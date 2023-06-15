万里数据库娄帅：自主、可信开源、金融级助力GreatSQL破浪前行

【天极网企业频道】细数近年来基础软件最受关注的赛道，开源数据库无疑是最为火热的领域之一：

蚂蚁集团自研数据库产品OceanBase开源，成立OceanBase开源社区;阿里云开放关系型数据库PolarDB for PostgreSQL的源代码;华为开放openGauss数据库源代码，成立openGauss开源社区;万里数据库也于2021年主导成立了开源数据库GreatSQL社区。

越来越多的数据库厂商躬身入局开源数据库领域，传递出了一个重要的信号――开源数据库正在快速挺进国内乃至全球数据库市场。

国内开源数据库的快速发展在专业调研和政策上也是有迹可循的。

据艾媒咨询调查数据显示，2022年中国数据库行业市场规模达320亿元，预计2025年有望达到630亿元。而艾瑞统计的这一数据在2020年仅为247.1亿元。

伴随着数据库行业的发展，国内开源数据库也正在实现快速突围。

DB-Engines数据显示，截至2021年1月，开源数据库的全球部署量首次超过了商业数据库。同时，开源被正式列入“十四五”规划发展纲要中，这也预示国产开源数据库正在迎来新的发展。

是机遇的同时也是挑战。

当前，以Oracle为主导的关系型数据库仍占据许多存量市场，复杂、大规模的核心系统改造对开源数据库产品形成了新的挑战。

同时，开源数据库需要大量的研发和生态投入，如何通过订阅模式、商业发行版等模式提升经营运作能力，成为开源数据库社区值得思考和解决的问题。

6月11日-13日，2023开放原子全球开源峰会在北京举办。峰会现场，天极网特邀万里数据库CTO娄帅一起解读新技术变革时代的产业趋势，多角度探讨开源数据库发展。

破解技术生态挑战，GreatSQL社区破浪前行



如今，数据库已经在中国发展40余年，然而一直谈不上成功，其原因业界普遍认为主要有两个――生态和技术。

数据库最看重的是生态是否有生命力和技术研发投入力度。

比如，是否支持应用厂商硬件厂商，又比如，是否拥有自主创新技术，再比如，有没有活跃的社区等。其实，这是所有基础软件都绕不开的话题，同时也是万里数据库大力发展开源数据库社区――GreatSQL社区，以开源社区发展带动产业生态繁荣的原因所在。

GreatSQL社区是由万里数据库于2021年主导成立。

社区成立伊始，便积极致力于推动国内开源数据库技术和生态的发展，提升开源数据库技术能力。“万里数据库的前身是MySQL中国研发中心，对数据库内核拥有完全的掌控力。我们想通过GreatSQL开源数据库，构建GreatSQL生态，将我们的技术积累回馈给社会，更快、更好地满足国内用户的真实需求，推动我国数据库技术和生态的发展。”娄帅如是说。

事实上，在GreatSQL社区成立之前，MySQL社区官方开源版本的使用受到多方面的掣肘：其一，MySQL社区相对封闭;其二，MySQL在性能、可用性、易用性、安全性等方面亟待提升。

可以说，GreatSQL社区的成立对国内MySQL的生态和技术进行了更新。

此外，在生态建设方面，GreatSQL加入欧拉、龙蜥等开源社区，构建开源领域的上下游产业生态，并积累超过2000名社区注册用户及社群活跃用户、超过20家使用客户以及超过30家合作伙伴，形成了社区网站、技术课程、培训认证等一系列的社区运营体系。

在技术革新方面，GreatSQL聚焦在性能、高可用、易用性等方面进行开源项目的更新迭代和演进。

成立两年有余，GreatSQL社区实现持续进化

事实上，在金融、能源等关乎国计民生的关键行业，数据库是否安全可靠，是否具有良好的性能，直接关系到企业业务的安全高效运转。

因此，数据库的性能、可用性、易用性以及安全性得到了广泛关注。行业应用主要集中于金融行业、能源行业、互联网行业的GreatSQL社区积累了大量的应用实战经验，通过自身实践，实现了开源社区的持续进化。

其中，GreatSQL社区的版本迭代成为GreatSQL发展的内生动力。GreatSQL社区坚持每半年发布一个新版本，不断迭代更新数据库技术。

娄帅表示：“过去2年间，GreatSQL已经发布了4个版本”。据悉，在刚刚过去的6月5日，GreatSQL社区发布了GreatSQL8.0.32的新版本。

同时，性能、可用性、易用性以及安全性成为GreatSQL社区技术发展的重点所在：

在性能方面，聚焦提升TP和AP性能的GreatSQL实现了并行计算，充分利用多核CPU，将单线程执行计划改造成多线程并行执行计划，TPC-H部分测试语句性能提升15倍以上。同时对事务系统进行了优化，包括锁拆分及无锁化改造，TPC-C测试性能提升超20%;

在可用性方面，GreatSQL基于强一致性副本技术，实现数据0丢失，并提供了内置VIP、地理标签、仲裁节点等功能，保障故障秒级切换，给用户提供了金融级的高可用能力和部署方案，保障数据的安全可靠;

在易用性方面，GreatSQL扩展了大量的SQL语法、数据库对象、类型等，方便用户进行业务迁移，尽可能降低用户的迁移成本;

在安全性方面，GreatSQL提供了三权分立、强制访问控制、审计、国密支持等技术，构建数据的安全屏障;

此外，聚焦于OLTP交易型场景、轻量级数据分析场景，GreatSQL进行大量的SQL兼容性改造，可以完全兼容MySQL语法，部分兼容Oracle语法。

娄帅坦言：“在替代MySQL和Oracle等国外主流数据库方面，GreatSQL都有较为优秀的表现。”据悉，GreatSQL目前积累了包括华润、作业帮、杭州芸擎网络等一批央企、互联网、教育行业的头部企业。

国内开源数据库社区如何实现突围？

近年来，开源模式正在重塑数据库生态新格局，也成为未来数据库领域发展的重要驱动力，从而加速核心业务系统和全面替代。

在娄帅看来，GreatSQL作为一个发展2年有余的新兴开源项目，与其他开源项目一样，它的成长和发展少不了国家政策鼓励、技术人才贡献、产业链协同等诸多支持力量，同时也应该从社区本身发展进行全方位投入。

人才是第一资源。数据库作为基础软件，开发周期长，开发门槛高，需要大量的基础软件研发人才。娄帅建议，加大人才培养力度，通过社区技术分享以及联合高校共同培养的方式来推动人才建设。

开源不仅存在于技术层面，其实也根植于文化理念。在推动开源教育过程中，除了技术、知识传授以外，还要主动地融入开源文化、理念、模式，增强开源意识。

娄帅建议国内要提升开源文化、培养开源意识。这样可以让更多的企业、高校、个人参与到开源社区的建设中来，提升国内开源文化氛围，培养大家的开源意识。

与此同时，开源数据库社区应该注重提供易于理解和使用的文档、教程和示例，帮助用户更好地了解和使用数据库产品。这样可以吸引更多的开发者和用户参与，同时提高开源项目和社区整体的技术水平。

不谋全局者不足谋一域，“国内开源数据库社区发展应该在立足满足国内用户业务需求的同时，布局将产品推向全球，建立全球生态。”娄帅如是说。

结语

事实上，开源的本质是以技术开放促进技术创新，数据库开源社区能够汇聚众多开发力量，从而推动了开源数据库在云时代实现更多的技术创新和突破。

我们注意到，国内源于MySQL技术路线或兼容MySQL的开源社区逐渐兴起，其沉淀的优秀资产和强大生态也会继续在国内数据库市场上发光发热。

其中，源自MySQL路线且计划独立演进的GreatSQL开源数据库社区，正以其自主、可信开源、金融级等优势，以一个活跃的开源社区身份，在市场上广受欢迎。

面向未来，相信在国内数据库企业、行业客户、合作伙伴、开发者们的持续创新、共同努力下，国内开源数据库社区一定能够突破壁垒，开拓出中国数据库产业的自主、发展与繁荣之路。