联想集团发布Q3财报，AI驱动业绩增长见成效，SSG再创里程碑

【天极网企业频道】2月22日，联想集团发布第三财季业绩。业绩显示，联想集团第三财季营收1136亿人民币，同比增长3%;净利润近26亿人民币，环比增长35%，盈利能力连续两个季度实现环比改善。另外，由于去年同期的比较基数较高，净利润与去年同比下跌。

Q3财报发布，联想硕果累累

具体来看，IDG智能设备业务集团重回增长轨道，营收达893亿人民币，同比增长6.7%。其中，个人电脑以超过市场平均增速5.8个百分点的成绩巩固了全球第一的地位，市场份额接近24%。同时，北美市场的表现尤为出色，个人电脑业务的营收同比增长高达20%。

ISG基础设施方案业务集团营收连续第二季度实现环比增长。其中，存储、软件和服务的营收总额达到创纪录的74亿人民币，边缘计算营收同比增长12%，连续11个季度保持增长。

不仅如此，联想还在存储设备和人工智能基础设施市场稳固保持全球第三的地位，在高性能计算继续位居全球TOP500和Green100第一名。

SSG方案服务业务集团在第三财季创造146亿人民币的里程碑业绩，同比增长10 %，运营利润率为20.4%，营收和运营利润双双创下新高。

其中，运维服务和项目及解决方案服务业务在SSG整体营收中的占比高达55%，连续11个季度实现同比提升。数字化工作场所解决方案订单额同比增长50%，臻算混合云服务订单额同比增长86%，可持续解决方案订单额也实现了44%的同比增长。

AI PC重振市场，IDG重回增长轨道

在AI的新一波浪潮下，AI PC也已步入具备AI算力的AI Ready产业初期，包括英伟达Chat With RTX聊天机器人的推出也正在驱使AI PC生态壮大。

Canalys则预测，AI PC的问世有望重振市场并改变用户体验，可谓是该行业的分水岭。之所以这样说是有原因的，据IDC统计，2023年第四季度，全球传统电脑出货量同比下降2.7%。

在趋于饱和的PC市场，要想获得增量，势必要创造新的用户需求，备受关注的AI PC便成为着力点。调查数据显示，根据IDC的最新预测，AI PC的出货量预计将在2024年达到近5000万台。而到2027年，这一数字将攀升至1.67亿台以上，将占全球PC出货量的近60%。

与PC对AI有着同样期待的还有手机，我们注意到2024年开年，便有魅族、OPPO等投身AI领域，甚至抛出"ALL in AI"的决心。调查数据显示，2023年第四季度，全球智能手机市场增长8%，达到3.2亿部，结束了连续7个季度的下滑。

在笔者看来，在手机未来增长的要求下，AI无疑是新的增长点。IDC的初步预测显示，到2024年底，下一代AI智能手机的出货量将达到1.7亿部，占智能手机总出货量的近15%，比2023年的约5100万部有了大幅增长。

我们可以看到，在PC市场联想也交出成绩单，个人电脑以超过市场平均增速5.8个百分点的成绩巩固了全球第一的地位，市场份额接近24%。平板电脑出货量同比增长13%，超出市场平均增速30个百分点。

财报透露，混合式人工智能的趋势将带动人工智能终端设备的需求显著提升，加速新一轮换机周期的到来，并将为联想开辟更大的增长空间，助力盈利水平的持续改善。

AI导向，SSG营收利润创下新高

在第三财季业绩中，SSG的表现最为亮眼，SSG方案服务业务集团实现了前所未有的收入和运营利润，分别占三个业务集团总收入和总运营利润的12%和32%，这也标志着联想以服务为主导转型的新里程碑。

具体来看，支持服务的收入同比增长7%，主要归功于渗透率上升以及Premier Support和Premier Support Plus的服务订单量创新高。运维服务受惠于装置即服务及基础设施即服务解决方案的强劲需求，收入同比增长26%。基础设施即服务的总合约价值同比增加逾80%，支持长期增长轨迹。

据悉，SSG方案服务业务集团于第三财政季度赢得迄今为止最大的TruScale基础设施即服务订单和第三财季最大的资产恢复服务订单。同时，今年上半年，公司计划推出Care-of-One、智能可持续发展解决方案顾问(L.I.S.S.A)、网络安全即服务(CRaaS)等满足客户需求的AI解决方案。

由于企业对IT支出持有谨慎态度，Gartner将2024年IT服务年增长率下调至8.7%，而中期增长保持相对稳定，2023-2026年复合增长率为11.2%。在笔者看来，IT服务仍具有强劲的发展需求，联想研究发现，企业对混合AI解决方案将保持强劲需求。

具体来看，混合AI解决方案利用了通用AI基础模型，但为了确保安全性，部署在私有或混合基础设施上，往往复杂性较高，将带来对IT服务的持续需求，包括对混合AI的咨询、实施和维护服务等。

同时，AI计算资源正从训练AI模型转向推理，需要在客户端、边缘和云之间拥有更加平衡的基础设施。

为此，联想AI专业服务将帮助客户在快速变化的时期构建最佳AI策略。“从口袋到云端”的全景式AI能力，也将成为联想提供企业级AI服务和解决方案的独特优势。

据了解，联想正在与英伟达紧密合作，提供AI专业服务，帮助客户快速部署混合AI解决方案。

智算需求旺盛，ISG业绩稳步增长

如今，算力逐渐成为数字经济时代的新生产力，计算力指数每提高1点，对数字经济会有3.5‰的贡献，对于GDP有1.8‰的推动。

其中，智能算力占全部算力的比重从2016年的3%提高到2020年的41%，到2022年智能算力占比超过了50%。

智能算力需求旺盛带动AI服务器的需求。调查数据显示，全球服务器市场年复合增长率预计达到10%，到2026年，市场整体规模有望达到1500亿美元。

人工智能服务器的增速将达到服务器整体市场增速的两倍。同时，边缘基础设施市场年复合增长率则将攀升至23%。

由此可见，AI服务器以及AI导向的基础设施有着更为广阔的发展空间。据悉，联想已在全球范围内建立全面的产品线，包括支持大模型推理的AI边缘产品，支持大模型训练、推理、训推一体的AI服务器、存储等，以及高性能计算。

同时，联想还具备构建智算中心的自研及服务能力，联想异构智算平台，可以根据客户对不同规模算力的需求，匹配最优的算力基础设施，并对整体算力进行池化和性能优化。

联想认为，ICT信息通信基础设施市场将继续向人工智能方向转移，未来也将持续发力。财报中还透露，联想也注意到OpenAI发布的首个“文生视频”大模型Sora再次引爆了全球AI算力需求。

为此，联想正与全球领先的AI算力生态企业广泛合作，建立多元化的产品与方案，从超大规模训练到边缘推理等全业务领域，满足行业和企业大模型等新兴业务的需求。

写在最后

“联想会进一步加强人工智能战略。未来三年里会追加投入10亿美元(70亿人民币)在人工智能方向的所有领域。包括服务器存储产品，适合云计算厂商的，也包括企业级的。”

这段话是联想集团董事长兼CEO杨元庆在2023/24财年第一财季业绩报告发布之后说的。在该季度，联想集团的收入为129亿美元，同比减少24%;期内溢利为1.83亿美元，同比减少66%;公司权益持有人应占溢利为1.77亿美元，同比减少66%。

时隔半年，在联想集团发布新财季报告时，我们看到加强人工智能战略下的联想集团收获的成果。“尽管全球经济仍然面临逆风，但我们已经充分领略到人工智能技术及其应用的革命性影响力。”联想集团董事长兼CEO杨元庆表示。

“联想为此做好了充分的准备，正在通过持续投入人工智能技术创新，深化与其他人工智能领域领导厂商的合作，牢牢把握人工智能时代的巨大增长机遇。”