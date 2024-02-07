台积电1月份营收68亿美元，同比增长7.9%

【天极网企业频道】台积电发布1月份业绩报告，显示，台积电在1月份营收2157.85亿新台币，折合约68.84亿美元，高于去年同期的2000.51亿新台币，同比增长7.9%。

据悉，除了同比增长，台积电1月份的营收环比也有大幅增加。在去年12月份，台积电营收1763亿新台币，1月份的2157.85亿较之增加394.85亿，环比增长22.4%。

在笔者看来，台积电营收增加的原因在于，大客户苹果及人工智能领域的需求相关，火热的人工智能对于代工的带动作用显著。

据悉，苹果自研的A系列及M系列芯片近几年均是交由台积电独家代工，在去年9月份推出的iPhone 15系列仍有强劲需求的情况下，台积电也就仍需要为他们大量代工A16和A17 Pro芯片。

而在1月份，苹果头显产品Vision Pro也已开始接受预订，并在2月2日正式在美国市场上市，在1月份大量生产也需要大量的芯片，台积电也就需要为他们代工。

在人工智能方面，对英伟达H100、H200和A100的需求并没有放缓的迹象，预计台积电仍有可观的代工订单。