摆脱对西方产品开发工具的依赖，华为举办产品研发工具阶段总结与表彰会

【天极网企业频道】3月21日消息，2023年2月28日，华为公司在深圳华为坂田基地K区举行“突破乌江天险 实现战略突围――产品研发工具阶段总结与表彰会”。华为总裁任正非和其他高层领导共同出席了此次大会，并为产品研发工具团队颁奖以及授旗。日前，心声社区公布了现场视频。

参加授旗的团队分别为软件IDE与构建工具团队、软件流水线工具团队、代码检查与测试工具团队、软件仓库工具团队、板级EDA工具团队以及PDM工具团队。

其中，为软件IDE与构建工具团队授旗的是华为副董事长、轮值董事长徐直军，他表示：“为千万开发者提供极致高效的开发环境和工具，真正成为软件产业的基石。”

为软件流水线工具团队授旗的是华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟，她表示：“华为30年IPD研发实践和研发工具犹如一颗颗珍珠，如今我们通过流水线的串联，绽放出璀璨的光芒。”

为代码检查与测试工具团队授旗的是华为副董事长、轮值董事长胡厚，他表示：“联合优秀软件伙伴，持续完善研发工具，服务好华为的同时，也能服务好所有的软件企业。”

为软件仓库工具团队授旗的是华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛，他表示：“期望你们起步于华为，服务于世界，成为企业开发者最好用、最安全的软件仓库工具。”

为板级EDA工具团队授旗的是华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东，他表示：“感谢伙伴们在华为困难时期给予的坚定支持，让我们携手一起打造先进的板级EDA工具链。”

为PDM工具团队授旗的是华为监事会主席郭平，他表示：“你们经过3年的奋战，成功实现了PDM的国产替代，是一种伟大的突破。”

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。打造从沙子、矿石到产品的领先产品研发工具，彻底摆脱对西方产品开发工具的依赖，突破乌江天险，实现战略突围的口号已经吹响，战旗已授予，让我们不辱使命、不负韶华、奋勇前进。”徐直军说。

“要让打胜仗的思想成为一种信仰，没有退路就是胜利之路，我们要用艰苦奋斗英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，把旗帜插在山顶，前进，一定要胜利。”

当前，人类社会正在加速进入数字经济时代，软件作为信息技术关键载体和产业融合的关键纽带，在数字化进程中发挥着重要作用。而作为软件产业的根技术，软件开发工具可以说是所有软件产品开发、设计和运维不可或缺的基础。

然而，目前软件开发工具仍存在“卡脖子”的问题，要实现国产化替代无疑是一场艰巨且不可退缩的战斗。华为通过采用自己研发加联合合作伙伴一起研发的策略，来自给自足，保障了研发工具的连续性。

我们相信，在华为等企业的推动下，软件开发工具自主化之路将越走越宽，我国软件产业也将迎来更高质量发展。