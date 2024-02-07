联想微软等8家全球科技公司签署人工智能伦理相关协议

【天极网企业频道】近日，包括联想集团、微软、LG人工智能研发、因尼特(INNIT)、赛富时和西班牙电信、万事达卡、全球移动通信系统协会(GSMA)在内的8家全球科技公司在斯洛文尼亚签署协议，承诺遵守联合国教科文组织的人工智能伦理建议。

对此，联合国教科文组织总干事奥黛丽・阿祖莱表示：“2021年11月，教科文组织在其所有会员国之间达成共识，通过第一个使用人工智能的全球伦理框架。今天，我们又迈出了一大步，从全球科技公司那里获得了同样的具体承诺。我呼吁所有技术利益相关者效仿前八家公司的榜样。这种公共和私营部门的联盟对于为共同利益构建人工智能至关重要。”

据悉，该协议是在斯洛文尼亚克拉尼举行的第二届联合国教科文组织全球人工智能论坛上签署的。它要求企业在人工智能的设计、开发、购买、销售和使用中充分发挥保障人权的作用，这是公司首次在这一领域与联合国接触。

它指出，企业必须进行尽职调查，确定人工智能的不利影响，以达到安全标准，并根据国内立法及时采取措施预防、减轻或补救这些影响。

目前，全球在生成式人工智能方面发展不平衡，可能导致新的不平等。联合国秘书长古特雷斯今年年初在达沃斯论坛上说：“我们需要通过系统性努力增加人工智能的可及性，这样发展中经济体才能从其巨大潜力中受益。我们需要弥合数字鸿沟，而不是加深数字鸿沟。”

我们看到，中国不仅制定了一系列监管人工智能的措施和法律，还积极参与国际行动，试图解决人工智能技术的弊端，为人们提供更好的生活。

目前，关于人工智能的相关立法也在不断推进。当地时间2月2日，欧盟27国代表投票一致支持《人工智能法案》文本，标志欧盟向立法监管人工智能迈出重要一步。