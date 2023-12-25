亚马逊云科技2023 re：Invent：聚焦生成式AI，重塑云与未来

【天极网企业频道】2023年将要过去，2024年即将到来。在这一年里，为了寻求新的增长机遇，云计算领域可谓汇聚了“生成式AI”“大模型”“芯片自研”“赋能出海”等热点趋势，这些趋势在笔者看来也指明了未来几年云计算行业发展的“道路”。与头部云厂商投身大模型等热点事件一样，亚马逊云科技2023 re:Invent上的重磅发布，再一次佐证了笔者的这一“观点”。

亚马逊云科技将这些新技术和趋势带来的改变归纳为“重塑”。日前，在亚马逊云科技2023 re:Invent中国行活动上，亚马逊云科技大中华区产品部总经理陈晓建表示：“像云计算、卫星网络、生成式AI等所有技术一样，虽然未来未知。但是，亚马逊云科技始终践行创新实践，为客户突破复杂技术，用对底层技术的重塑，帮助客户持续重塑业务。”

用技术创新来“重塑”

从云基础设施建设，到存储、芯片、服务器，如今，技术创新正在渗透云计算的各个方面：

云基础设施方面，无论是国内还是全球，数据中心的数量和规模正在扩大，工信部公开资料显示，我国数据中心规模近五年年均增速达到近30%。芯片方面，亚马逊云科技等头部云厂商涉足芯片自研，自研AI芯片的阵营持续壮大。无服务器的普及也为企业带来更好的业务韧性和更优的成本效益......

用技术创新来“重塑”也是亚马逊云科技正在做的。根据PitchBook的数据， 目前有超过1000家独角兽公司或估值超过10亿美元的创业公司，其中超过80%的独角兽公司都将工作负载运行在亚马逊云科技上。而庞大的客户群体，以及客户群体对亚马逊云科技的期待，也成为亚马逊云科技致力于科技创新的动力。

“作为云计算开拓者，亚马逊云科技一直通过最安全、最可靠的企业级的能力来赋能客户的应用，并探索用各种方法、更优化的方式找到解决客户痛点的最优解。只有从百万的客户需求出发构建产品，亚马逊云科技才能持续引领科技创新。”陈晓建如是说。

如何重塑云计算？

在云基础设施方面，亚马逊云科技持续扩大全球基础设施的覆盖区域和增加数据中心的数量和规模。当前，亚马逊云科技全球基础设施横跨世界32个地理区域，同时还计划新增5个左右的区域，提供全球一致的体验，高可用和灾难恢复能力。据悉，亚马逊云科技的数据中心数量也比第二大的云提供商多300%，服务多60%，功能多40%。

云离不开网络的支持，亚马逊云科技Kuiper团队正在建造一个由数千颗近地轨道卫星组成的卫星⽹络，就在11月，Kuiper团队成功将首批两颗原型卫星送入了轨道，除了公共互联网外，Kuiper 还将提供企业就绪的专用连接服务，可以通过专用、安全的连接从任何地方移动数据，以及连接访问亚马逊云科技的云中的数据。

在存储方面，亚马逊云科技最新发布Amazon S3 Express One Zone。这是新的S3存储类别，采用专门设计的软硬件来加速数据处理，可提供比Amazon S3标准存储快10倍的性能，同时能够以一致的毫秒级延迟处理每分钟数百万次的请求，请求成本降低了50%。陈晓建表示：“这项新服务帮助Pinterest提升了10倍以上的写入速度，并将其机器学习驱动的视觉灵感引擎的总成本降低了40%。”

在通用型计算芯片方面，亚马逊云科技的Graviton芯片已被超过5万客户使用，其中包括Top 100的EC2客户。同时，亚马逊云科技还宣布Amazon Graviton3处理器的Amazon EC2 C7g、M7g、R7g实例在亚马逊云科技中国(北京)区域和中国(宁夏)区域正式可用。

此外，亚马逊云科技还推出自研芯片Amazon Graviton 4，其平均性能比Amazon Graviton 3提升30%，对某些工作负载的加速更明显，数据库应用程序速度提升40%，大型Java应用程序速度提升45%。基于Amazon Graviton 4的Amazon EC2 R8g实例的预览版已经推出。

在无服务器Serverless方面，亚马逊云科技最新发布Amazon Aurora Limitless Database，简化跨单台服务器读写吞吐量限制进行扩展，实现自动分布式分片，最大程度提升性能。新发布Amazon ElastiCache Serverless，帮助客户在一分钟内创建高可用的缓存，并实时进行垂直和水平扩展以支持客户复杂的应用程序，且无需管理基础架构。

此外，亚马逊云科技还推出Amazon Redshift Serverless新的基于AI的扩展和优化功能的预览，可根据多个工作负载维度自动调整资源并执行优化操作以完成预设的性价比目标。陈晓建表示：“无服务器这种云服务形式，为客户带来的最直观的收益就是更好的业务韧性和更优的成本效益。”

持续发力生成式AI领域

前不久，全球IT研究与顾问咨询公司Gartner发布“2024年十大战略技术趋势报告”。这十大趋势的主题词只有一个，也就是生成式AI。Gartner预计到2026年，超过80%的企业都会接入生成式AI或大模型，然而这一比例在2023年初还不到5%。

在笔者看来，生成式AI不仅会是2023年到2024年的主题词，它更将是未来十年都绕不开的话题。未来，生成式AI也将深入场景应用，走进每个人的工作与生活。在2023年，我们看到，亚马逊云科技也正在为千行百业应用生成式AI降低门槛，重塑每个产业，改变每个人的生活。

陈晓建将亚马逊云科技在生成式AI领域正在做的进行归纳，他表示：“这包括如何兼顾规模与成本，真正让业务受益。如何选择最适合业务场景的模型。如何用企业自己的数据定制并快速行动，此外，还有如何充分保护数据的安全隐私的前提下，负责任地应用生成式AI。”这就需要从生成式AI的端到端的三个不同层面展开持续投入。

第一个层面是底层，需要提供用于基础模型训练和推理的基础设施，这包括自研芯片创新。公开资料显示，亚马逊云科技新发布的Amazon Trainium2处理器，针对训练具有数千亿至数万亿参数的基础模型进行优化，相较于Amazon Trainium，有4倍的性能提升。而新发布的Amazon SageMaker HyperPod 服务，可大规模加速基础模型训练，能够缩短高达40%的训练时间，并确保持续数周或数月的训练过程不中断。

另外，在本次re:Invent 2023全球大会上，亚马逊云科技还宣布与英伟达加强合作，将提供首款搭载NVIDIA Grace Hopper超级芯片和亚马逊云科技UltraClusters技术的云AI超级计算机，并官宣首款使用NVIDIA最新芯片GH200 NVL32 的NVIDIA DGX云即将登录亚马逊云科技，此外还将共同开展“Project Ceiba”合作项目。

第二个层面是中间工具层，需要提供使用基础模型进行构建的工具。我们知道，Amazon Bedrock是亚马逊云科技发布的利用大模型构建和扩展生成式人工智能应用的工具。此次，Amazon Bedrock也迎来诸多更新，比如，支持Anthropic Claude 2.1和Meta LLama 2 70B，降低错误陈述，并使其适用于大规模任务。

另外，持续丰富Amazon Bedrock独占的Amazon Titan 模型，支持多种用例：Amazon Titan Text Embeddings模型、Amazon Titan Text Lite、Amazon Titan Text Express、Amazon Titan Multimodal Embeddings多模态嵌入模型、Amazon Titan Image Generator图像生成模型预览版，进一步丰富用例的使用场景和功能。

亚马逊云科技提供的使用基础模型进行构建的工具还支持模型定制，新发布Amazon Bedrock持续预训练功能，新发布Amazon Bedrock微调功能，新发布Amazon Bedrock知识库的检索增强生成功能。陈晓建表示：“企业创造真正价值的生成式人工智能应用程序的关键就是能够用企业自己的数据进行定制，用数据进行定制才能构建企业的差异化壁垒。”

有了模型和定制能力，还需要和应用集成才能服务于业务。亚马逊云科技还新发布Amazon Bedrock代理功能，使生成式AI应用跨公司系统和数据源执行多步骤任务。此外新发布的Guardrails for Amazon Bedrock预览版，可以通过负责任的人工智能策略来保护生成式人工智能应用程序。

第三个层面是顶层应用层，需要提供利用基础模型构建的应用程序。亚马逊云科技专门发布Amazon Q预览版，作为专为业务量身定制的、生成式人工智能工作助手，Amazon Q可以让用户通过自然语言交互快速获得答案。陈晓建表示：“Amazon Q是亚马逊云科技的专家，也是企业业务的专家，还是商业智能专家，更是联络中心专家。”

这三个层面的构建离不开强大的数据支撑。陈晓建认为，强大的数据基础对于生成式AI至关重要，一个强大的数据基础应该是全面的、集成化的，可治理的。

首先，全面的数据服务满足不同类型的数据处理需求，新发布的Amazon RDS for Db2，使数据库引擎和灵活的部署方式增加至5个，新发布的Amazon OpenSearch Serverless，可以帮助客户简单、可扩展且⾼性能的向量储和搜索，Amazon DocumentDB和Amazon DynamoDB数据库新增全新向量搜索功能，并发布Amazon MemoryDB for Redis的向量检索功能预览版。

其次，为了从数据中获取价值，通常需要确保数据跨数据仓库进行集成，以获得更完整的业务视图。新发布Amazon Aurora PostgreSQL、Amazon RDS for MySQL和Amazon DynamoDB与Amazon Redshift的Zero-ETL集成预览版。同时，发布Amazon DynamoDB 与Amazon OpenSearch Service的Zero-ETL集成，还发布Amazon OpenSearch和Amazon S3之间实现Zero ETL集成预览版。

最后是，打造可治理的数据基础。陈晓建认为，创新+治理，不做选择，要二者兼得，要保证业务的敏捷性的同时，依然可以确保数据有效的治理。去年发布的Amazon DataZone，从规范流程和操作方法开始允许客户建立统一的数据目录。但同时提供严格的授权审批能力，让正确的人访问正确的数据。今年又新发布Amazon DataZone AI recommendations预览版和Amazon Clean Rooms ML预览版。

写在最后

创新是技术发展的不懈动力，在2023年，我们看到云计算市场经历的“波折”，但也看到云计算市场不懈的前进的动力。诸如生成式AI、大模型、自研芯片等也为云厂商的发展提供新的方向，紧抓这些趋势，我们也感受到亚马逊云科技的不懈创新，无论是云还是生成式AI，亚马逊云科技一直用技术创新，不断重塑。