为什么云服务要降价？

【天极网企业频道】今年的科技领域可真是热闹，先是Sora掀起文生视频新热潮，后是阿里云宣布下调云产品官网售价，以低价策略，向云市场其他厂商宣战。

据阿里云官方发布的消息，此次降价的平均幅度超过20%，最高降幅达55%，涉及100多款产品、500多个产品规格。阿里云称，这是阿里云市场最大力度的一次降价，降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。

阿里云拉开2024年开年大戏帷幕

就当大家还沉浸在OpenAI发布的Sora为国内市场带来的技术冲击时，任谁也没想到，阿里云会以云降价的方式拉开市场大战的帷幕。而就在前一天，百度刚刚发布新财季的财报，除了透露会在文生视频领域加大投入外，也并没有其他的重磅消息。

当然，这并不是阿里云首次大规模降价，在2023年4月份的阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布当时的史上大规模降价，当时核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

相比彼时的降价，2024开年的这次降价力度更高、辐射范围更广，可以说是历史上参与产品范围最大，受益群体最广，也是首次让利给客户存量订单的未履约部分。具体来看，阿里云的云服务器ECS最高降36%，对象存储OSS最高降55%，云数据库RDS最高降40%。

并且，值得一提的是，以前阿里云优惠多是针对新用户，而这次是历史首次新老客户同享。首次让利给存量客户，老用户也能获得优惠。可以说，相比历史上其他降价，此次降价更加普惠。

钟爱降价的阿里云为何降价？

在笔者看来，最根本的原因还是云市场。不管是云市场的整体规模，还是云厂商在云市场的市场份额，都在一定程度上决定着云厂商的相关策略。

阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示，中国云计算发展了十多年，但公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场。中国市场的服务器存量规模2000万台，美国服务器存量规模约为2100万台，但美国以公共云形式提供服务的算力占比为60%，中国仅为28%。

如何提升云的渗透率？这里涉及的关键问题是企业对云的接受程度，以及企业上云会考虑的因素。

刘伟光称，未来云是企业和开发者的首选，技术创新一定优先诞生在云上，阿里云希望通过此次大规模降价，让更多企业用上先进的公有云服务，加速云计算在中国各行各业的普及和发展。显然，价格因素已经被阿里云认为是制约云服务增长的关键因素。

当然，除了云服务市场的增长外，激烈的云市场竞争也迫使阿里云采取相应策略。我们看到，2015年-2019年，阿里云年营收从30亿元飞涨至400亿元，大部分时间保持着三位数的增长。2019-2023年，阿里云的年度增速分别为66.3%、56.5%、30.2%、7.2%、3%。

疲软的增长也让阿里云感到焦虑。为此，云厂商先后转战金融、制造、能源、政务、制造等市场，寻找新的上云客户。然而，2023年上半年，运营商拿下的千万元级别政企大单覆盖了政务、公检法司、医疗、应急、教育、金融、物流、能源、住建等多个领域。

尤其是在政务云领域，电信运营商已成为常客，启信宝“全国招投标信息”数据显示，2021年8月至2022年8月间，金额1亿元以上的政企数字化大单中，中国电信中标订单104个、中国移动68个、中国联通34个，阿里云9个、腾讯云9个。

因此，在笔者看来，在竞争激烈的云市场下，“求变”成为阿里云的策略，降价也是阿里云主动释放红利。

云服务为何能降价？

云降价并不单单是企业的主观行为，降价的前提是有支撑降价的条件。在发布会上，阿里云也详细阐述了这种可能性。刘伟光坦言：“阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择，这是公共云的商业模式决定的。”

据悉，阿里云为数百万客户提供一个可复用的全球云计算网络和资源池，用的客户越多，供应链采购成本、均摊研发成本和资源闲置成本就能不断降低。

因此，用阿里云的客户越多，规模越大，云的价格就会越便宜，而随着规模的不断扩大，技术的红利就会持续被释放出来回馈客户。

同时，我们也看到，公共云市场渗透率的提升，有利于中国整体的算力效率提升和能耗降低。数据显示，国内大量自建IDC的平均资源使用率不到5%，而AWS、谷歌、阿里云等公共云厂商，数据中心资源使用效率可以达到25%-40%。

据悉，数据中心利用率提升不仅可以避免硬件资源浪费，还能降低算力能耗。据统计，如果将数据中心算力利用率从5%提高到25%，中国每年可以节省800亿度电。因此，在笔者看来，云服务降价其实是阿里云用“利润”换取“增量”之举。

此外，刘伟光也谈到了云计算的价值――“省、弹、进、捷、拓、智、才”。在省方面，企业使用公共云架构，调度效率更高。绝大部分客户的业务场景是有业务量起伏的。云计算提供的弹性能力，可以让客户根据需要采用常态化和弹性相结合的开通方式，应对不同时段的资源需求，实现平均资源持有量的明显下降。

掌阅科技在全栈迁移至阿里云之后，CPU利用率提升125%，总拥有成本降低超30%。此外，公共云可以大幅节省业务启动的资源准备时间，自建IDC从筹划到使用至少需要数月周期，而使用公共云可以即开即用。左手医生基于阿里云公共云快速完成资源部署，项目上线时间缩短67%。

写在最后：即将迎来新一轮降价潮？

如今，在风云激荡的云服务市场，挑战无处不在。在市场需求不振、同质化竞争加剧、国资云跑步进场等综合因素影响下，阿里云再次宣布降价，云服务商正试图“以价换量”，这也预示着价格战似乎在所难免。

在笔者看来，阿里云的这次降价也让整个云市场变得措手不及。笔者猜测，百度智能云、华为云、京东云、天翼云也会在阿里云的这轮降价下迎来新的策略调整。当然，对于企业而言，大幅降价和开放核心产品的免费试用，将推动产业进一步从传统IT向云计算转移。

在未来的云服务市场竞争中，将更加考验差异化竞争、个性化服务。目前，传统云厂商的规模效应和技术创新优势还是相对明显，可以持续开展技术创新，将行业关注的新兴技术领域，如AIGC、边缘计算等技术整合到云服务中，提供具有差异化竞争优势的创新产品。

当然云降价也只是云服务的市场策略，在当下的深度用云时代，云厂商也在思考如何让云为企业衍生更多的价值，让企业深度用云。