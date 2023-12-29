华为胡厚新年致辞：公司经营基本回归常态，预计2023年销售收入超7000亿

【天极网企业频道】2023年12月29日，华为轮值董事长胡厚发表主题为“脚踏实地，行稳致远”的新年致辞。他在致辞中表示，经过数年的艰苦努力，华为经受住了严峻的考验，公司经营基本回归常态，预计2023年实现销售收入超过7000亿元人民币。

面向2024年，胡厚指出，公司各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。其中，ICT基础设施业务充分发挥优势，以系统工程能力全面支持好各行业的数字化转型与智能化升级，做稳公司的压舱石。运营商业务要支撑客户网络流量填充、业务创新和网络演进，助力运营商商业成功。终端继续致力于打造王者产品，构筑有温度的高端品牌。与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。华为云既要成为公司数字化的底座和使能器，也要成为各行各业可信赖的数字化“黑土地”。数字能源要不断提升产品质量与竞争力，抓住低碳化确定性机会，多贡献利润，实现有价值的增长。智能汽车解决方案与伙伴共同努力，将技术优势转化为商业成功。

胡厚新年献词原文如下：