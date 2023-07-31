光伏新能源蓬勃发展 这些概念你来了解一下

【天极网企业频道】近些年来，光伏发电蓬勃发展，成为新能源领域热门的赛道。光伏发电有哪些种类，各自之间有什么异同，常听说的分布式光伏发电、户用光伏又是指什么？今天我们就来简介下这些概念。

独立光伏、并网光伏

光伏发电是用太阳能板将光能转变为电能的一种发电技术。从系统结构上看，可分为独立光伏发电(或离网光伏)、并网光伏发电。另外，也可分为集中式光伏、分布式光伏两种。

独立光伏发电，即带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统，发电后没有并入公共电网，如边远地区的村庄供电系统，太阳能户用电源系统，太阳能路灯，太阳能户外移动电源等。



光伏发电

并网光伏发电，是与公共电网相连，并可向电网输送电力的光伏发电系统，可分为带蓄电池和不带蓄电池两种。配蓄电池的并网发电系统具有可调度性，可以根据需要并入或退出电网，还具有备用电源的功能，当电网因故停电时可紧急供电。

带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑;不带蓄电池的并网发电系统不具备可调度性和备用电源的功能，一般安装在较大型的系统上。这两者的概念比较接近于现在光伏产业中比较流行的分布式光伏、集中式光伏。

分布式光伏、集中式光伏

分布式光伏发电，指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用，能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。分布式光伏发电优点一是环保，无噪音;二是可以发电用电并存，就地消纳;三是能一定程度缓解局地的用电紧张状况。



集中式光伏

分布式光伏，是将太阳能电池板分散布置在建筑物屋顶、墙面或地面上。分布式光伏的布局更为灵活，有多种实现方式，适合小型电站，大部分分布在城镇、农村里。

集中式光伏，顾名思义，是将太阳能电池板集中放置在一个区域内。简单说，集中式光伏受限于地形，适合建设在开阔地区。比如在偏远的西部地区，就有着我国最优质的太阳能资源以及辽阔的土地，建设有不少大规模的集中式光伏电站。

分布式光伏的几种细分

分布式光伏，传统上可以分为工商业光伏、户用自然人分布式光伏，近年还新增加了工商业户用分布式光伏，即第三方租用居民自有屋顶或建筑表面搭建光伏。

应用最为广泛的分布式光伏发电系统，是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目，以工业厂房、企业大型建筑为主。该类项目必须接入公共电网，与公共电网一起为附近的用户供电。这类通常都是工商业光伏，是产业中目前最火热的光伏项目。



工商业光伏

分布式户用光伏，包含通常说的农村光伏、家庭光伏，户主将太阳能电池板布置在自家房屋顶部、墙面或地面上，配电方式为自发自用、余电上网，所发的电在满足自家使用之余，可以卖出去，增加收入。

户用光伏，农村光伏

不过，户用光伏也有一些缺点。比如，开始投入较大，安装费用高;占用空间、建筑面积，对于小屋顶或无院落的家庭来说不可行;另外，光伏发电需要阳光，天气不好会影响用电稳定性。

为了减少农民负担，各地出台了不少相关政策支持，各企业也推出了金融举措。农民可以全款购买，此外还有贷款、融资租赁、合作共建等多种模式可供选择。不过，一些乱象也随之而来，民间出现了一部分“光伏贷”骗局、合同骗局等乱象。



分布式户用光伏

不过，分布式户用光伏能让农民享受免费用电，还能增加收入，总体上又能为绿色低碳做贡献，是一举多得的好事。各级政府也积极推动，使得户用光伏这一新能源近几年在农村发展迅速。

总的来说，光伏产业应用面广，除了大型发电站，还有中型的工商业设施，也有应用于普通民众家的小型设备。未来随着产业继续发展，相信还会出现更多更细分的形态。