伙伴+华为”体系繁荣。

3月14-15日，天极网也将对“华为中国合作伙伴大会2024”进行现场报道，华为将有哪些具体举措完善“数智世界 一触即达”，敬请关注。

官网链接：https://e-campaign.huawei.com/campaign/hpc2024/