智算无限 全栈智能｜联想重磅发布AI算力战略

【天极网企业频道】8月18日，“智算无限 全栈智能 联想AI算力战略暨AI服务器新品发布会”在银川成功举办。会上，联想对外发布联想AI算力战略以及两款AI服务器新品，同时还推出了联想智算中心解决方案和服务核心产品。联想通过AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施、AI原生的方案服务，加速人工智能在千行百业的普及和渗透。

宁夏回族自治区工业和信息化厅二级巡视员包生艺，中国信息通信研究院云计算和大数据研究所副所长栗蔚等领导莅临现场并作开场致辞。联想集团副总裁、联想中国区基础设施业务群服务器事业部总经理陈振宽，联想集团副总裁、联想中国区方案服务业务群总经理戴炜，联想集团副总裁、联想中国区大客户业务群总经理王立平，联想集团副总裁、联想中国区首席市场官王传东等集团领导、各行业客户及合作伙伴出席本次大会，共同见证联想问天AI服务器新品发布。

AI赋智，绿色赋能，以AI导向的算力基础设施推动普慧算力势能

数字经济时代，算力作为“底层动力”对经济社会发展的影响更为广泛且深刻。与此同时，越来越强大且无处不在的算力，将加速人工智能在千行百业的落地，AI算力已成为算力基础设施的重要发展方向。乘此东风，IDC的数据显示联想集团是2022增长最快的AI硬件基础设施(服务器和存储)提供商，同比增长139%，全球排名第三。

本次发布会上，中国信息通信研究院云计算和大数据研究所副所长栗蔚带来了对算力产业，市场需求和政策的分享。

联想坚持普慧算力的价值主张，让算力成为电力一样的公共资源，让人人都可以用上普适和智慧的算力。会上，联想集团副总裁、中国区基础设施业务群服务器事业部总经理陈振宽对外宣布联想AI算力战略，全面打造以AI导向的算力基础设施。

“AI赋智 绿色赋能”是联想AI算力战略的两大特征。“AI赋智”即让100%算力基础设施产品支持AI，50% 基础设施研发投入在AI领域，全面AI技术覆盖全域AI应用;“绿色赋能”即全面布局和引领液冷技术，打造液冷集群方案灯塔，以绿色算力基础设施助推智算产业可持续发展。目前，联想的液冷技术覆盖了风液冷混合、全液冷、整机柜液冷、单相浸没式液冷主流液冷技术。与此同时，联想还在持续研发和引领未来液冷技术，解决未来千瓦级芯片散热难题，提高内存液冷覆盖效率，探索能效极致。

两款AI服务器新品 助力打造领先AI算力产品

会上，联想重磅发布了两款全新AI服务器产品――联想问天WA7780 G3 AI大模型训练服务器和联想问天WA5480 G3 AI训推一体服务器。这两款服务器是基于AI导向打造的全新产品，能够助力构建更加绿色高效的人工智能数据中心，满足客户从训练到推理等多样的算力需求。陈振宽表示：“全新推出的两款联想问天AI服务器，秉承‘AI赋智，绿色赋能’的两大战略特征，通过领先的AI技术，覆盖全域应用，打造全面的AI导向基础设施。”

两款全新的AI服务器也将延续联想问天“本地创新+敏捷高效”的品牌价值主张，传承联想服务器高性能、高可靠、高扩展、低功耗“三高一低”的特性。联想将持续推出AI导向算力基础设施的产品组合，加速实现智能算力基础设施的全面布局;把实现“双碳”目标印刻在产品基因中，在支持国家打造绿色算力的同时降低算力的获得成本。

智算中心方案 提供全面的AI技术与服务

依托“端-边-云-网-智”新IT架构和智能IT引擎“擎天”，联想可为客户提供全栈产品、服务与方案，陪伴客户智能化转型每一步。实现AI算力覆盖AI全域应用，离不开技术与服务这对“左膀右臂”的互相支持。AI原生的方案服务包括联想智算中心解决方案、联想混合云解决方案、联想大脑嵌入的解决方案和端到端全周期的联想智算中心服务和臻算服务。联想集团副总裁、中国区方案服务业务群总经理戴炜在发布会上指出：“针联想方案服务将以三种交付方式(混合云、臻算服务2.0订阅式和一站式)支持三类算力场景(普算、智算、超算)的混合计算需求。”

在建设智算数据中心层面，联想集咨询、设计、集成和运维的一站式服务解决方案，为不同客户提供全生命周期服务，全程陪伴客户智能化转型。通过“一切皆可订阅”的联想臻算服务2.0，客户可按需订阅、灵活付费，全面助力解决客户痛点，触达多行业、覆盖全场景。

通用人工智能时代已然到来，随着智能算力基础设施布局不断完善，算力将无处不在、无时不有。凭借在智能基础设施领域的深厚的技术积累和前瞻的战略布局，联想以全面的AI技术与服务，为国家的算力产业发展强壮筋骨，为经济的高质量发展添砖加瓦!