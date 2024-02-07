季度收入环比持平至增长2%，中芯国际发布2023年第四季度财报

【天极网企业频道】近日，中芯国际公布了截至2023年12月31日三个月的综合经营业绩，业绩显示，2023年第四季的销售收入为1678.3百万美元，毛利为275百万美元，毛利率为16.4%。

具体来看：

2023年第四季的销售收入为1678.3百万美元，2023年第三季为1620.6百万美元，2022年第四季为1621.3百万美元。

2023年第四季毛利为275.0百万美元，2023年第三季为321.6百万美元，2022年第四季为518.7百万美元。

2023年第四季毛利率为16.4%，2023年第三季为19.8%，2022年第四季为32.0%。

2023年未经审计的全年销售收入为6321.6百万美元，2022年全年销售收入7273.3百万美元。

值得一提的是，2023年未经审计的全年本公司拥有人应占利润为902.5百万美元，相较于2022年全年本公司拥有人应占利润1,817.9百万美元减少50.4%。

分析认为，过去一年，半导体行业处于周期底部，全球市场需求疲软，行业库存较高，去库存缓慢，且同业竞争激烈。受此影响，集团平均产能利用率降低，晶圆销售数量减少，产品组合变动。

此外，集团处于高投入期，折旧较2022年增加。以上因素一起影响了本集团2023年度的财务表现。

在笔者看来，国内半导体行业正处于高投入阶段，包括研发、产能，需要投入大量的资金，高端芯片产能不足，中低端市场处于需求疲软阶段，这使得包括中芯国际在内的半导体厂商营收压力加大，然而这一时期还将持续一段时间。