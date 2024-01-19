如何推动海洋经济高质量发展？恒天翼智慧海洋信息化解决方案出圈

【天极网企业频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式公布。青岛恒天翼信息科技有限公司凭借其卓越的技术创新实力和丰富的项目经验被授予智慧海洋年度影响力企业奖。

海洋占地球表面积的三分之二，发展海洋经济对全球经济可持续发展意义非凡。近年来，随着人类对海洋的不断探索开发，智慧海洋的发展和应用潜力无限，引领着全球海洋开发新风向。

我国的智慧海洋建设主要包含海洋渔业捕捞、渔船渔港、海洋牧场、养殖工船、海洋航运、海上风电、生态保护、海洋科研等，依托物联网、大数据、云计算、数字孪生、人工智能等创新技术，打造智慧海洋系列创新应用，为我国海洋经济数字化转型筑基赋能。

以海洋渔业安全监管为例，利用北斗终端、雷达等物联网终端，实时采集渔船信息并传输至数字渔业中台，平台通过人工智能算法和模型，对渔船动态、越界、碰撞等行为进行智能分析识别并预警，提升海洋渔业安全管理水平，保障渔业作业安全。

在我国，专注智慧海洋的企业并不多，青岛恒天翼信息科技有限公司是国内较早从事智慧海洋信息化建设的企业，深耕智慧海洋信息化建设20年，打造了众多智慧海洋解决方案和产品，如智慧渔港、智慧渔业、海洋防灾减灾、海洋可视化等。在全国多地智慧海洋建设项目应用并获得主管部门的认可，多次被省级媒体报道，在智慧海洋行业中处于国内领军水平，为我国智慧海洋建设注入创新动力。

通过智慧海洋信息化系统的建设和应用，为海洋强国战略提供了切实可行的落地方向。围绕海洋相关的产学研融合应用如雨后春笋般涌现，推动智慧海洋生态圈越来越丰富。

技术创新永无止境，通过恒天翼智慧海洋解决方案的推广和应用，更多智慧海洋产品必将以星火燎原之势走向大众视野，引领更多行业生态伙伴赋能智慧海洋信息化建设，推动海洋经济高质量发展。

「IT影响中国」自2002年创办以来，始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声、聚合业内最强资源，与业界精英，评选表彰业内那些具有影响力和卓越成就的科技企业、产品及解决方案，旨在挖掘科技创新优势，见证千行百业的数字化转型和智能化升级大潮中的中国力量。此次，青岛恒天翼信息科技有限公司获奖可谓实至名归。