CFMS2023：铠侠SSD产品矩阵亮相中国闪存市场峰会

【天极网企业频道】3月23日，中国闪存市场峰会CFMS 2023在深圳召开。KIOXIA铠侠在展会上展出了最新存储技术、产品，包括铠侠消费级NVMe SSD BG5系列、XG8系列，企业级的PM7系列、CM7系列、FL6系列，数据中心级的XD7P系列、CD7系列、CD8系列等。

此外，铠侠技术执行官柳茂知(Shigenori Yanagi)也在现场出现，向中国客户展示铠侠的存储技术和产品，作主题“最新闪存科技迎接未来应用”的演讲。

产品矩阵

铠侠消费级NVMe SSD XG8系列：铠侠XG8系列基于112层BiCS FLASH 3D闪存技术打造，拥有M.2 2280单面和双面的外形尺寸，支持PCle 4.0 x4接口和NVMe 1.4协议。XG8性能强大，顺序读取可达7000MB/s，功耗低于8.1W。

铠侠企业级PM7-V/PM7-R系列(2.5英寸)：铠侠PM7系列基于112层BiCS FLASH 3D闪存打造，支持24G SAS单端口和双端口，采用2.5英寸设计，容量最高可达30.72TB，具有断电保护(PLP)功能，并提供数据加密选项，搭载优秀的自研主控，可同时满足高并发事务和高带宽工作负载的需求，适用于银行、医学、企业关键应用等使用场景。

铠侠企业级CM7-V/CM7-R系列(E3.S)：铠侠CM7系列为PCle 5.0 NVMe SSD，基于112层BiCS FLASH 3D闪存打造，支持前瞻性的EDSFF E3.S规格，容量可达15.36TB，并具备断电保护(PLP)和安全加密功能，可应用于服务器、存储系统，以及Tier 0高性能计算，适用于AI人工智能计算、大数据、云计算等多种应用场景。

铠侠企业级FL6系列(2.5英寸)：铠侠FL6系列是采用XL-FLASH存储级内存(SCM)的双端口PCle 4.0NVMe SSD，具有低延迟、高耐用性的特点。它能大幅提升系统响应速度，可用于服务器缓存，日志记录，以及企业级服务器、超大规模数据中心、分布式存储，可作为读写延迟敏感的应用解决方案。

铠侠数据中心级XD7P系列(E1.S)：铠侠XD7P系列是其第二代EDSFF E1.S NVMe固态硬盘，专为企业和数据中心存储方案量身设计，拥有优秀的功耗、散热表现，可满足超大规模应用存储，释放OCP DataCenter NVMe云端性能。

铠侠数据中心级CD7-V/CD7-R系列(U.2)：铠侠CD7系列SSD外形为2.5英寸，支持PCle 4.0和NVMe 1.4，最高容量可达15.36TB，运行功耗为11-19W，搭配96层BiCS FLASH 3D闪存和自研主控，配备安全保密和断电保护(PLP)功能。适合超大规模数据中心、服务器、云计算等应用。

铠侠数据中心级CD8-V/CD8-R系列(U.2)：铠侠CD8系列容量最高可达15.36TB，支持PCle 4.0和NVMe1.4，搭配112层BiCS FLASH3D闪存和自研主控，配备安全保密和断电保护(PLP)功能，拥有强大的横向扩展能力，适用于人工智能、大数据、虚拟化等应用。

闪存发明35年

在铠侠展区，可以看到“闪存发明35年”的标语。铠侠是全球存储器解决方案提供商，开发、生产和销售闪存及固态硬盘(SSD)。东芝公司于1987年发明了NAND闪存，而到2017年4月，东芝存储器集团从东芝公司剥离开来，这就是铠侠的前身。